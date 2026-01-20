อ่านเพิ่มเติม
08:17 · 20 มกราคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 20 มกราคม

 ตลาดโลหะมีค่า 

  • เงิน (Silver) พุ่งกว่า 5% กลับสู่ระดับ $94

  • ทองคำ (Gold) เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ใกล้ $4,700

  • นักลงทุนเข้าหา “สินทรัพย์ปลอดภัย” เมื่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ตลาดพลังงาน 

  • น้ำมัน WTI เคลื่อนไหวทรงตัวราว $59

  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) พุ่ง 16–20% จาก:

    • ผลผลิตลด

    • สต็อกต่ำ

    • อากาศหนาวฉับพลัน

ตลาดคริปโต 

  • Bitcoin ร่วงกว่า 2.5% อยู่ราว $92,800

  • Ethereum ร่วงกว่า 4% อยู่ราว $3,200

  • Crypto ถูกกดดันมากกว่าเนื่องจากความเสี่ยงในตลาดเพิ่มขึ้น

22 มกราคม 2026, 08:12

ทรัมป์กลับลำ หนุนความเชื่อมั่นวอลล์สตรีท
21 มกราคม 2026, 19:00

💡 ภูมิรัฐศาสตร์และภาษีศุลกากรอยู่ในจุดสนใจ
21 มกราคม 2026, 08:52

ข่าวเด่นวันนี้ 21 มกราคม 2026
21 มกราคม 2026, 08:46

ธนาคารหวั่น Trump 📉 สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ยุค “การวางแผนกลาง” หรือไม่?

