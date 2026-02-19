สรุปตลาด 🚩 ตลาดยุโรปและ EUR/USD ปรับตัวลง ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐฯ–อิหร่านที่ตึงเครียดสูงขึ้น

หุ้นทั่วโลกยังคงเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้มป้องกันความเสี่ยง ขณะที่นักลงทุนประเมินความเสี่ยงจากความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านใหม่อีกครั้ง โดยมีรายงานว่าสหรัฐฯ รวบรวมกำลังทหารจำนวนมากในตะวันออกกลาง หากสถานการณ์บานปลาย อาจทำให้ พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในราคาน้ำมันสูงขึ้น และกระตุ้นแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลกอีกครั้ง ซึ่งการผสมผสานนี้อาจ ทำให้การตัดอัตราดอกเบี้ยล่าช้า และในสถานการณ์รุนแรงที่สุด อาจทำให้ตลาดคาดการณ์การ ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในบางประเทศ
ราคาตลาดสำคัญ
-
น้ำมันดิบเบรนท์ (OIL): +1.6%, ใกล้ระดับ $71/บาร์เรล
-
ดัชนีล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ: -0.3% ถึง -0.4% ก่อนเปิดตลาด
-
ทองคำและเงิน: แนวโน้มกำไรเริ่มชะลอลง
-
Bitcoin: ร่วงลง ~66.5k ดอลลาร์
-
ยุโรปอยู่ภายใต้แรงกดดัน: DAX -0.8%, CAC 40 -0.8%, FTSE 100 -0.6%
วัฏจักรผลประกอบการรอบนี้ยังเผยให้เห็น ภูมิทัศน์ผลกำไรที่ไม่สม่ำเสมอทั่วยุโรป โดยบางอุตสาหกรรมและภาคการเงินยังคงยืดหยุ่นได้ ขณะที่สินค้าคอมโมดิทียังถูกกดดันและความต้องการผู้บริโภคยังไม่ฟื้น
เน้นรายบริษัท
-
Rio Tinto: กำไรคงที่ แต่กำไรเหล็กและราคาต่ำลง
-
Repsol: วางแผนจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืน €1.9 พันล้านในปี 2026
-
Centrica, Mondi: ผลประกอบการปรับแล้วต่ำกว่าคาด
-
Drax: เซ็นสัญญา BESS 15 ปี 200MW ตอกย้ำการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
-
SAP: เสนอเงินปันผล €2.50/หุ้น ปี 2025
-
BE Semiconductor: คำสั่งซื้อ Q4 ดีกว่าคาด
-
Airbus: คาดส่งมอบ ~870 ลำ ในปี 2026 ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาด
-
Schneider Electric: เน้นศักยภาพประหยัดพลังงานด้วย AI
-
Nexans: EBITDA ปรับแล้วต่ำกว่าคาด
-
Pernod Ricard: ยอดขายต่ำกว่าคาด
-
Nestlé: คาดการเติบโตรายได้ออร์แกนิกปี 2026 ที่ 3–4%
-
Renault: ให้แนวทางระมัดระวังท่ามกลางการแข่งขันรุนแรง
-
Air France-KLM: มองทิศทางยาวด้วยดี รับแรงสนับสนุนจากความต้องการลูกค้าพรีเมียม
-
Kinepolis, Nilfisk: ผลลัพธ์ประจำปีน่าผิดหวัง
การเคลื่อนไหวของนักวิเคราะห์
อัปเกรด
-
DWS → Buy (UBS, เป้าหมาย €70)
-
Vonovia → Equal-weight (Morgan Stanley, PT €30)
-
Aramis → Overweight (Morgan Stanley, PT €5)
-
Capgemini → Equal-weight (Morgan Stanley, PT €117)
ดาวน์เกรด
-
BASF → Underweight (Barclays, PT €40)
-
Freenet → Sell (UBS, PT €28.50)
-
Schroders → Neutral (UBS, PT 590p)
เริ่มติดตามใหม่
-
74Software → Buy (Berenberg, PT €44)
หุ้นป้องกันความเสี่ยงกำลังกลับมาเป็นที่นิยม?
ดัชนี MSCI Europe Consumer Staples ได้ทะลุขอบเขตช่วงสองปีที่ผ่านมา และกำลังทำผลงานเชิงสัมพัทธ์ดีที่สุดเทียบกับตลาดกว้างตั้งแต่กลางปี 2022 โดยปัจจัยสำคัญดูเหมือนจะเป็นการ ไหลของเงินทุนหมุนเข้าหาหุ้นป้องกัน มากกว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่ชัดเจน
Source: xStation5
Source: xStation5
ศาลสูงสหรัฐฯ ตัดสินยกเลิกภาษีโลกของทรัมป์
BREAKING: US GDP growth rate collapse🚨📉
Market Wrap: ยุโรปกลับมาเป็นบวก 🇪🇺 📈 กิจกรรมทางธุรกิจเริ่มเร่งตัวอีกครั้ง ❓
BREAKING: PMI เบื้องต้นยุโรปออกมาดีกว่าคาด 📈 EUR/USD ขยับขึ้นทันที