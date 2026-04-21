ข่าวเด่นวันนี้ 21 เม.ย.

ความผันผวนในตลาดวันนี้ถูกขับเคลื่อนหลักจาก ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐฯ–อิหร่านที่กำลังจะหมดอายุ และความเสี่ยงการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อการขนส่งน้ำมันโลก
ภูมิรัฐศาสตร์
- ความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่านกลับมาเป็นศูนย์กลางตลาด
- ประธานาธิบดี Donald Trump เตือนความเป็นไปได้ของการยกระดับความรุนแรง หากการเจรจาล้มเหลว
- ตลาดกังวลการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจกระทบ ~20% ของการขนส่งน้ำมันโลก
- เหตุการณ์ยิ่งตึงเครียดหลังมีรายงานการยึดเรือโดยกองทัพเรือสหรัฐฯในอ่าวโอมาน
เศรษฐกิจมหภาค
- เงินเฟ้อ PPI ของเยอรมนีพุ่งกลับขึ้นเหนือคาดการณ์
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีแนวโน้มคงดอกเบี้ย ท่ามกลางความไม่แน่นอนโลก
- ตลาดสหรัฐฯ รอข้อมูลยอดค้าปลีกและการให้ถ้อยคำของผู้ว่าการเฟดคนใหม่ที่ถูกเสนอชื่อ Kevin Warsh
หุ้นและดัชนี
- ยุโรปปรับตัวลงแรง (Stoxx 600 -1.1%) จากความกังวลตะวันออกกลาง
- สหรัฐฯ ลดลงเพียงเล็กน้อย สะท้อนว่ายังไม่เข้าสู่โหมดวิกฤตรุนแรง
- กลุ่มพลังงาน + สาธารณูปโภคเป็นเพียงกลุ่มที่บวก
ค่าเงิน (FX)
- AUD แข็งแกร่งที่สุดในตลาด FX
- USD และ JPY อ่อนค่ามากที่สุด
- EURUSD และ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันพุ่งแรง: WTI +5% ใกล้ $87, Brent ทะลุ $90
- ทองคำกลับอ่อนตัว (ไม่ทำหน้าที่ safe haven)
- เงิน (Silver) ลดลงต่อเนื่อง
คริปโต
- Bitcoin ฟื้นขึ้นเหนือ $75,000 (+1.85%)
- แต่หุ้น crypto-related ยังถูกขายทำกำไร
💡 ภาพรวม
ตลาดวันนี้อยู่ในโหมด Risk-off แบบเลือกข้าง:
- น้ำมัน + สินค้าโภคภัณฑ์แข็งแรง
- หุ้นยุโรปอ่อนแรง
- USD ไม่ได้แข็งแบบปลอดภัย แต่ยังได้แรงหนุนเชิงความเสี่ยง
