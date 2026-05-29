  
20:58 · 29 พฤษภาคม 2026

BREAKING: CAD ร่วงแรง หลังตัวเลข GDP แคนาดาสร้างแรงกังวลต่อนักลงทุน 🚨

เศรษฐกิจแคนาดาหดตัว 0.1% ในไตรมาส 1 ปี 2026 สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะเติบโตถึง +1.5% ขณะที่ตัวเลข GDP เดือนมีนาคมลดลง 0.1% mom (คาดการณ์ 0.0%) และการเติบโตทางเศรษฐกิจรายปีอยู่ที่เพียง 0.4% yoy ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.9%

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนชัดว่าเศรษฐกิจแคนาดากำลังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยภาคการส่งออกชะลอตัวลงอย่างหนัก ขณะที่การบริโภคภายในประเทศยังไม่สามารถชดเชยแรงกดดันดังกล่าวได้

ตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าคาดยังเปิดทางให้ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังจากก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณระมัดระวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจอยู่แล้ว

ด้านค่าเงิน CAD เผชิญแรงขายอย่างหนักทันทีหลังการประกาศข้อมูล ส่งผลให้คู่เงิน USDCAD พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าช่องว่างด้านนโยบายการเงินระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาอาจยิ่งขยายตัวมากขึ้นในระยะถัดไป

 

Source: xStation

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก