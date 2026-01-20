ข่าวเด่นวันนี้ 20 มกราคม

ตลาดโลหะมีค่า
-
เงิน (Silver) พุ่งกว่า 5% กลับสู่ระดับ $94
-
ทองคำ (Gold) เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ใกล้ $4,700
-
นักลงทุนเข้าหา “สินทรัพย์ปลอดภัย” เมื่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ตลาดพลังงาน
-
น้ำมัน WTI เคลื่อนไหวทรงตัวราว $59
-
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) พุ่ง 16–20% จาก:
-
ผลผลิตลด
-
สต็อกต่ำ
-
อากาศหนาวฉับพลัน
-
₿ ตลาดคริปโต
-
Bitcoin ร่วงกว่า 2.5% อยู่ราว $92,800
-
Ethereum ร่วงกว่า 4% อยู่ราว $3,200
-
Crypto ถูกกดดันมากกว่าเนื่องจากความเสี่ยงในตลาดเพิ่มขึ้น
ทรัมป์กลับลำ หนุนความเชื่อมั่นวอลล์สตรีท
💡 ภูมิรัฐศาสตร์และภาษีศุลกากรอยู่ในจุดสนใจ
ข่าวเด่นวันนี้ 21 มกราคม 2026
ธนาคารหวั่น Trump 📉 สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ยุค “การวางแผนกลาง” หรือไม่?