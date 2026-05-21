🔑 ปัจจัยหลักที่กำหนดความผันผวนของตลาด
แรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดวันนี้ดูเหมือนจะมาจากการปรับตัวลงของราคาพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงต่ำกว่า 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงกว่า 6% จากราคาเปิด ขณะที่ก๊าซธรรมชาติ TTF ก็ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกัน
การอ่อนตัวของราคาพลังงานช่วยจำกัดการปรับขึ้นเพิ่มเติมของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งก่อนหน้านี้พุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 ช่วงที่ประธานาธิบดี Trump เข้ารับตำแหน่ง
ตลาดกำลังจับตาผลประกอบการของ NVIDIA ที่มีกำหนดประกาศเวลา 22:30 น. โดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากข่าวการประท้วงหยุดงานของพนักงาน Samsung หุ้นอย่าง Intel (+5.6%) และ Micron (+3.4%) ต่างปรับตัวขึ้นโดดเด่น
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
การปรับตัวลงของราคาพลังงานส่วนหนึ่งมาจากการที่ประธานาธิบดี Trump ระบุในวันนี้ว่า การเจรจากับอิหร่านกำลังเข้าสู่ “ช่วงสุดท้าย” อย่างไรก็ตาม เขายังเตือนว่า หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ก็อาจต้องเผชิญกับการกลับมาของการโจมตีอีกครั้ง
คำกล่าวของ Trump ยังคงมีความผันผวนและไม่สอดคล้องกัน ทำให้นักลงทุนยังไม่กล้าเพิ่มเดิมพันต่อความเป็นไปได้ของข้อตกลงที่รวดเร็วและมีนัยสำคัญระหว่างทั้งสองฝ่าย
ทั้งนี้ ความน่าจะเป็นที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงระยะยาวก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน ตามการประเมินของแพลตฟอร์ม Polymarket เพิ่มขึ้นจาก 28% เป็น 37% ในวันนี้ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของมุมมองตลาดบางส่วน
📊 กราฟ 1: ความน่าจะเป็นของข้อตกลงระยะยาวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ตามข้อมูลจาก Polymarket (18 เม.ย. - 20 พ.ค.)
Source: Polymarket via Bloomberg (20.05.2026)
📊 ข้อมูลเศรษฐกิจ
ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าคาดในวันนี้ โดยเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ชะลอลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 ที่ 2.5% ซึ่งสร้างความประหลาดใจเชิงบวกให้กับนักลงทุน และลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่างมีนัยสำคัญ
ขณะนี้ ตลาดไม่ได้คาดการณ์เต็มที่แล้วว่า BoE จะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในสิ้นปี และความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมก็อยู่ในระดับประมาณ 50/50
นักลงทุนกำลังรอการประกาศตัวเลข PMI เดือนพฤษภาคมของเศรษฐกิจหลักทั่วโลกในวันพรุ่งนี้ ขณะที่ตลาดยังคงย่อยข้อมูลจากรายงานการประชุม FOMC ล่าสุด
📈 ดัชนีหุ้น
ก่อนการประกาศผลประกอบการของ NVIDIA ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.8% ส่วน NASDAQ Composite เพิ่มขึ้น 1.2%
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกแข็งแกร่งยิ่งกว่า:
🇩🇪 DAX +1.4%
🇫🇷 CAC 40 +1.7%
🇪🇺 EuroStoxx 50 +2.1%
💼 หุ้น
หุ้นในกลุ่ม AI ecosystem ยังคงโดดเด่นอีกครั้ง โดยบางส่วนได้รับแรงหนุนจากแผนการประท้วงหยุดงานของพนักงาน Samsung ที่จะเริ่มในวันพฤหัสบดีนี้
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงโฟกัสหลักไปที่ผลประกอบการของ NVIDIA ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทาง sentiment ของตลาดต่อกลุ่ม AI ในระยะถัดไป
หุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นวันนี้ ได้แก่:
• AMD +9.8%
• Intel +5.6%
• Micron +3.4%
💱 ค่าเงิน
บรรยากาศการลงทุนที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินที่มี beta สูง เช่น โครนาสวีเดน และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean แข็งค่าขึ้น
แม้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยจะลดลง แต่เงินปอนด์อังกฤษก็ยังแข็งค่าต่อเนื่อง ขณะที่ EUR/USD เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว (+0.2%)
ในกลุ่ม Emerging Markets สกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อวิกฤตพลังงานในช่องแคบฮอร์มุซ เช่น ZAR, KRW และ HUF ต่างแข็งค่าขึ้น
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
ความหวังต่อการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง กดดันให้ราคาน้ำมันและก๊าซร่วงแรงในวันนี้ โดยทั้ง Brent crude และ Dutch TTF gas ลดลงมากกว่า 6%
ขณะที่การปรับตัวลงของ bond yields ได้ช่วยหนุนราคาโลหะมีค่า:
🥈 Silver +3.0%
🥇 Gold +1.0%
₿ คริปโตเคอร์เรนซี
Sentiment ตลาดยังเป็นบวกต่อทั้ง Bitcoin และ Ethereum โดยทั้งสองสินทรัพย์ปรับตัวขึ้นราว 1% ในวันนี้
Michał Jóźwiak, นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB
