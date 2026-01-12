อ่านเพิ่มเติม
22:02 · 12 มกราคม 2026

หุ้นกลุ่มกลาโหมในปี 2026 – ใครได้ ใครเสีย?

ประเด็นหลัก
-
-
-
-
-
-
-
-
ประเด็นหลัก
  • A conflict of interests is intensifying between U.S. defence contractors and the American government.
  • Why is the U.S. military industry falling behind Europe?
  • Can we still find attractive companies in the defence sector?

ในรัฐบาลสหรัฐฯ มีความไม่พอใจต่ออีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จนถึงปัจจุบันมักได้รับการปฏิบัติเป็น “วัวศักดิ์สิทธิ์” ของรัฐ ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่าง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงหลายราย รวมถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

ความสนใจถูกดึงไปที่การ ซื้อหุ้นคืน (share buybacks) ของบริษัทรับจ้างผลิตอาวุธ แทนที่จะลงทุนเพิ่มในสายการผลิต เจ้าหน้าที่มองว่า บริษัทจัดสรรทุนไม่เหมาะสม

สามยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอาวุธสหรัฐ

  • Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman

  • ใช้เงินมหาศาลไปกับการซื้อหุ้นคืน ระหว่างปี 2022–2024 รวมเกือบ 40 พันล้านดอลลาร์

โดยทั่วไป การซื้อหุ้นคืนเป็นวิธีที่บริษัทนิยมใช้จ่ายกำไรให้ผู้ถือหุ้น เนื่องจาก ประหยัดภาษี:

  • เงินปันผลถูกหักภาษีทันที

  • หุ้นคืน เลื่อนการเสียภาษีจนกว่าผู้ถือหุ้นขายหุ้น และเสียภาษีเฉพาะกำไรจากส่วนต่างราคา

ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

ตรงจุดนี้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง: ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติ การเพิ่มกำลังการผลิตไม่จำเป็นต้องทำกำไรสูงสุด และในหลายกรณีอาจ ตรงกันข้าม

ในตลาดที่มี อุปสรรคเข้าตลาดสูง การผลิตน้อยกว่าศักยภาพสามารถทำให้บริษัททำกำไรสูงขึ้น แต่สถานการณ์เช่นนี้ ไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ต้องการความมั่นคงและกำลังผลิตอาวุธสูงสุด

 

แม้จะมีกำไร สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022–2024 จากสงครามในยูเครน ความขัดแย้งหลายครั้งในตะวันออกกลาง และโครงการปรับปรุง/ขยายกองทัพสหรัฐฯ แต่กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ยังคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง:

  • โครงการล่าช้าเป็นประจำ

  • เกินงบประมาณมหาศาลอย่างต่อเนื่อง

  • การจัดการเงินทุนไม่สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังผลิต

การใช้เงินกำไรเพื่อซื้อหุ้นคืน

ข้อมูลเฉลี่ยจากบริษัทหลัก:

  • Lockheed Martin ใช้ถึง 70% ของกำไรสุทธิในการซื้อหุ้นคืน

  • RTX Corp. (Raytheon Technologies) ใช้ราว 80%

  • Northrop Grumman ใช้ประมาณ 45%

และตัวเลขนี้ ยังไม่รวมเงินปันผล ซึ่งเป็นอีกช่องทางสำคัญในการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ กังวลเกี่ยวกับ ทิศทางเงินทุนมหาศาลและความไม่เหมาะสม

ความเห็นของรัฐบาลสหรัฐฯ

รัฐบาลมองว่า ในสถานการณ์การผลิตต่ำและความล่าช้าที่ต่อเนื่อง ทุนเหล่านี้ควรถูกจัดสรรไปที่:

  • การขยายสายการผลิต

  • การวิจัยและพัฒนา (R&D)

  • ค่าจ้างพนักงาน

แม้ว่าการปรับนโยบายจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างรุนแรงในทันที อาจขัดกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและทำให้ราคาหุ้นถูกลงในระยะสั้น แต่ในระยะยาว บริษัทอาจได้ประโยชน์ เพราะความละเลยและความซบเซาของบริษัทใหญ่ที่สุดได้ถึงระดับที่คุกคามการดำเนินงานและการเติบโตต่อเนื่อง

นโยบาย “แส้และแครอท” ของทรัมป์

หลังประกาศแผนปรับนโยบายเงินปันผลและหุ้นคืนเพียงไม่กี่วัน ทรัมป์ก็สัญญาว่าจะ เพิ่มงบประมาณกลาโหมอย่างมาก การผสมผสานนี้จะได้ผลหรือไม่ ต้องติดตาม

ปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม

  • การประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทอาวุธสหรัฐฯ ยัง ตามหลังตลาดโดยรวมและหุ้นยุโรป

  • สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งในอุตสาหกรรมและสหรัฐฯ โดยรวม

  • ความแตกต่างนี้เกิดจากทั้งประสิทธิภาพการผลิตต่ำ การจัดการเงินทุน และการลงทุนไม่เพียงพอ

คำถามสำคัญ: การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล จะสามารถ ยกระดับมูลค่าหุ้นกลุ่มอาวุธสหรัฐฯ ให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งยุโรปได้หรือไม่?

 

Source: Bloomberg Intelligence

บริษัทกลาโหมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น Boeing, Texas Instruments, และ General Dynamics ได้ตัดสินใจเองจน สูญเสียฐานอุตสาหกรรมและทุนมนุษย์ วัฒนธรรมการบริหารและวินัยที่เคยสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทเหล่านี้ได้เสื่อมถอยไปแล้ว นอกจากนี้ พวกเขาต้องเผชิญกับ โครงสร้างพื้นฐานที่ทรุดโทรมและซัพพลายเชนที่ไม่เสถียร ส่งผลให้ นักลงทุนและรัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มมองด้วยความสงสัยมากขึ้น

แม้รัฐบาลสหรัฐฯ และพันธมิตรจะลงทุนไป หลายร้อยพันล้านดอลลาร์ ในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา แต่บริษัทเหล่านี้ยังไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการพื้นฐานของกองทัพ ได้

ในขณะเดียวกัน คู่แข่งยุโรปกลับ ขยายกำลังการผลิตและจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่ เพื่อพัฒนาระบบต่อเนื่อง แม้ว่าต้องเผชิญราคาพลังงานสูง ค่าแรงแพง และเข้าถึงวัตถุดิบได้จำกัด

สาเหตุหลักที่อ้างโดยบริษัทสหรัฐฯ

  1. ปัญหาการขาดแรงงาน: บริษัทอ้างว่าไม่มีวิศวกรและช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ จึงไม่สามารถขยายหรือแม้แต่บำรุงรักษาการผลิตได้

  2. ความจริง: ตลาดแรงงานมี วิศวกรว่างงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่บริษัทกลับเรียกร้องให้ปรับนโยบายการเข้าเมืองเพื่อนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาแทน

ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่า

  • การทำงานในโครงการทหารต้องเข้าถึงวัสดุและข้อมูลที่มี ระดับการรักษาความลับต่างกัน

  • การขอ security clearance เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน แม้แต่กับพลเมืองสหรัฐฯ

  • Boeing ใช้กลยุทธ์นี้ต่อเนื่องในธุรกิจ สายการบินพาณิชย์ ซึ่งไม่ต้องใช้ clearance ผลลัพธ์สะท้อนทั้ง มูลค่าบริษัทและอุบัติเหตุทางอากาศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

บริษัทเหล่านี้สามารถ จ้างและฝึกวิศวกรที่มีอยู่ในตลาดได้ทันที แต่ไม่ทำ เนื่องจาก ความบกพร่องเชิงโครงสร้างและความปิดตัวขององค์กร ส่งผลให้เกิด ความเสียหายต่อทั้งงบประมาณของสหรัฐฯ และผู้ถือหุ้น

 

ปัญหาขั้นที่สอง: ความบกพร่องเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้ง

ปัญหากลุ่มนี้ซับซ้อนมาก และ ไม่สามารถแก้ไขด้วยการปรับนโยบายการจ้างงานเพียงอย่างเดียว การที่สหรัฐฯ เผชิญกับผลจาก การลดบทบาทอุตสาหกรรม (deindustrialization), การปลดล็อกข้อกำหนด (deregulation), การจ้างภายนอก (outsourcing) และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization) ทำให้ โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทรุดโทรม และความสามารถด้านเทคนิคหลายอย่างสูญหายไปบางส่วนหรือทั้งหมด

  • การลงทุนต่อเนื่องหลายปีเป็นสิ่งจำเป็น หากไม่มีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีแบบแผน ผลเสียสะสมจะไม่สามารถชดเชยได้ และความล่าช้าที่สหรัฐฯ เผชิญยังคงเพิ่มขึ้น

  • วันนี้ สถานการณ์คล้ายกลับด้านจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในมหาสมุทรแปซิฟิก แม้ปัจจุบันสหรัฐฯ มี ความเหนือกว่าอย่างชัดเจนทางเรือและอากาศ แต่ภายในไม่กี่ปีอาจเผชิญสงครามยืดเยื้อกับคู่ต่อสู้ที่ ควบคุมกำลังการผลิตเรือมากกว่า 50% ของโลก (จีน)

นอกจากนี้ หากสหรัฐฯ ขยายศูนย์ข้อมูลตามแผน อาจเกิด วิกฤติพลังงานในระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่ายุโรป บริษัทกลาโหมและซับคอนแทรกเตอร์จะต้องแข่งขันพลังงานกับบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ หายนะสำหรับทุกฝ่าย

บทเรียนจากยุโรป

จึงเป็นเวลาที่ต้องหันมามอง ผู้ผลิตยุโรป ความแตกต่างอย่างชัดเจนใน มูลค่าหุ้นและตัวชี้วัดทางธุรกิจ ไม่ใช่เพียงเพราะใกล้ภัยคุกคามรัสเซีย หรือความล้มเหลวที่เกิดจากตัวเองของอุตสาหกรรมอเมริกันเพียงอย่างเดียว

เบื้องหลังความสำเร็จของยุโรปมีปัจจัยที่เคยถูกมองว่าเป็น จุดอ่อนใหญ่ที่สุด:

  • เกือบทุกประเทศยุโรปต้องรักษากำลังการผลิตอาวุธภายในประเทศ แม้ในช่วงที่งบกลาโหมต่ำเป็นประวัติการณ์

  • สร้าง โมเสกของบริษัทขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • บริษัทเหล่านี้แบ่งตลาดกับ กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 19

แนวทางนี้ทำให้ยุโรปสามารถ รักษากำลังการผลิตและนวัตกรรมด้านอาวุธ ได้แม้ต้องเผชิญต้นทุนสูงและข้อจำกัดด้านวัตถุดิบ

 

สหรัฐฯ vs ยุโรป: การจัดโครงสร้างอุตสาหกรรมกลาโหม

ในสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงเป็น ไปในทิศทางตรงข้าม:

  • ผู้รับเหมาขนาดเล็กส่วนใหญ่ถูก ควบรวมเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ไม่กี่ราย ที่กลายเป็น “too big to fail

  • ส่งผลให้การแข่งขันลดลง และการพัฒนาความสามารถและนวัตกรรมช้ากว่าที่ควร

ในขณะที่ยุโรป:

  • บริษัทต่าง ๆ ร่วมมือเมื่อจำเป็น และแข่งขันเมื่อทำได้

  • ส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน ความสามารถและผลผลิต

  • ตลาดเดียวและโครงสร้างพื้นฐานกว้างขวางช่วยให้ ขยายกำลังการผลิตและออกแบบได้อย่างรวดเร็ว แม้ต้องแบกรับต้นทุนพลังงานและค่าแรงสูง

ลงทุนด้านอุตสาหกรรมกลาโหม: Quo Vadis หรือ Para Bellum?

  • การลงทุนใน ซัพพลายเออร์กลาโหม ยาก แม้มีผลตอบแทนสูงและพื้นฐานมั่นคง

  • การลงทุนใน ผู้ผลิตยุโรป ยากยิ่งขึ้น:

    • ผู้นำตลาด EU ส่วนใหญ่ มีมูลค่าหุ้นสูงมาก บางราย P/E เป็นเลขสามหลัก

    • หุ้นมักถูกขายร่วงโดยข่าว “การเจรจาสันติภาพ” ที่ไม่มีผลต่อพื้นฐานบริษัท

อย่างไรก็ตาม ยังมี บริษัทยุโรปที่ตลาดมองข้าม แม้ไม่ควรถูกละเลย

ตัวอย่าง: Kongsberg (KOG.NO)

  • ผู้ผลิตระบบป้องกันทางอากาศของนอร์เวย์

  • มูลค่าหุ้นยังตามหลังตลาด แม้มีแผนขยายธุรกิจและเติบโตต่อเนื่อง

  • มีบทบาทสำคัญใน สถาปัตยกรรมความมั่นคงของ EU โดยเฉพาะกับยุทธวิธีของรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีประชากรพลเรือน

  • ผลประกอบการ:

    • รายได้โต ~50% ต่อปี

    • อัตรา book-to-bill ~1.4

    • EBIT margin ปัจจุบัน ~12% แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย leverage และแผนการเติบโต

  • บริษัทยังถือว่า “under the radar” สำหรับตลาดส่วนใหญ่

  • มีสัญญาณชัดเจนว่าผลตอบแทนสูงสุด ยังมาไม่ถึง

 

หุ้นยุโรปที่น่าจับตา – Saab Group

  • ฟื้นตัวหลังการปรับตัวลดในครึ่งหลังของปี 2025: บริษัทเริ่ม กู้คืนการขาดทุน จากช่วง correction ได้อย่างมั่นใจ
    ที่มา: xStation5

ภาพรวม Saab Group

  • บริษัทสแกนดิเนเวียอีกแห่งที่ ได้รับประโยชน์จากการเสริมสร้างกองทัพยุโรป แต่ยัง อยู่นอกสายตาของนักลงทุนส่วนใหญ่

  • Saab มีตำแหน่งเฉพาะตัว:

    • เป็น แกนหลักของอุตสาหกรรมกลาโหมของสวีเดน ที่พึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

    • เสนอ โซลูชันแบบครบวงจรและหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของกองทัพที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพ (price-to-performance ratio)

  • ผลประกอบการเด่น:

    • รายได้โต มากกว่า 20% ต่อปี ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม

    • กำไร margin สูงกว่าคู่แข่งหลายจุด

    • เป็นผู้นำในการจัดหาอุปกรณ์ระดับสูงให้กับประเทศนอก NATO

    • การเข้าร่วม NATO และการลงทุนในโครงการยุโรปแบบบูรณาการจะช่วย ขยายกำลังการผลิตและเพิ่ม economies of scale

โอกาสและแนวโน้ม

  • แม้อุตสาหกรรมอาวุธสหรัฐฯ เผชิญปัญหาใหญ่ แต่ บริษัทชั้นสองที่มีความสามารถ เช่น Saab ยังสามารถ ได้รับประโยชน์เต็มที่จากงบกลาโหมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  • มูลค่าหุ้นยังมีพื้นที่เพิ่มขึ้นสูง และถือเป็นหนึ่งใน โอกาสลงทุนยุโรปที่น่าสนใจปี 2026

SAABB.SE (D1)

 

The Swedish company is currently in a phase of a very strong upward growth trend. Source: xStation5

หุ้นเด่นสหรัฐฯ – L3Harris Technologies

  • ผู้ผลิตระบบขีปนาวุธ (missile systems) ที่มีชื่อเสียงน้อยกว่า แต่เป็น บริษัทสำคัญและเติบโตสูงในตลาดหุ้นอาวุธ

  • ถือครองตำแหน่งผูกขาด ในการผลิต solid-fuel rocket motors สำหรับขีปนาวุธยุทธวิธี

    • การผูกขาดเกิดจาก กระบวนการรับรองที่เข้มงวดมาก

    • สะท้อนอย่างชัดเจนใน ตัวชี้วัดทางการเงิน ของบริษัท

ผลประกอบการและการบริหารค่าใช้จ่าย

  • EBIT margin สูงสุดในอุตสาหกรรม >15%

  • เป็นผู้นำด้าน การปรับปรุงต้นทุน

    • โครงการ “LHX NeXT” ประหยัดเงินได้ USD 800 ล้าน ในปี 2024 จากเป้าหมาย USD 600 ล้าน

    • คาดว่าประหยัดรวม USD 1.2 พันล้าน ภายในสิ้นปี

  • หุ้นยังเทรดที่ Forward P/E ต่ำกว่าอุตสาหกรรม

โอกาสจากนโยบายรัฐบาลสหรัฐฯ

  • หนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาลทรัมป์คือ “Golden Dome” ระบบป้องกันขีปนาวุธแบบหลายชั้น

  • มูลค่าโครงการประมาณ USD 140 พันล้าน

  • L3Harris มีบทบาท สำคัญและขาดไม่ได้ ในโครงการนี้ ทำให้มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งใหญ่

สรุป

  • L3Harris เป็น ตัวอย่างของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ที่มีครบทุกองค์ประกอบสู่ความสำเร็จ

  • จุดเด่นยัง ไม่สะท้อนเต็มที่ในมูลค่าหุ้น ทำให้เป็น โอกาสลงทุนที่น่าสนใจ

 LHX.US (D1)

 

หุ้นสหรัฐฯ น่าจับตา – Huntington Ingalls Industries (HII)

  • แนวโน้มราคาหุ้น: ขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่มีนาคม 2025

  • สัญญาณทางเทคนิค: ควรสังเกต EMA100 และ EMA200 crossover
    ที่มา: xStation5

ภาพรวมบริษัท

  • บริษัทที่ สื่อและนักวิเคราะห์ไม่ค่อยสนใจ แต่มีบทบาทสำคัญใน ห่วงโซ่อุปทานกลาโหม

  • บทบาทสำคัญของ HII สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของกองทัพสหรัฐฯ

    • กองทัพเรือสหรัฐฯ กำลังเร่งขยาย บำรุง และปรับปรุงกองเรือ

    • HII คือ ผู้ได้รับประโยชน์หลักด้านมูลค่าหุ้น

ความได้เปรียบเชิงผูกขาด

  • HII เป็นผู้ผูกขาดในหลายด้าน:

    • ดำเนินการ ท่าเรือ/อู่ต่อเรือเพียงแห่งเดียวในสหรัฐฯ ที่สร้างและบำรุง super carriers

    • มี หนึ่งในสองอู่ต่อเรือ ที่สามารถสร้างและบริการเรือนิวเคลียร์หลายบทบาท

  • ต่างจาก Boeing หรือ General Dynamics, การพึ่งพาเหล่านี้ ไม่ใช่แค่เส้นพื้นป้องกันการตกต่ำของหุ้น แต่เป็นตัวเร่งการเติบโต

ผลประกอบการเด่น

  • รายได้โต 16% ต่อปี

  • กำไรเพิ่ม 85% ต่อปี

  • Margin ขยายจาก 3.5% → 5.6%

  • ไม่มีปัญหาขาดแรงงาน: จ้างพนักงานเพิ่ม 4,500 คน เพื่อรองรับ backlog สั่งซื้อ USD 55 พันล้าน

โอกาสจากแผนปรับปรุงกองทัพเรือสหรัฐฯ

  • การสร้าง:

    • อย่างน้อย 2 Ford-class aircraft carriers

    • หลายลำ Virginia-class submarines

    • เรือรบและเรือสนับสนุนจำนวนมาก

  • งบต่อเรือเพิ่มเกือบสองเท่า ตั้งแต่ 2021

  • ตั้งแต่ 2015, Congress ให้เงินมากกว่าที่ประธานาธิบดีร้องขอทุกปี

  • คาดการณ์สัญญาอาจรวมเป็นหลายร้อยพันล้านดอลลาร์ ใน 10 ปีข้างหน้า

สรุป: HII เป็น ผู้ผูกขาดสำคัญของสหรัฐฯ ที่พร้อมได้รับประโยชน์เต็มที่จากงบกลาโหมใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น หุ้นเติบโตที่น่าจับตามอง

HII.US (D1)

 

สรุปแนวโน้มหุ้นอุตสาหกรรมกลาโหม 2026

  • แนวโน้มราคาหุ้น:

    • HII มีแนวโน้มคล้ายกับ L3Harris แต่ ขึ้นต่อเนื่องนานหลายเดือนกว่า

    • ที่มา: xStation5

ข้อสังเกตหลักจากตลาดหุ้นกลาโหมและกองทัพ

  1. สหรัฐฯ ตามหลังยุโรป:

    • อุตสาหกรรมกลาโหมสหรัฐฯ แม้ตลาดและนักวิจารณ์จะประเมินสูง แต่ ยังล้าหลังคู่แข่งยุโรป

  2. ไม่ใช่ทุกบริษัทสหรัฐฯ:

    • บางบริษัทขนาดเล็กที่ ไม่เป็นที่สนใจสื่อ แต่ มีประสิทธิภาพสูง และสามารถ ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เต็มที่ ยังคง นำการเติบโตด้านมูลค่า

  3. ยุโรป “ยักษ์หลับ” ตื่นตัว:

    • อุตสาหกรรมกลาโหมยุโรปตอบสนองต่อ ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านความมั่นคง

    • หุ้นยุโรปหลายตัว ปรับมูลค่าตามพื้นฐานหรือเกินกว่า แต่ยังมี โอกาสลงทุนในหุ้นที่ตลาดมองข้าม

บทสรุปเชิงกลยุทธ์

  • นักลงทุนที่มองหา การเติบโตระยะยาวในกลุ่ม defense & military equities ควร:

    • เลือก บริษัทสหรัฐฯ ขนาดเล็กแต่มีบทบาทสำคัญ เช่น L3Harris, HII

    • มองหา หุ้นยุโรปที่ยังถูกมองข้ามแต่มีศักยภาพสูง เช่น Kongsberg, Saab

  • การผสม หุ้นยุโรปและสหรัฐฯ อาจช่วยสร้าง โอกาสและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์

 

ที่มาและผู้วิเคราะห์

  • แหล่งข้อมูล: Bloomberg Intelligence

  • ผู้วิเคราะห์: Kamil Szczepański, Junior Financial Markets Analyst ที่ XTB

13 มกราคม 2026, 08:00

31 ธันวาคม 2025, 09:34

30 ธันวาคม 2025, 08:20

30 ธันวาคม 2025, 08:14

