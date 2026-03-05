ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD

- EURUSD ลุ้นยืนแนวรับสำคัญ ก่อนรายงานประชุม European Central Bank 💶
อัตรา EURUSD ดิ่งต่ำกว่าแนวรับ 1.1600 อีกครั้ง จากแรงหนุนของราคาน้ำมันที่กลับขึ้น และความอยากเสี่ยงในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยดอลลาร์แข็งค่าจากแรงซื้อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและราคาพลังงานพุ่งขึ้น ส่งผลกดดันยูโรในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม แรงอ่อนค่าของยูโรถูกจำกัดจากข่าวที่อ้างว่ามีความเห็นจากฝ่ายอิหร่านเกี่ยวกับ Strait of Hormuz ว่าจะเคารพกฎหมายการเดินเรือ และจากการที่ตลาดราคาอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ในยูโรโซนเปลี่ยนไปด้วยราคาดอกเบี้ยที่อาจสูงขึ้นในอนาคต
สรุป: EURUSD ยังไม่สามารถยืนเหนือ 1.1600 ได้ชัดเจน โดยอิทธิพลมาจากแรงหนุนของดอลลาร์และราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจากความเสี่ยงด้านอุปทาน ขณะที่ข่าวเชิงบวกเล็กน้อยเกี่ยวกับฮอร์มุซและการปรับราคาอัตราดอกเบี้ยช่วยจำกัดการอ่อนค่าของยูโรไว้บ้าง
EURUSD อัปเดตตลาด | ที่มา: xStation5
ค่าเงิน EURUSD กลับมายืนเหนือ 1.1610 ได้ แม้เผชิญแรงกดดันขาลงชัดเจนในช่วงเอเชีย
RSI เข้าใกล้เขต oversold ขณะที่ปริมาณการซื้อขายยังเบาบาง สะท้อนความระมัดระวังก่อนการเปิดสถานะใหญ่ ท่ามกลางแรงกดดันภูมิรัฐศาสตร์ การรอรายงานประชุมของ European Central Bank และตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ (NFP) คืนพรุ่งนี้
ปัจจัยที่กำหนดทิศทาง EURUSD วันนี้
การอ่อนค่าของดอลลาร์เมื่อวานเป็นเพียงการรีบาวด์ทางเทคนิค หลังรายงานจาก The New York Times ระบุว่าอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเจรจากับ Central Intelligence Agency
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนอิหร่านปฏิเสธข่าวดังกล่าว ทำให้บรรยากาศ “สงครามยืดเยื้อ” กลับมากดดันความเชื่อมั่นเสี่ยงอีกครั้ง
ในบริบทปัจจุบัน ยูโรเคลื่อนไหวคล้ายสินทรัพย์เสี่ยงสูง อ่อนค่าพร้อมสกุลเงินกลุ่ม Antipodean โดยเฉพาะ AUD และ NZD
สาเหตุหลักคือยุโรปอยู่ใกล้ตะวันออกกลาง และมีความเสี่ยงสูงต่อราคาพลังงานและวิกฤตมนุษยธรรม (การอพยพครั้งใหญ่)
ตลาดออปชันยังเห็นแรงซื้อ Put เด่นกว่า สะท้อนมุมมองลบต่อยูโร
แรงขายยูโรถูกจำกัดบางส่วน หลัง Bloomberg รายงานว่าอิหร่านยังไม่ปิด Strait of Hormuz และจะเคารพกฎหมายทางทะเล
ช่องแคบนี้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันราว 20% ของโลก โดยเฉพาะไปยัง China ซึ่งมีรายงานว่ากดดันอิหร่านไม่ให้รบกวนการขนส่ง
ราคาน้ำมัน Brent จึงย่อลงจากเกือบ 85 เหลือราว 82.6 ดอลลาร์ แม้ข้อมูลจาก Kpler ยังชี้ว่าปริมาณการเดินเรือลดลงมาก
ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ
ยอดค้าปลีกยูโรโซนเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 2% YoY (ดีกว่าคาด 1.7%) และตัวเลขก่อนหน้าถูกปรับขึ้น
แต่ MoM ลดลง -0.1% (สวนคาด +0.3%) สะท้อนภาพ “ผสม” มากกว่าเชิงลบ
การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากหมวดเชื้อเพลิงและสินค้าไม่ใช่อาหาร อีกทั้งสภาพอากาศหนาวจัดยังจำกัดการเดินทางจับจ่ายของผู้บริโภค
The swap market has begun to price in the probability of an interest rate hike in the Eurozone in 2026. The retail sales reading did not, therefore, divert attention from concerns about rising energy prices and the return of inflation on the Old Continent. Source: David Ingles for Bloomberg.
