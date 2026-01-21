ข่าวเด่นวันนี้ 21 มกราคม 2026

“Sell America” returns – US assets slide as trade war fears rise 🇺🇸📉
🔻 US Index Futures
-
US500 -0.8% (นำการลง)
-
US30, US100 -0.6%
ตลาดปิดในแดนลบหลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-ยุโรปพุ่งขึ้น
⚠️ สาเหตุหลัก: ภาษีเพิ่ม 10% ของทรัมป์
ทรัมป์ขู่จะเก็บ ภาษี 10% กับประเทศที่ส่งทหารไปกรีนแลนด์
และจะคงภาษีจนกว่าจะปิดดีล “ซื้อเกาะกรีนแลนด์” ให้ได้
ยุโรปตอบโต้ทันที
-
สภายุโรปหยุดการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ
-
มาครงกล่าวว่า “ยุโรปไม่ยอมถูกครอบงำโดยสหรัฐ”
💼 Company News
✅ U.S. Bancorp
-
รายได้ Q4: $6.97B
-
กำไรเพิ่ม 18%: $2.17B
-
NIM 3.15%
-
แนวโน้มปี 2026: เติบโตแบบสม่ำเสมอ
🎬 Netflix
-
ปรับข้อเสนอซื้อ Warner Bros Discovery เป็น “all-cash”
-
มูลค่า $82.7B (หุ้นละ $27.75)
-
เพื่อเร่งโหวตผู้ถือหุ้น (อาจเร็วสุดเดือนเม.ย.)
-
สู้กับข้อเสนอของ Paramount Skydance
📉 Europe: ตลาดปิดแดง
-
SPA35 -1.7% (หนักสุด)
-
DE40 -1.35%
-
FRA40 -0.65%
-
UK100 -0.75%
📌 ข่าวสำคัญ:
ประธาน Bundesbank บอก ECB ใกล้บรรลุเป้าคุมเงินเฟ้อ ส่งแรงหนุนยูโร
💱 FX: ดอลลาร์อ่อนค่า – “Sell America” กลับมา
-
USD Index -0.6%
-
EURUSD +0.75% ไปที่ 1.1732
-
USDCHF -1% (แข็งสุดของวันนี้)
-
USDJPY -0.1% (ไม่แรงเพราะการเมืองญี่ปุ่นปั่นป่วน)
🥇 Commodities
-
ทอง +1.9% → $4,760
-
เงิน +0.2% → $94.45
-
NATGAS +10% (จากพยากรณ์อากาศที่เย็นกว่าคาด)
-
Brent +1% / WTI +1.4%
