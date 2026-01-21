อ่านเพิ่มเติม
08:52 · 21 มกราคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 21 มกราคม 2026

“Sell America” returns – US assets slide as trade war fears rise 🇺🇸📉

🔻 US Index Futures

  • US500 -0.8% (นำการลง)

  • US30, US100 -0.6%
    ตลาดปิดในแดนลบหลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-ยุโรปพุ่งขึ้น

⚠️ สาเหตุหลัก: ภาษีเพิ่ม 10% ของทรัมป์

ทรัมป์ขู่จะเก็บ ภาษี 10% กับประเทศที่ส่งทหารไปกรีนแลนด์
และจะคงภาษีจนกว่าจะปิดดีล “ซื้อเกาะกรีนแลนด์” ให้ได้

ยุโรปตอบโต้ทันที

  • สภายุโรปหยุดการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ

  • มาครงกล่าวว่า “ยุโรปไม่ยอมถูกครอบงำโดยสหรัฐ”

💼 Company News

✅ U.S. Bancorp

  • รายได้ Q4: $6.97B

  • กำไรเพิ่ม 18%: $2.17B

  • NIM 3.15%

  • แนวโน้มปี 2026: เติบโตแบบสม่ำเสมอ

🎬 Netflix

  • ปรับข้อเสนอซื้อ Warner Bros Discovery เป็น “all-cash”

  • มูลค่า $82.7B (หุ้นละ $27.75)

  • เพื่อเร่งโหวตผู้ถือหุ้น (อาจเร็วสุดเดือนเม.ย.)

  • สู้กับข้อเสนอของ Paramount Skydance

📉 Europe: ตลาดปิดแดง

  • SPA35 -1.7% (หนักสุด)

  • DE40 -1.35%

  • FRA40 -0.65%

  • UK100 -0.75%

📌 ข่าวสำคัญ:
ประธาน Bundesbank บอก ECB ใกล้บรรลุเป้าคุมเงินเฟ้อ ส่งแรงหนุนยูโร

💱 FX: ดอลลาร์อ่อนค่า – “Sell America” กลับมา

  • USD Index -0.6%

  • EURUSD +0.75% ไปที่ 1.1732

  • USDCHF -1% (แข็งสุดของวันนี้)

  • USDJPY -0.1% (ไม่แรงเพราะการเมืองญี่ปุ่นปั่นป่วน)

🥇 Commodities

  • ทอง +1.9% → $4,760

  • เงิน +0.2% → $94.45

  • NATGAS +10% (จากพยากรณ์อากาศที่เย็นกว่าคาด)

  • Brent +1% / WTI +1.4%

23 มกราคม 2026, 17:04

