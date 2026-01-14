การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2025 📈📌

US Retail Sales – พฤศจิกายน 2025:
-
ยอดขายค้าปลีกเดือนต่อเดือน (MoM): +0.6% (คาด 0.5%, ก่อนหน้า 0.0%)
-
ยอดขายค้าปลีกหลัก (Core Retail Sales) MoM: +0.5% (คาด 0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
ยอดขายค้าปลีกและบริการอาหารของสหรัฐฯ อยู่ที่ 735.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.6% MoM และ 3.3% YoY แสดงถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ยังคงแข็งแกร่งเข้าสู่ช่วงปลายปี สำหรับช่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน ยอดขายเพิ่มขึ้น 3.6% YoY แม้ตัวเลขเดือนตุลาคมจะถูกปรับลดเล็กน้อย การเติบโตเกิดขึ้นในวงกว้าง ทั้งค้าปลีกทั่วไป +0.6% MoM, ร้านค้าออนไลน์ +7.2% YoY และร้านอาหารและเครื่องดื่ม +4.9% YoY สะท้อนถึงความแข็งแกร่งต่อเนื่องของอีคอมเมิร์ซและบริการผู้บริโภค
US PPI – พฤศจิกายน 2025:
-
PPI MoM: +0.2% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.3%)
-
PPI YoY: +3.0% (คาด 2.7%, ก่อนหน้า 2.7%)
-
Core PPI MoM: 0% (คาด +0.2%, ก่อนหน้า 0.1%)
-
Core PPI YoY: +3% (คาด 2.7%, ก่อนหน้า 2.6%)
ราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพฤศจิกายนปรับขึ้น 0.2% MoM ส่งผลให้ PPI รายปีอยู่ที่ +3.0% YoY โดยราคาสินค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพลังงาน ซึ่งชดเชยอัตราเงินเฟ้อบริการที่ทรงตัว สินค้าตามความต้องการสุดท้ายเพิ่มขึ้น 0.9% MoM เป็นการปรับขึ้นสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2024 ราคาพลังงานพุ่ง +4.6% และน้ำมันเบนซิน +10.5% ส่วนบริการตามความต้องการสุดท้ายไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมาร์จิ้นการค้าลดลง
แรงกดดันพื้นฐานยังแข็งแกร่ง Core PPI (ตัดอาหาร พลังงาน และการค้า) เพิ่มขึ้น 0.2% MoM และ 3.5% YoY ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตรายปีเร็วที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม
