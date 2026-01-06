ข่าวคริปโต: บิทคอยน์กลับมาปรับตัวขึ้นในปี 2026 📈

บิทคอยน์ปรับตัวขึ้นในวันนี้สู่ระดับเกือบ 93,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม 2025 ท่ามกลางบรรยากาศเชิงบวกในตลาดหุ้นสหรัฐ โดยฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 และ S&P 500 (US100 และ US500) ปรับตัวขึ้นก่อนตลาดเปิด บิทคอยน์เพิ่มขึ้นแล้วมากกว่า 6% ตั้งแต่ต้นปี และฟื้นตัวหลังจากร่วงลงสู่ภาวะ Oversold ตามดัชนี RSI ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023
ข้อมูล On-chain ชี้ให้เห็นถึงการสะสม BTC ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์โดยกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ “วาฬ” ขณะที่ความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดยังค่อนข้างซบเซา ซึ่งเปิดโอกาสให้แนวโน้มขาขึ้นสามารถดำเนินต่อไปได้
ในฝั่งพลังงาน ราคาน้ำมันตอบสนองด้วยการอ่อนตัวลงเล็กน้อยต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลา หากสหรัฐฯ สามารถเข้าควบคุมทรัพยากรน้ำมันของเวเนซุเอลาได้จริง อาจสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อโลกในระยะยาว และส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงบิทคอยน์ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในทันที แต่เป็นประเด็นในกรอบเวลาหลายปี เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาต้องใช้เงินลงทุนระดับหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อกลับไปสู่กำลังการผลิตใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในอดีต นอกจากนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าสหรัฐฯ จะบรรลุเป้าหมายในเวเนซุเอลาได้โดยไม่ต้องใช้กองกำลังภาคพื้นดินหรือไม่ ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวจริง มีแนวโน้มจะหนุนราคาน้ำมันมากกว่ากดดันราคา
ข้อมูลจาก CoinShares ระบุว่า กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่คริปโตทั่วโลกในปี 2025 อยู่ที่ 47.2 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 48.7 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024 โดยในวันศุกร์ของสัปดาห์ก่อน BTC ETF และ ETH ETF มีเงินไหลเข้า 464 ล้านดอลลาร์ และ 124 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ
ในสัปดาห์นี้ บิทคอยน์จะยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ โดยเฉพาะตัวเลข NFP ในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มเชื่อมากขึ้นว่า อิทธิพลของทรัมป์ต่อธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะออกมาในเชิงผ่อนคลาย (Dovish) อย่างชัดเจน ไม่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะออกมาแข็งแกร่งเพียงใดก็ตาม ดังนั้น ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจัยจำกัดความต้องการในการลดดอกเบี้ยของประธาน Fed คนถัดไป
บิทคอยน์ของเวเนซุเอลา – ต่อไปจะเป็นอย่างไร?
จากงานวิจัยของนักวิเคราะห์ Clara Preve และ Bradley Hope ระบุว่า เวเนซุเอลาอาจถือครอง BTC และ Stablecoin รวมมูลค่าระหว่าง 56–67 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายงานในสื่อเกี่ยวกับตัวเลขที่อาจสูงถึง 600,000 BTC เวเนซุเอลาถูกระบุว่าเริ่มเข้าซื้อ BTC และคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ในช่วงที่ประเทศขายทองคำจากพื้นที่เหมืองที่เรียกว่า Orinoco Mining Arc และแปลงรายได้ออกจากดอลลาร์สหรัฐ
การประเมินบางส่วนชี้ว่า ทองคำมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ อาจถูกแลกเป็นบิทคอยน์ในช่วงที่ราคาประมาณ 5,000 ดอลลาร์ต่อ BTC ซึ่งหมายความว่า ปัจจุบันประเทศอาจถือครองราว 400,000 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 37 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เวเนซุเอลาอาจนำ Tether (USDT) ที่ได้รับจากการขายน้ำมันมาแลกเป็นบิทคอยน์ เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและลดความเสี่ยงจาก Stablecoin ที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐ
หากสหรัฐฯ เข้ายึดครองกระเป๋าเงินคริปโตของเวเนซุเอลา บิทคอยน์เหล่านี้มีแนวโน้มจะถูกโอนเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า คลังสำรองเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ และไม่น่าจะถูกขายออก ตามคำมั่นของรัฐบาลทรัมป์ที่ระบุว่าจะ “ไม่ขายบิทคอยน์ที่ถูกยึดมา” หากสหรัฐฯ เข้าควบคุมสำรองของเวเนซุเอลาได้จริง ซึ่งคิดเป็นเกือบ 3% ของอุปทาน BTC ทั้งหมดในโลก (21 ล้านเหรียญ) อุปทานส่วนนี้อาจหายไปจากตลาด และช่วยหนุนราคาในระยะยาว
ในอีกด้านหนึ่ง ยังมีความเป็นไปได้ที่เวเนซุเอลาอาจนำ BTC ที่ยังถืออยู่มาแปลงเป็นเงินสด เพื่อนำไปจัดซื้ออาวุธหรือใช้จ่ายด้านอื่น ๆ หากเกิดปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินของสหรัฐฯ ในประเทศ ซึ่งอาจเป็นฉากทัศน์ที่รุนแรงและสร้างความผันผวนให้ตลาดในอีกรูปแบบหนึ่ง
กราฟ Bitcoin และ Ethereum (H1, D1)
ทั้ง Bitcoin และ Ethereum กำลังซื้อขายอยู่ภายใน กรอบแนวโน้มขาขึ้น (upward price channel) และในกรอบเวลา รายชั่วโมง (H1) เริ่มเห็นสัญญาณของรูปแบบ saucer ที่มีลักษณะเชิงบวก (bullish) กำลังก่อตัวขึ้น
สำหรับ Bitcoin แนวรับสำคัญในขณะนี้อยู่บริเวณประมาณ 91,800 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับ ขอบล่างของ price channel และเส้นค่าเฉลี่ย EMA50
ETF inflows are rising
