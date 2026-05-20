ปอนด์ร่วง หลังตัวเลข CPI ออกมาต่ำกว่าคาด ⏰

🇬🇧💷 ปอนด์อ่อนค่า หลัง CPI อังกฤษต่ำกว่าคาด
สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเมษายน 2026 ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด และถือเป็นสัญญาณบวกต่อการต่อสู้กับเงินเฟ้อ
• CPI YoY ชะลอลงสู่ 2.8%
(ตลาดคาด 3.0%, เดือนก่อน 3.3%)
📉 ต่ำสุดนับตั้งแต่มีนาคม 2025 และเริ่มเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของ BoE
สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ Core CPI ชะลอลงเหลือเพียง 2.5% YoY
📌 ต่ำสุดตั้งแต่กรกฎาคม 2021
📌 ต่ำกว่าคาดที่ 2.6%
📌 ลดลงชัดเจนจาก 3.1% ในเดือนมีนาคม
ขณะที่เงินเฟ้อภาคบริการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของ BoE ร่วงแรงสู่ 3.2% จาก 4.5%
(ตลาดคาด 3.5%)
ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในระยะถัดไป
⚡ ปัจจัยหลักที่กดเงินเฟ้อลงมาจากค่าไฟและก๊าซ
หลัง Ofgem ปรับลดเพดานราคาพลังงาน และรัฐบาลออกมาตรการช่วยลดต้นทุน
• ค่าไฟลดลง 8.4% MoM
• ราคาก๊าซลดลง 4.4% MoM
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อ:
⛽ เบนซินเพิ่มขึ้น 16.6 เพนนี/ลิตร
⛽ ดีเซลเพิ่มขึ้นถึง 31.3 เพนนี/ลิตร
แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022
📦 ด้าน PPI กลับส่งสัญญาณว่าต้นทุนฝั่งผู้ผลิตยังสูง:
• Output PPI +4.0% YoY (คาด 3.0%)
• Input PPI +7.7% YoY (คาด 6.3%)
สะท้อนว่าต้นทุนในภาคการผลิตยังเพิ่มขึ้น และอาจถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภคในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
💷📉 ตลาด FX ตอบสนองชัดเจน หลัง CPI อังกฤษต่ำกว่าคาด
ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญหลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ โดย GBP/USD ร่วงหลุดระดับ 1.3381 ลงมา พร้อมทะลุแนวรับสำคัญ และเกิดแท่งเทียนที่มีไส้ล่างยาว สะท้อนแรงซื้อกลับระยะสั้น
ขณะเดียวกัน EMA ทั้ง 3 เส้น (50, 100 และ 200)
มาบรรจบกันบริเวณ 1.3394–1.3397
📌 กลายเป็นโซนแนวต้านสำคัญเหนือราคาปัจจุบัน
RSI ลดลงสู่บริเวณ 37
สะท้อนแรงขายที่เพิ่มขึ้น แม้ยังไม่เข้าสู่ภาวะ oversold อย่างชัดเจน
📌 ตลาดตีความตัวเลข CPI ชุดนี้ว่าเป็น “ไฟเขียว” ให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) สามารถเร่งวงจรการลดดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันความน่าสนใจของเงินปอนด์โดยตรง
📅 Economic Calendar: Nvidia และ FOMC Minutes จับตาเป็นพิเศษ ❗
สรุปข่าวเช้า (20.05.2026)
Bitcoin ร่วงสู่ระดับ 76,000 ดอลลาร์ แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
📈 โกโก้พุ่งขึ้น 4% พยายามรีบาวด์จากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์