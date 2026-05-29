  
20:57 · 29 พฤษภาคม 2026

ข้อมูลเงินเฟ้อเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก ส่งสัญญาณ Dovish ต่อ ECB หรือไม่?

ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาชะลอตัวลงอย่างชัดเจนในเดือนพฤษภาคม โดยดัชนี HICP ลดลง 0.1% mom ขณะที่ CPI ลดลงถึง 0.2% mom ซึ่งถือเป็นสัญญาณในเชิง Dovish ก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่กำลังจะมาถึง

  • German HICP YoY (เบื้องต้น): 2.70% (คาดการณ์ 2.8%, ก่อนหน้า 2.90%)
  • German CPI YoY (เบื้องต้น): 2.60% (คาดการณ์ 2.9%, ก่อนหน้า 2.90%)
  • German HICP MoM (เบื้องต้น): -0.10% (คาดการณ์ 0.0%, ก่อนหน้า 0.50%)
  • German CPI MoM (เบื้องต้น): -0.20% (คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า 0.60%)

ด้าน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1.166 และยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณเส้น EMA200 รายวัน (เส้นสีแดง) ได้ โดยปัจจุบันราคากำลังแกว่งตัวในกรอบ 1.1570–1.1760 ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเริ่มเคลื่อนตัวในลักษณะ Sideways สะท้อนถึงการขาดแรงส่งที่ชัดเจนในระยะสั้น

ในเชิงเทคนิค ค่า RSI บริเวณ 47 และ MACD ที่อยู่ในโซนเป็นกลาง บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย

หาก EUR/USD สามารถทะลุเหนือระดับ 1.1760 ได้ อาจเปิดทางสู่การขึ้นทดสอบบริเวณ 1.19 แต่หากหลุดต่ำกว่า 1.1570 จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับลงไปทดสอบโซนแนวรับ 1.14–1.15 อีกครั้ง

Source: xStation5

29 พฤษภาคม 2026, 21:00

RBNZ เปลี่ยนเกมนโยบายการเงิน: Hawkish เต็มตัว 🦅 ถึงเวลาของ NZD แล้วหรือยัง 🇳🇿
29 พฤษภาคม 2026, 20:58

BREAKING: CAD ร่วงแรง หลังตัวเลข GDP แคนาดาสร้างแรงกังวลต่อนักลงทุน 🚨
29 พฤษภาคม 2026, 16:46

EU50 ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: การปรับตัวขึ้นแบบกระจายตัวและการซื้อหุ้นคืนช่วยหนุนตลาดหุ้นยุโรป 🔎
29 พฤษภาคม 2026, 14:47

Chart of the day: EURUSD จับตา CPI เยอรมนี ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ ECB อาจเปลี่ยนนโยบายการเงิน (29.05.2026)
ฟอเร็ก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก