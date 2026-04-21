08:49 · 21 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 21 เม.ย.

ความผันผวนในตลาดวันนี้ถูกขับเคลื่อนหลักจาก ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐฯ–อิหร่านที่กำลังจะหมดอายุ และความเสี่ยงการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อการขนส่งน้ำมันโลก

ภูมิรัฐศาสตร์

  • ความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่านกลับมาเป็นศูนย์กลางตลาด
  • ประธานาธิบดี Donald Trump เตือนความเป็นไปได้ของการยกระดับความรุนแรง หากการเจรจาล้มเหลว
  • ตลาดกังวลการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจกระทบ ~20% ของการขนส่งน้ำมันโลก
  • เหตุการณ์ยิ่งตึงเครียดหลังมีรายงานการยึดเรือโดยกองทัพเรือสหรัฐฯในอ่าวโอมาน

เศรษฐกิจมหภาค 

  • เงินเฟ้อ PPI ของเยอรมนีพุ่งกลับขึ้นเหนือคาดการณ์
  • ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีแนวโน้มคงดอกเบี้ย ท่ามกลางความไม่แน่นอนโลก
  • ตลาดสหรัฐฯ รอข้อมูลยอดค้าปลีกและการให้ถ้อยคำของผู้ว่าการเฟดคนใหม่ที่ถูกเสนอชื่อ Kevin Warsh

หุ้นและดัชนี 

  • ยุโรปปรับตัวลงแรง (Stoxx 600 -1.1%) จากความกังวลตะวันออกกลาง
  • สหรัฐฯ ลดลงเพียงเล็กน้อย สะท้อนว่ายังไม่เข้าสู่โหมดวิกฤตรุนแรง
  • กลุ่มพลังงาน + สาธารณูปโภคเป็นเพียงกลุ่มที่บวก

ค่าเงิน (FX)

  • AUD แข็งแกร่งที่สุดในตลาด FX
  • USD และ JPY อ่อนค่ามากที่สุด
  • EURUSD และ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย

สินค้าโภคภัณฑ์

  • น้ำมันพุ่งแรง: WTI +5% ใกล้ $87, Brent ทะลุ $90
  • ทองคำกลับอ่อนตัว (ไม่ทำหน้าที่ safe haven)
  • เงิน (Silver) ลดลงต่อเนื่อง

คริปโต

  • Bitcoin ฟื้นขึ้นเหนือ $75,000 (+1.85%)
  • แต่หุ้น crypto-related ยังถูกขายทำกำไร

💡 ภาพรวม

ตลาดวันนี้อยู่ในโหมด Risk-off แบบเลือกข้าง:

  • น้ำมัน + สินค้าโภคภัณฑ์แข็งแรง
  • หุ้นยุโรปอ่อนแรง
  • USD ไม่ได้แข็งแบบปลอดภัย แต่ยังได้แรงหนุนเชิงความเสี่ยง

 

