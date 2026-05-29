RBNZ เปลี่ยนเกมนโยบายการเงิน: Hawkish เต็มตัว 🦅 ถึงเวลาของ NZD แล้วหรือยัง 🇳🇿

คำประกาศชัดเจนจากผู้ว่าฯ Breman: “ขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น และแรงกว่าที่คาด”
ในการส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินที่ชัดเจนที่สุดของวัฏจักรปัจจุบัน ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) Anna Breman ได้สร้างความประหลาดใจให้ตลาด ด้วยการประกาศว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) มีแนวโน้มสูงที่จะถูกปรับขึ้น “เร็วกว่า” และ “มากกว่า” ที่ธนาคารกลางเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
นี่ไม่ใช่เพียงการส่งสัญญาณเชิงทิศทางแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ถือเป็น Forward Guidance ที่ชัดเจนและแข็งกร้าว สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านเชิงนโยบายอย่างเต็มรูปแบบ
RBNZ กำลังประกาศอย่างชัดเจนว่า ธนาคารกลางพร้อมให้ความสำคัญกับภารกิจควบคุมเงินเฟ้อเหนือสิ่งอื่นใด แม้ต้องแลกกับความอ่อนแอของเศรษฐกิจก็ตาม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ RBNZ พร้อมเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย แม้เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว
ถ้อยแถลงเชิง Hawkish ในวันนี้ ส่งผลให้เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) กลายเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาด Forex ทันที
อย่างไรก็ตาม การใช้ Forward Guidance แบบชัดเจนถือเป็นลักษณะเด่นของ RBNZ ภายใต้การนำของ Breman อยู่แล้ว และเนื่องจากตลาดเริ่มเร่งปรับคาดการณ์ต่อเส้นทางดอกเบี้ยใหม่อย่างรวดเร็ว ทำให้แรงหนุนพื้นฐานส่วนใหญ่ต่อ NZD อาจถูกสะท้อนไปในราคาแล้วระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจำกัด Upside เชิงโครงสร้างของ NZD ในระยะถัดไปได้เช่นกัน
การร่วงลงอย่างรวดเร็วของ AUDNZD ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของการเปลี่ยนท่าทีเชิง Hawkish ของ RBNZ โดยคู่เงินปรับตัวลดลงถึง 2.15% ภายในเวลาเพียง 3 วันซื้อขาย ซึ่งสอดคล้องกับส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่เริ่มทรงตัวในช่วงล่าสุด
แหล่งที่มา: XTB Research
ตัวเร่งแบบ Stagflation: ความขัดแย้งตะวันออกกลางและต้นทุนโลกที่พุ่งสูง
เหตุผลสำคัญที่ทำให้ RBNZ เลือกใช้นโยบายการเงินที่แข็งกร้าวมากขึ้น มาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารกลางนิวซีแลนด์มองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากแรงกระแทกด้านซัพพลายเชนทั่วโลกได้
ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังสร้างแรงกดดันสองด้านพร้อมกัน คือ
- ผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น
- กดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และประเทศคู่ค้าหลัก
นี่คือภาพของ “Stagflation” หรือภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว แต่เงินเฟ้อยังคงสูง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ธนาคารกลางทั่วโลกกังวลมากที่สุด
ปัญหาซัพพลายเชนและต้นทุนการผลิต
RBNZ ยังชี้ว่า ปัญหาซัพพลายเชนที่ยืดเยื้อ รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น กำลังกดดันแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ
ยอมแลกการเติบโต เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา
สำหรับนักลงทุนสาย Global Macro ข้อความจาก RBNZ ในครั้งนี้ถือว่าชัดเจนมาก — ธนาคารกลางได้ “เลือกสนามรบ” ของตัวเองแล้ว
RBNZ มองว่าเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อฝังรากลึกเป็นภัยที่อันตรายกว่าความเสี่ยงของภาวะถดถอยทางเทคนิค ดังนั้นตลาดจึงอาจต้องเตรียมรับมือกับการขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไป แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจะเริ่มชะลอตัวลงก็ตาม
แม้อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์ที่อยู่ในระดับสูงถึง 5.3% จะช่วยลดความเสี่ยงของ “วงจรเงินเฟ้อจากค่าจ้าง” (wage-induced inflation spiral) ได้ในระดับหนึ่ง แต่การที่ RBNZ ส่งสัญญาณนโยบายแบบมุ่งเน้นการควบคุมเงินเฟ้ออย่างชัดเจน ได้ลดน้ำหนักของมุมมองเชิง Dovish ดังกล่าวลง และกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่สนับสนุนความแข็งแกร่งรอบใหม่ของ NZD
แหล่งที่มา: XTB Research
จิตวิทยาของเงินเฟ้อ: เมื่อ “ความคาดหวัง” กลายเป็นปัญหา
หนึ่งในประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจมากที่สุดจากถ้อยแถลงของ Anna Breman คือ การเน้นถึง “จิตวิทยาของเงินเฟ้อ” หรือความเสี่ยงที่ความคาดหวังด้านราคาจะฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจ
“ความคาดหวังว่าต้นทุนจะสูงขึ้น อาจกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องในตัวเอง และสร้างวงจรที่เสริมแรงกัน ซึ่งนโยบายการเงินจำเป็นต้องเข้าควบคุมก่อนที่มันจะฝังรากลึก”
— Anna Breman, ผู้ว่าการ RBNZ
มุมมองนี้สะท้อนว่า RBNZ พร้อมใช้มาตรการคุมเข้มต่อไป แม้ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศจะเริ่มชะลอตัว เพราะสิ่งที่ธนาคารกลางกังวลมากกว่า คือการที่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจเริ่ม “เชื่อ” ว่าเงินเฟ้อสูงจะกลายเป็นเรื่องปกติ
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดก็สนับสนุนความกังวลดังกล่าว โดยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ-Roy Morgan พบว่า การคาดการณ์เงินเฟ้อในอีก 2 ปีข้างหน้าอยู่ที่ระดับสูงถึง 5.3% ในเดือนพฤษภาคม แม้จะลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.6% ในเดือนเมษายน แต่ก็ยังถือว่าสูงเกินระดับที่ธนาคารกลางสามารถสบายใจได้อย่างมาก
สิ่งนี้ทำให้ตลาดเริ่มเชื่อว่า RBNZ อาจเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ความคาดหวังเงินเฟ้อหลุดจากการควบคุม และนั่นยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญต่อค่าเงิน NZD ในระยะสั้นถึงกลาง
การเร่งตัวของเงินเฟ้อในหมวดสินค้า “Tradable goods” (เส้นสีน้ำเงิน) ได้เข้ามาชดเชยแรงชะลอตัวในภาค “Non-tradable goods” ทำให้กระบวนการลดเงินเฟ้อโดยรวมของนิวซีแลนด์สะดุดลงในระยะนี้
เมื่อประกอบกับแรงกดดันแบบ Stagflation หลังสงคราม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น และบรรยากาศความเสี่ยงในตลาดที่ไม่เป็นใจต่อ NZD ทำให้การกลับมาใช้นโยบาย Hawkish ของ RBNZ ถูกมองว่าเป็นการตอบสนองที่ “ทันเวลา” เพื่อพยายามยึดเหนี่ยวความคาดหวังเงินเฟ้อไม่ให้หลุดกรอบ
แหล่งที่มา: XTB Research
การปูทางนโยบาย: ฉันทามติจาก Silk–ANZ
ถ้อยแถลงของผู้ว่าการ Anna Breman ในวันศุกร์ ถือเป็น “ชิ้นสุดท้าย” ของโครงสร้างนโยบาย Hawkish ที่เจ้าหน้าที่ RBNZ ได้ค่อย ๆ วางไว้ตลอดทั้งสัปดาห์
Karen Silk (ผู้ช่วยผู้ว่าการ) – วันพฤหัสบดี
Karen Silk ยืนยันว่าลำเอียงเชิงนโยบาย (policy bias) ของธนาคารกลางเอนเอียงไปทาง “การขึ้นดอกเบี้ย” อย่างชัดเจนในการประชุมรอบถัดไป โดยระบุว่าเดือนกรกฎาคมถือเป็น “การประชุมที่ยังเปิดทุกความเป็นไปได้ (live decision)”
เธอยังเน้นว่า RBNZ ไม่จำเป็นต้องรอข้อมูล CPI รายไตรมาสเพื่อดำเนินนโยบาย และแม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะคลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว ก็ไม่ได้ลบผลกระทบเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นแล้วออกจากระบบเศรษฐกิจ
มุมมองจากสถาบันการเงิน
ทั้ง Wall Street และโบรกเกอร์ในประเทศเริ่มปรับพอร์ตไปสอดรับการเปลี่ยนแปลงนี้ล่วงหน้าแล้ว โดย ANZ Research เคยประเมินว่า RBNZ อาจเริ่มรอบการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พร้อมเป้าหมายผลักอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับสู่ระดับ “Neutral” ที่ประมาณ 3% อย่างเร่งด่วน
ภาพรวมทั้งหมดสะท้อนว่า การเปลี่ยนผ่านเชิงนโยบายของ RBNZ ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลัน แต่เป็นผลของการสะสมสัญญาณ Hawkish อย่างต่อเนื่องจากหลายฝ่ายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตลาดสวอป (Swap markets) ได้เริ่มสะท้อนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์ไว้แล้ว โดยกำหนดราคาไปล่วงหน้าถึง 3 ครั้งเต็มภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) กลับไปสู่ระดับประมาณ 3%
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP
NZDUSD (กรอบเวลา D1)
คู่เงิน NZDUSD กำลังทดสอบโซนแนวต้านสำคัญในอดีตบริเวณ 0.5980–0.6000 (กรอบสีเหลือง) ซึ่งยังสอดคล้องกับระดับ Fibonacci Retracement 78.6%
แรงหนุนจากท่าที Hawkish ของ RBNZ ได้ผลักดันราคาให้ปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 10, EMA 30 และ EMA 100 ซึ่งสะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระยะสั้นถึงกลาง
ค่า RSI อยู่ที่ระดับ 62.7 บ่งชี้ว่าแรงซื้อยังเป็นฝ่ายครองตลาด แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะ Overbought ทำให้ยังมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นต่อได้
ในเชิงโครงสร้างราคา:
- หากสามารถทะลุและยืนเหนือระดับ 0.6000 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดทางไปสู่การทดสอบจุดสูงก่อนหน้า (prior highs)
- หากไม่สามารถผ่านแนวต้านได้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดการย่อตัวกลับลงมาทดสอบ EMA 30 บริเวณ 0.5885 อีกครั้ง
Source: xStation5
Aleksander Jablonski, XTB Quant Analyst
