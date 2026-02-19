อ่านเพิ่มเติม
21:36 · 19 กุมภาพันธ์ 2026

สรุปตลาด 🚩 ตลาดยุโรปและ EUR/USD ปรับตัวลง ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐฯ–อิหร่านที่ตึงเครียดสูงขึ้น

หุ้นทั่วโลกยังคงเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้มป้องกันความเสี่ยง ขณะที่นักลงทุนประเมินความเสี่ยงจากความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านใหม่อีกครั้ง โดยมีรายงานว่าสหรัฐฯ รวบรวมกำลังทหารจำนวนมากในตะวันออกกลาง หากสถานการณ์บานปลาย อาจทำให้ พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในราคาน้ำมันสูงขึ้น และกระตุ้นแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลกอีกครั้ง ซึ่งการผสมผสานนี้อาจ ทำให้การตัดอัตราดอกเบี้ยล่าช้า และในสถานการณ์รุนแรงที่สุด อาจทำให้ตลาดคาดการณ์การ ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในบางประเทศ

ราคาตลาดสำคัญ

  • น้ำมันดิบเบรนท์ (OIL): +1.6%, ใกล้ระดับ $71/บาร์เรล

  • ดัชนีล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ: -0.3% ถึง -0.4% ก่อนเปิดตลาด

  • ทองคำและเงิน: แนวโน้มกำไรเริ่มชะลอลง

  • Bitcoin: ร่วงลง ~66.5k ดอลลาร์

  • ยุโรปอยู่ภายใต้แรงกดดัน: DAX -0.8%, CAC 40 -0.8%, FTSE 100 -0.6%

วัฏจักรผลประกอบการรอบนี้ยังเผยให้เห็น ภูมิทัศน์ผลกำไรที่ไม่สม่ำเสมอทั่วยุโรป โดยบางอุตสาหกรรมและภาคการเงินยังคงยืดหยุ่นได้ ขณะที่สินค้าคอมโมดิทียังถูกกดดันและความต้องการผู้บริโภคยังไม่ฟื้น

เน้นรายบริษัท

  • Rio Tinto: กำไรคงที่ แต่กำไรเหล็กและราคาต่ำลง

  • Repsol: วางแผนจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืน €1.9 พันล้านในปี 2026

  • Centrica, Mondi: ผลประกอบการปรับแล้วต่ำกว่าคาด

  • Drax: เซ็นสัญญา BESS 15 ปี 200MW ตอกย้ำการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

  • SAP: เสนอเงินปันผล €2.50/หุ้น ปี 2025

  • BE Semiconductor: คำสั่งซื้อ Q4 ดีกว่าคาด

  • Airbus: คาดส่งมอบ ~870 ลำ ในปี 2026 ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาด

  • Schneider Electric: เน้นศักยภาพประหยัดพลังงานด้วย AI

  • Nexans: EBITDA ปรับแล้วต่ำกว่าคาด

  • Pernod Ricard: ยอดขายต่ำกว่าคาด

  • Nestlé: คาดการเติบโตรายได้ออร์แกนิกปี 2026 ที่ 3–4%

  • Renault: ให้แนวทางระมัดระวังท่ามกลางการแข่งขันรุนแรง

  • Air France-KLM: มองทิศทางยาวด้วยดี รับแรงสนับสนุนจากความต้องการลูกค้าพรีเมียม

  • Kinepolis, Nilfisk: ผลลัพธ์ประจำปีน่าผิดหวัง

การเคลื่อนไหวของนักวิเคราะห์
อัปเกรด

  • DWS → Buy (UBS, เป้าหมาย €70)

  • Vonovia → Equal-weight (Morgan Stanley, PT €30)

  • Aramis → Overweight (Morgan Stanley, PT €5)

  • Capgemini → Equal-weight (Morgan Stanley, PT €117)

ดาวน์เกรด

  • BASF → Underweight (Barclays, PT €40)

  • Freenet → Sell (UBS, PT €28.50)

  • Schroders → Neutral (UBS, PT 590p)

เริ่มติดตามใหม่

  • 74Software → Buy (Berenberg, PT €44)

หุ้นป้องกันความเสี่ยงกำลังกลับมาเป็นที่นิยม?
ดัชนี MSCI Europe Consumer Staples ได้ทะลุขอบเขตช่วงสองปีที่ผ่านมา และกำลังทำผลงานเชิงสัมพัทธ์ดีที่สุดเทียบกับตลาดกว้างตั้งแต่กลางปี 2022 โดยปัจจัยสำคัญดูเหมือนจะเป็นการ ไหลของเงินทุนหมุนเข้าหาหุ้นป้องกัน มากกว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่ชัดเจน

 

Source: xStation5

 

Source: xStation5

