ข้อมูลเงินเฟ้อเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก ส่งสัญญาณ Dovish ต่อ ECB หรือไม่?

ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาชะลอตัวลงอย่างชัดเจนในเดือนพฤษภาคม โดยดัชนี HICP ลดลง 0.1% mom ขณะที่ CPI ลดลงถึง 0.2% mom ซึ่งถือเป็นสัญญาณในเชิง Dovish ก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่กำลังจะมาถึง
- German HICP YoY (เบื้องต้น): 2.70% (คาดการณ์ 2.8%, ก่อนหน้า 2.90%)
- German CPI YoY (เบื้องต้น): 2.60% (คาดการณ์ 2.9%, ก่อนหน้า 2.90%)
- German HICP MoM (เบื้องต้น): -0.10% (คาดการณ์ 0.0%, ก่อนหน้า 0.50%)
- German CPI MoM (เบื้องต้น): -0.20% (คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า 0.60%)
ด้าน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1.166 และยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณเส้น EMA200 รายวัน (เส้นสีแดง) ได้ โดยปัจจุบันราคากำลังแกว่งตัวในกรอบ 1.1570–1.1760 ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเริ่มเคลื่อนตัวในลักษณะ Sideways สะท้อนถึงการขาดแรงส่งที่ชัดเจนในระยะสั้น
ในเชิงเทคนิค ค่า RSI บริเวณ 47 และ MACD ที่อยู่ในโซนเป็นกลาง บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย
หาก EUR/USD สามารถทะลุเหนือระดับ 1.1760 ได้ อาจเปิดทางสู่การขึ้นทดสอบบริเวณ 1.19 แต่หากหลุดต่ำกว่า 1.1570 จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับลงไปทดสอบโซนแนวรับ 1.14–1.15 อีกครั้ง
Source: xStation5
Chart of the day: EURUSD จับตา CPI เยอรมนี ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ ECB อาจเปลี่ยนนโยบายการเงิน (29.05.2026)