หุ้นกลุ่มกลาโหมในปี 2026 – ใครได้ ใครเสีย?

A conflict of interests is intensifying between U.S. defence contractors and the American government.
Why is the U.S. military industry falling behind Europe?
Can we still find attractive companies in the defence sector?
ในรัฐบาลสหรัฐฯ มีความไม่พอใจต่ออีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จนถึงปัจจุบันมักได้รับการปฏิบัติเป็น “วัวศักดิ์สิทธิ์” ของรัฐ ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่าง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงหลายราย รวมถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
ความสนใจถูกดึงไปที่การ ซื้อหุ้นคืน (share buybacks) ของบริษัทรับจ้างผลิตอาวุธ แทนที่จะลงทุนเพิ่มในสายการผลิต เจ้าหน้าที่มองว่า บริษัทจัดสรรทุนไม่เหมาะสม
สามยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอาวุธสหรัฐ
-
Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman
-
ใช้เงินมหาศาลไปกับการซื้อหุ้นคืน ระหว่างปี 2022–2024 รวมเกือบ 40 พันล้านดอลลาร์
โดยทั่วไป การซื้อหุ้นคืนเป็นวิธีที่บริษัทนิยมใช้จ่ายกำไรให้ผู้ถือหุ้น เนื่องจาก ประหยัดภาษี:
-
เงินปันผลถูกหักภาษีทันที
-
หุ้นคืน เลื่อนการเสียภาษีจนกว่าผู้ถือหุ้นขายหุ้น และเสียภาษีเฉพาะกำไรจากส่วนต่างราคา
ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ตรงจุดนี้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง: ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติ การเพิ่มกำลังการผลิตไม่จำเป็นต้องทำกำไรสูงสุด และในหลายกรณีอาจ ตรงกันข้าม
ในตลาดที่มี อุปสรรคเข้าตลาดสูง การผลิตน้อยกว่าศักยภาพสามารถทำให้บริษัททำกำไรสูงขึ้น แต่สถานการณ์เช่นนี้ ไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ต้องการความมั่นคงและกำลังผลิตอาวุธสูงสุด
แม้จะมีกำไร สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022–2024 จากสงครามในยูเครน ความขัดแย้งหลายครั้งในตะวันออกกลาง และโครงการปรับปรุง/ขยายกองทัพสหรัฐฯ แต่กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ยังคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง:
-
โครงการล่าช้าเป็นประจำ
-
เกินงบประมาณมหาศาลอย่างต่อเนื่อง
-
การจัดการเงินทุนไม่สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังผลิต
การใช้เงินกำไรเพื่อซื้อหุ้นคืน
ข้อมูลเฉลี่ยจากบริษัทหลัก:
-
Lockheed Martin ใช้ถึง 70% ของกำไรสุทธิในการซื้อหุ้นคืน
-
RTX Corp. (Raytheon Technologies) ใช้ราว 80%
-
Northrop Grumman ใช้ประมาณ 45%
และตัวเลขนี้ ยังไม่รวมเงินปันผล ซึ่งเป็นอีกช่องทางสำคัญในการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ กังวลเกี่ยวกับ ทิศทางเงินทุนมหาศาลและความไม่เหมาะสม
ความเห็นของรัฐบาลสหรัฐฯ
รัฐบาลมองว่า ในสถานการณ์การผลิตต่ำและความล่าช้าที่ต่อเนื่อง ทุนเหล่านี้ควรถูกจัดสรรไปที่:
-
การขยายสายการผลิต
-
การวิจัยและพัฒนา (R&D)
-
ค่าจ้างพนักงาน
แม้ว่าการปรับนโยบายจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างรุนแรงในทันที อาจขัดกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและทำให้ราคาหุ้นถูกลงในระยะสั้น แต่ในระยะยาว บริษัทอาจได้ประโยชน์ เพราะความละเลยและความซบเซาของบริษัทใหญ่ที่สุดได้ถึงระดับที่คุกคามการดำเนินงานและการเติบโตต่อเนื่อง
นโยบาย “แส้และแครอท” ของทรัมป์
หลังประกาศแผนปรับนโยบายเงินปันผลและหุ้นคืนเพียงไม่กี่วัน ทรัมป์ก็สัญญาว่าจะ เพิ่มงบประมาณกลาโหมอย่างมาก การผสมผสานนี้จะได้ผลหรือไม่ ต้องติดตาม
ปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม
-
การประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทอาวุธสหรัฐฯ ยัง ตามหลังตลาดโดยรวมและหุ้นยุโรป
-
สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งในอุตสาหกรรมและสหรัฐฯ โดยรวม
-
ความแตกต่างนี้เกิดจากทั้งประสิทธิภาพการผลิตต่ำ การจัดการเงินทุน และการลงทุนไม่เพียงพอ
คำถามสำคัญ: การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล จะสามารถ ยกระดับมูลค่าหุ้นกลุ่มอาวุธสหรัฐฯ ให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งยุโรปได้หรือไม่?
Source: Bloomberg Intelligence
บริษัทกลาโหมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น Boeing, Texas Instruments, และ General Dynamics ได้ตัดสินใจเองจน สูญเสียฐานอุตสาหกรรมและทุนมนุษย์ วัฒนธรรมการบริหารและวินัยที่เคยสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทเหล่านี้ได้เสื่อมถอยไปแล้ว นอกจากนี้ พวกเขาต้องเผชิญกับ โครงสร้างพื้นฐานที่ทรุดโทรมและซัพพลายเชนที่ไม่เสถียร ส่งผลให้ นักลงทุนและรัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มมองด้วยความสงสัยมากขึ้น
แม้รัฐบาลสหรัฐฯ และพันธมิตรจะลงทุนไป หลายร้อยพันล้านดอลลาร์ ในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา แต่บริษัทเหล่านี้ยังไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการพื้นฐานของกองทัพ ได้
ในขณะเดียวกัน คู่แข่งยุโรปกลับ ขยายกำลังการผลิตและจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่ เพื่อพัฒนาระบบต่อเนื่อง แม้ว่าต้องเผชิญราคาพลังงานสูง ค่าแรงแพง และเข้าถึงวัตถุดิบได้จำกัด
สาเหตุหลักที่อ้างโดยบริษัทสหรัฐฯ
-
ปัญหาการขาดแรงงาน: บริษัทอ้างว่าไม่มีวิศวกรและช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ จึงไม่สามารถขยายหรือแม้แต่บำรุงรักษาการผลิตได้
-
ความจริง: ตลาดแรงงานมี วิศวกรว่างงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่บริษัทกลับเรียกร้องให้ปรับนโยบายการเข้าเมืองเพื่อนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาแทน
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่า
-
การทำงานในโครงการทหารต้องเข้าถึงวัสดุและข้อมูลที่มี ระดับการรักษาความลับต่างกัน
-
การขอ security clearance เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน แม้แต่กับพลเมืองสหรัฐฯ
-
Boeing ใช้กลยุทธ์นี้ต่อเนื่องในธุรกิจ สายการบินพาณิชย์ ซึ่งไม่ต้องใช้ clearance ผลลัพธ์สะท้อนทั้ง มูลค่าบริษัทและอุบัติเหตุทางอากาศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
บริษัทเหล่านี้สามารถ จ้างและฝึกวิศวกรที่มีอยู่ในตลาดได้ทันที แต่ไม่ทำ เนื่องจาก ความบกพร่องเชิงโครงสร้างและความปิดตัวขององค์กร ส่งผลให้เกิด ความเสียหายต่อทั้งงบประมาณของสหรัฐฯ และผู้ถือหุ้น
ปัญหาขั้นที่สอง: ความบกพร่องเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้ง
ปัญหากลุ่มนี้ซับซ้อนมาก และ ไม่สามารถแก้ไขด้วยการปรับนโยบายการจ้างงานเพียงอย่างเดียว การที่สหรัฐฯ เผชิญกับผลจาก การลดบทบาทอุตสาหกรรม (deindustrialization), การปลดล็อกข้อกำหนด (deregulation), การจ้างภายนอก (outsourcing) และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization) ทำให้ โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทรุดโทรม และความสามารถด้านเทคนิคหลายอย่างสูญหายไปบางส่วนหรือทั้งหมด
-
การลงทุนต่อเนื่องหลายปีเป็นสิ่งจำเป็น หากไม่มีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีแบบแผน ผลเสียสะสมจะไม่สามารถชดเชยได้ และความล่าช้าที่สหรัฐฯ เผชิญยังคงเพิ่มขึ้น
-
วันนี้ สถานการณ์คล้ายกลับด้านจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในมหาสมุทรแปซิฟิก แม้ปัจจุบันสหรัฐฯ มี ความเหนือกว่าอย่างชัดเจนทางเรือและอากาศ แต่ภายในไม่กี่ปีอาจเผชิญสงครามยืดเยื้อกับคู่ต่อสู้ที่ ควบคุมกำลังการผลิตเรือมากกว่า 50% ของโลก (จีน)
นอกจากนี้ หากสหรัฐฯ ขยายศูนย์ข้อมูลตามแผน อาจเกิด วิกฤติพลังงานในระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่ายุโรป บริษัทกลาโหมและซับคอนแทรกเตอร์จะต้องแข่งขันพลังงานกับบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ หายนะสำหรับทุกฝ่าย
บทเรียนจากยุโรป
จึงเป็นเวลาที่ต้องหันมามอง ผู้ผลิตยุโรป ความแตกต่างอย่างชัดเจนใน มูลค่าหุ้นและตัวชี้วัดทางธุรกิจ ไม่ใช่เพียงเพราะใกล้ภัยคุกคามรัสเซีย หรือความล้มเหลวที่เกิดจากตัวเองของอุตสาหกรรมอเมริกันเพียงอย่างเดียว
เบื้องหลังความสำเร็จของยุโรปมีปัจจัยที่เคยถูกมองว่าเป็น จุดอ่อนใหญ่ที่สุด:
-
เกือบทุกประเทศยุโรปต้องรักษากำลังการผลิตอาวุธภายในประเทศ แม้ในช่วงที่งบกลาโหมต่ำเป็นประวัติการณ์
-
สร้าง โมเสกของบริษัทขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
-
บริษัทเหล่านี้แบ่งตลาดกับ กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 19
แนวทางนี้ทำให้ยุโรปสามารถ รักษากำลังการผลิตและนวัตกรรมด้านอาวุธ ได้แม้ต้องเผชิญต้นทุนสูงและข้อจำกัดด้านวัตถุดิบ
สหรัฐฯ vs ยุโรป: การจัดโครงสร้างอุตสาหกรรมกลาโหม
ในสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงเป็น ไปในทิศทางตรงข้าม:
-
ผู้รับเหมาขนาดเล็กส่วนใหญ่ถูก ควบรวมเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ไม่กี่ราย ที่กลายเป็น “too big to fail”
-
ส่งผลให้การแข่งขันลดลง และการพัฒนาความสามารถและนวัตกรรมช้ากว่าที่ควร
ในขณะที่ยุโรป:
-
บริษัทต่าง ๆ ร่วมมือเมื่อจำเป็น และแข่งขันเมื่อทำได้
-
ส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน ความสามารถและผลผลิต
-
ตลาดเดียวและโครงสร้างพื้นฐานกว้างขวางช่วยให้ ขยายกำลังการผลิตและออกแบบได้อย่างรวดเร็ว แม้ต้องแบกรับต้นทุนพลังงานและค่าแรงสูง
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมกลาโหม: Quo Vadis หรือ Para Bellum?
-
การลงทุนใน ซัพพลายเออร์กลาโหม ยาก แม้มีผลตอบแทนสูงและพื้นฐานมั่นคง
-
การลงทุนใน ผู้ผลิตยุโรป ยากยิ่งขึ้น:
-
ผู้นำตลาด EU ส่วนใหญ่ มีมูลค่าหุ้นสูงมาก บางราย P/E เป็นเลขสามหลัก
-
หุ้นมักถูกขายร่วงโดยข่าว “การเจรจาสันติภาพ” ที่ไม่มีผลต่อพื้นฐานบริษัท
-
อย่างไรก็ตาม ยังมี บริษัทยุโรปที่ตลาดมองข้าม แม้ไม่ควรถูกละเลย
ตัวอย่าง: Kongsberg (KOG.NO)
-
ผู้ผลิตระบบป้องกันทางอากาศของนอร์เวย์
-
มูลค่าหุ้นยังตามหลังตลาด แม้มีแผนขยายธุรกิจและเติบโตต่อเนื่อง
-
มีบทบาทสำคัญใน สถาปัตยกรรมความมั่นคงของ EU โดยเฉพาะกับยุทธวิธีของรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีประชากรพลเรือน
-
ผลประกอบการ:
-
รายได้โต ~50% ต่อปี
-
อัตรา book-to-bill ~1.4
-
EBIT margin ปัจจุบัน ~12% แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย leverage และแผนการเติบโต
-
-
บริษัทยังถือว่า “under the radar” สำหรับตลาดส่วนใหญ่
-
มีสัญญาณชัดเจนว่าผลตอบแทนสูงสุด ยังมาไม่ถึง
หุ้นยุโรปที่น่าจับตา – Saab Group
-
ฟื้นตัวหลังการปรับตัวลดในครึ่งหลังของปี 2025: บริษัทเริ่ม กู้คืนการขาดทุน จากช่วง correction ได้อย่างมั่นใจ
ที่มา: xStation5
ภาพรวม Saab Group
-
บริษัทสแกนดิเนเวียอีกแห่งที่ ได้รับประโยชน์จากการเสริมสร้างกองทัพยุโรป แต่ยัง อยู่นอกสายตาของนักลงทุนส่วนใหญ่
-
Saab มีตำแหน่งเฉพาะตัว:
-
เป็น แกนหลักของอุตสาหกรรมกลาโหมของสวีเดน ที่พึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่ง
-
เสนอ โซลูชันแบบครบวงจรและหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของกองทัพที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพ (price-to-performance ratio)
-
-
ผลประกอบการเด่น:
-
รายได้โต มากกว่า 20% ต่อปี ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม
-
กำไร margin สูงกว่าคู่แข่งหลายจุด
-
เป็นผู้นำในการจัดหาอุปกรณ์ระดับสูงให้กับประเทศนอก NATO
-
การเข้าร่วม NATO และการลงทุนในโครงการยุโรปแบบบูรณาการจะช่วย ขยายกำลังการผลิตและเพิ่ม economies of scale
-
โอกาสและแนวโน้ม
-
แม้อุตสาหกรรมอาวุธสหรัฐฯ เผชิญปัญหาใหญ่ แต่ บริษัทชั้นสองที่มีความสามารถ เช่น Saab ยังสามารถ ได้รับประโยชน์เต็มที่จากงบกลาโหมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-
มูลค่าหุ้นยังมีพื้นที่เพิ่มขึ้นสูง และถือเป็นหนึ่งใน โอกาสลงทุนยุโรปที่น่าสนใจปี 2026
SAABB.SE (D1)
The Swedish company is currently in a phase of a very strong upward growth trend. Source: xStation5
หุ้นเด่นสหรัฐฯ – L3Harris Technologies
-
ผู้ผลิตระบบขีปนาวุธ (missile systems) ที่มีชื่อเสียงน้อยกว่า แต่เป็น บริษัทสำคัญและเติบโตสูงในตลาดหุ้นอาวุธ
-
ถือครองตำแหน่งผูกขาด ในการผลิต solid-fuel rocket motors สำหรับขีปนาวุธยุทธวิธี
-
การผูกขาดเกิดจาก กระบวนการรับรองที่เข้มงวดมาก
-
สะท้อนอย่างชัดเจนใน ตัวชี้วัดทางการเงิน ของบริษัท
-
ผลประกอบการและการบริหารค่าใช้จ่าย
-
EBIT margin สูงสุดในอุตสาหกรรม >15%
-
เป็นผู้นำด้าน การปรับปรุงต้นทุน
-
โครงการ “LHX NeXT” ประหยัดเงินได้ USD 800 ล้าน ในปี 2024 จากเป้าหมาย USD 600 ล้าน
-
คาดว่าประหยัดรวม USD 1.2 พันล้าน ภายในสิ้นปี
-
-
หุ้นยังเทรดที่ Forward P/E ต่ำกว่าอุตสาหกรรม
โอกาสจากนโยบายรัฐบาลสหรัฐฯ
-
หนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาลทรัมป์คือ “Golden Dome” ระบบป้องกันขีปนาวุธแบบหลายชั้น
-
มูลค่าโครงการประมาณ USD 140 พันล้าน
-
L3Harris มีบทบาท สำคัญและขาดไม่ได้ ในโครงการนี้ ทำให้มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งใหญ่
สรุป
-
L3Harris เป็น ตัวอย่างของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ที่มีครบทุกองค์ประกอบสู่ความสำเร็จ
-
จุดเด่นยัง ไม่สะท้อนเต็มที่ในมูลค่าหุ้น ทำให้เป็น โอกาสลงทุนที่น่าสนใจ
LHX.US (D1)
หุ้นสหรัฐฯ น่าจับตา – Huntington Ingalls Industries (HII)
-
แนวโน้มราคาหุ้น: ขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่มีนาคม 2025
-
สัญญาณทางเทคนิค: ควรสังเกต EMA100 และ EMA200 crossover
ที่มา: xStation5
ภาพรวมบริษัท
-
บริษัทที่ สื่อและนักวิเคราะห์ไม่ค่อยสนใจ แต่มีบทบาทสำคัญใน ห่วงโซ่อุปทานกลาโหม
-
บทบาทสำคัญของ HII สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของกองทัพสหรัฐฯ
-
กองทัพเรือสหรัฐฯ กำลังเร่งขยาย บำรุง และปรับปรุงกองเรือ
-
HII คือ ผู้ได้รับประโยชน์หลักด้านมูลค่าหุ้น
-
ความได้เปรียบเชิงผูกขาด
-
HII เป็นผู้ผูกขาดในหลายด้าน:
-
ดำเนินการ ท่าเรือ/อู่ต่อเรือเพียงแห่งเดียวในสหรัฐฯ ที่สร้างและบำรุง super carriers
-
มี หนึ่งในสองอู่ต่อเรือ ที่สามารถสร้างและบริการเรือนิวเคลียร์หลายบทบาท
-
-
ต่างจาก Boeing หรือ General Dynamics, การพึ่งพาเหล่านี้ ไม่ใช่แค่เส้นพื้นป้องกันการตกต่ำของหุ้น แต่เป็นตัวเร่งการเติบโต
ผลประกอบการเด่น
-
รายได้โต 16% ต่อปี
-
กำไรเพิ่ม 85% ต่อปี
-
Margin ขยายจาก 3.5% → 5.6%
-
ไม่มีปัญหาขาดแรงงาน: จ้างพนักงานเพิ่ม 4,500 คน เพื่อรองรับ backlog สั่งซื้อ USD 55 พันล้าน
โอกาสจากแผนปรับปรุงกองทัพเรือสหรัฐฯ
-
การสร้าง:
-
อย่างน้อย 2 Ford-class aircraft carriers
-
หลายลำ Virginia-class submarines
-
เรือรบและเรือสนับสนุนจำนวนมาก
-
-
งบต่อเรือเพิ่มเกือบสองเท่า ตั้งแต่ 2021
-
ตั้งแต่ 2015, Congress ให้เงินมากกว่าที่ประธานาธิบดีร้องขอทุกปี
-
คาดการณ์สัญญาอาจรวมเป็นหลายร้อยพันล้านดอลลาร์ ใน 10 ปีข้างหน้า
สรุป: HII เป็น ผู้ผูกขาดสำคัญของสหรัฐฯ ที่พร้อมได้รับประโยชน์เต็มที่จากงบกลาโหมใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น หุ้นเติบโตที่น่าจับตามอง
HII.US (D1)
สรุปแนวโน้มหุ้นอุตสาหกรรมกลาโหม 2026
-
แนวโน้มราคาหุ้น:
-
HII มีแนวโน้มคล้ายกับ L3Harris แต่ ขึ้นต่อเนื่องนานหลายเดือนกว่า
-
ที่มา: xStation5
-
ข้อสังเกตหลักจากตลาดหุ้นกลาโหมและกองทัพ
-
สหรัฐฯ ตามหลังยุโรป:
-
อุตสาหกรรมกลาโหมสหรัฐฯ แม้ตลาดและนักวิจารณ์จะประเมินสูง แต่ ยังล้าหลังคู่แข่งยุโรป
-
-
ไม่ใช่ทุกบริษัทสหรัฐฯ:
-
บางบริษัทขนาดเล็กที่ ไม่เป็นที่สนใจสื่อ แต่ มีประสิทธิภาพสูง และสามารถ ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เต็มที่ ยังคง นำการเติบโตด้านมูลค่า
-
-
ยุโรป “ยักษ์หลับ” ตื่นตัว:
-
อุตสาหกรรมกลาโหมยุโรปตอบสนองต่อ ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านความมั่นคง
-
หุ้นยุโรปหลายตัว ปรับมูลค่าตามพื้นฐานหรือเกินกว่า แต่ยังมี โอกาสลงทุนในหุ้นที่ตลาดมองข้าม
-
บทสรุปเชิงกลยุทธ์
-
นักลงทุนที่มองหา การเติบโตระยะยาวในกลุ่ม defense & military equities ควร:
-
เลือก บริษัทสหรัฐฯ ขนาดเล็กแต่มีบทบาทสำคัญ เช่น L3Harris, HII
-
มองหา หุ้นยุโรปที่ยังถูกมองข้ามแต่มีศักยภาพสูง เช่น Kongsberg, Saab
-
-
การผสม หุ้นยุโรปและสหรัฐฯ อาจช่วยสร้าง โอกาสและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์
ที่มาและผู้วิเคราะห์
-
แหล่งข้อมูล: Bloomberg Intelligence
-
ผู้วิเคราะห์: Kamil Szczepański, Junior Financial Markets Analyst ที่ XTB
