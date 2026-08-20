ข่าวเด่นวันนี้ 20 ส.ค.

หลังจากปรับตัวลงในช่วงแรก ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักส่วนใหญ่กำลังฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่ Dow Jones บวก 0.2% ส่วน Nasdaq 100 ลดลง 0.1%
อย่างไรก็ตาม ความสนใจของนักลงทุนกำลังมุ่งไปที่สินทรัพย์อื่นมากกว่า โดย ราคาทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 3.5% ขณะที่ ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง 0.8%
อะไรอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้?
Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศแผนเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวเป็น 2 เท่าในวันนี้ โดยโครงการจะเริ่มมีผลในวันที่ 9 ก.ย. และจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงวันที่ 4 พ.ย. ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสฉบับใหม่
มาตรการดังกล่าวจะเน้นไปที่ พันธบัตรระยะยาว (Long End of the Yield Curve) หรือการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีอายุคงเหลือยาว
ขณะนี้เรากำลังเห็น Bond Yields ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดทั้งเส้น Yield Curve โดยการลดลงเด่นชัดที่สุดเกิดขึ้นในพันธบัตรระยะยาว ซึ่งถือเป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นด้วยเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ
- ประการแรก ช่วยลดความน่าสนใจของพันธบัตร ในฐานะทางเลือกการลงทุนที่มีความปลอดภัยในระดับสูง
- ประการที่สอง อาจช่วยลดต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนและผลประกอบการของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า Bond Yields ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดยในกรณีพันธบัตรอายุ 30 ปี ระดับปัจจุบันอยู่ห่างจากจุดสูงสุดในรอบ 19 ปีไม่ถึง 14 bps
แม้ขนาดของการเปลี่ยนแปลงจะค่อนข้างชัดเจน แต่ดูเหมือนว่า ยังไม่น่าจะเพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะยาว
ตลาดหุ้น
ดังที่กล่าวไป การดำเนินการของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในวันนี้ช่วยสนับสนุนให้ ตลาดหุ้นฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
รูปที่ 1: หุ้นที่ปรับตัวขึ้นและลงมากที่สุดใน S&P 500 (19.08.2026)
แหล่งที่มา: XTB Research, 19.08.2026
พาดหัวข่าวในสื่อธุรกิจวันนี้ถูกครองพื้นที่โดย ราคาหุ้น Moderna ที่พุ่งขึ้นกว่า 150% หลังบริษัทประกาศผลการทดลองระยะสุดท้ายที่ออกมาเป็นบวกสำหรับ วัคซีนมะเร็งแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Cancer Vaccine)
เมื่อใช้ร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบำบัด Keytruda ของ Merck วัคซีนดังกล่าวสามารถลดการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งเมลาโนมาได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดเพียงอย่างเดียว วัคซีนได้รับการออกแบบให้ตรงกับการกลายพันธุ์เฉพาะของเนื้องอกในผู้ป่วยแต่ละราย และกระบวนการผลิตใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์
Stephane Bancel ซีอีโอของ Moderna ประเมินว่า วัคซีนดังกล่าวอาจได้รับอนุมัติเร็วที่สุดภายในปี 2027
อีกหนึ่งหุ้นที่น่าสนใจคือ Estee Lauder (+17%) หลังบริษัทประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง รายได้สูงกว่าคาดและกลับมาเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนอีกครั้ง หลังจากเผชิญผลประกอบการที่อ่อนแอติดต่อกันถึง 3 ไตรมาส
บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ Adjusted ขณะที่ Stephane de Faverie ซีอีโอของ Estee Lauder ยืนยันแผนลดจำนวนพนักงานเกือบ 10,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร
สำหรับตลาดยุโรป วันนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นมากนัก โดย DAX ของเยอรมนี และ CAC 40 ของฝรั่งเศสปิดตลาดใกล้เคียงกับระดับเดิม ขณะที่ IBEX 35 ของสเปนลดลง 0.4%
ด้านตลาดที่ปรับตัวขึ้น WIG20 ของโปแลนด์โดดเด่นที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 1.7%
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