ข่าวเด่นวันนี้ 20 ก.พ.

- ความเสี่ยงปานกลาง ตลาดปรับตัวลงเล็กน้อย
- บรรยากาศการซื้อขายในสหรัฐฯ เป็นไปในโทนลบ แม้ขนาดการปรับตัวลงจะค่อนข้างจำกัด โดยดัชนีส่วนใหญ่ลดลงไม่เกิน 0.5% ช่วงท้ายตลาด Dow Jones Industrial Average กลายเป็นดัชนีที่อ่อนแอที่สุด แซงหน้า Russell 2000 ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีอุตสาหกรรมลดลงราว 0.7%
- สหรัฐฯ รายงานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายรายการ โดยนโยบายการค้าของ Donald Trump ให้ผลลัพธ์อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด: การนำเข้าเพิ่มขึ้น ดุลการค้าขาดดุลกว้างขึ้น ขณะที่การส่งออกลดลง
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงมากกว่าคาด สู่ระดับ 206,000 ราย แต่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเกินคาด แตะ 1.869 ล้านราย
- ดัชนีภาคการผลิตจาก Federal Reserve Bank of Philadelphia ออกมาดีกว่าคาดมากที่ 16.3
- ด้านบริษัท Blue Owl Capital ระงับการจ่ายเงินไถ่ถอนของกองทุน Private Credit แห่งหนึ่ง สร้างความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและสภาพคล่องของตลาด Private Credit ส่งผลให้หุ้นบริษัทดิ่งลงมากกว่า 8%
- ฝั่งยุโรปปิดตลาดในแดนลบเช่นกัน ดัชนีหลักทั้งหมดปรับตัวลง โดย FTSE MIB ของอิตาลีร่วงแรงสุดกว่า 1% ขณะที่ SMI ของสวิตเซอร์แลนด์ยืนได้ดีที่สุด ลดลงเพียง 0.2%
- Airbus รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด แต่จำนวนการส่งมอบเครื่องบินลดลง ทำให้หุ้นร่วงราว 6% นอกจากนี้ Renault และ Rio Tinto ก็ปรับตัวลงหลังประกาศงบเช่นกัน
- ตลาด FX เงินฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงเล็กน้อยราว 0.2–0.3% เมื่อเทียบสกุลหลัก ส่วนเงินปอนด์อังกฤษลดลงประมาณ 0.2%
- สินค้าเกษตร โกโก้โดดเด่นในด้านลบ ราคาดิ่งมากกว่า 7% จากภาวะอุปทานล้นตลาด ดันราคาลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2023
- ตลาดยังกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน และความเสี่ยงต่อการขนส่ง/การผลิตบริเวณ Strait of Hormuz ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากสต็อกที่ลดลงแรงเกินคาดถึง 9 ล้านบาร์เรล ส่งผลให้น้ำมันปรับขึ้นราว 2% โดย West Texas Intermediate แตะระดับ 66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- โลหะมีค่า การเคลื่อนไหวเด่นอยู่ที่พัลลาเดียม ซึ่งลดลงประมาณ 2%
- ตลาดคริปโตยังอยู่ภายใต้แรงขาย Ethereum ลดลงเพียง 0.4% เคลื่อนไหวแถว 1,940 ดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin บวกเล็กน้อย ทรงตัวบริเวณ 66,800 ดอลลาร์
