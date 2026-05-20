📅 Economic Calendar: Nvidia และ FOMC Minutes จับตาเป็นพิเศษ ❗

การซื้อขายวันนี้ถูกขับเคลื่อนโดย 2 เหตุการณ์สำคัญ:
📌 ผลประกอบการของ NVIDIA หลังตลาด Wall Street ปิด
📌 รายงานการประชุม FOMC เดือนเมษายนที่จะประกาศในคืนนี้
ตลาดยุโรปเปิดผสม
ดัชนี Euro Stoxx 50 เปิดตลาดแบบไร้ทิศทางชัดเจน โดยภาพรวมราย sector ยังผสมกัน
📈 กลุ่มที่ปรับตัวบวก:
• Technology +0.65%
• Communication Services +0.24%
แม้หุ้นเทคจะช่วยพยุงตลาด แต่แรงซื้อยังไม่แข็งแรงมากนัก
📉 กลุ่มที่กดดันตลาด:
• Consumer Staples -1.12%
• Consumer Discretionary -0.69%
• Financials -0.50%
📊 Leaders and Stragglers at SX5E
หุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในวันนี้คือ Siemens Energy และ ASML ซึ่งต่างบวก +1.84% โดย ASML ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดของปีนี้ ด้วยผลตอบแทนสะสม +38.53% YTD
ขณะที่ Infineon ยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
📈 +0.94% วันนี้
📈 +74.10% YTD
ช่วยหนุน sentiment เชิงบวกให้กับกลุ่มเทคโนโลยีโดยรวม
📉 ฝั่งหุ้นที่อ่อนแอที่สุด:
• Wolters Kluwer -3.13%
(และยังเป็นหนึ่งในหุ้นที่ติดลบมากที่สุดของปีนี้ที่ -60.29% YTD)
• SAP -2.52%
• Hermès -1.40%
Source: XTB
🗓️ ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้
🇨🇳 03:00 – จีน: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
🇬🇧 08:00 – อังกฤษ: CPI เดือนเมษายน (YoY)
🇪🇺 11:00 – ยูโรโซน: HICP Inflation เดือนเมษายน (YoY)
🇺🇸 16:30 – สหรัฐฯ: รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ (EIA)
⚠️🇺🇸 20:00 – รายงานการประชุม FOMC เดือนเมษายน
ไฮไลต์สำคัญของวัน โดยตลาดจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยและมุมมองของ Fed ต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
🎯 ผลประกอบการไตรมาส – จุดสนใจหลักของตลาด
คืนนี้หลังตลาด Wall Street ปิด
📌 NVIDIA (NVDA.US) จะประกาศผลประกอบการ Q1 FY2027
นี่ถือเป็นรายงานที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์
ด้วย valuation ที่อยู่ในระดับสูง ตลาดจึงตั้งความคาดหวังไว้มาก และหากผลออกมาผิดจากคาด อาจส่งผลต่อ sentiment ของตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ
ก่อนตลาดเปิดวันนี้:
• TJX
• Target
• Lowe’s
ต่างประกาศผลประกอบการแล้ว ซึ่งอาจสะท้อนภาพรวมของภาคค้าปลีกและกำลังซื้อผู้บริโภคในสหรัฐฯ ได้เช่นกัน
