รายงานการประชุม FOMC สาย Hawkish ไม่สามารถหยุดแรงบวกของตลาดได้
รายงานการประชุมล่าสุดของ Fed สอดคล้องกับสัญญาณที่ประธาน Powell ส่งออกมาในงานแถลงข่าวครั้งก่อน โดยควรจำไว้ว่ามีกรรมการถึง 3 คนที่ไม่เห็นด้วยกับ “easing bias” หรือแนวโน้มการลดดอกเบี้ยในอนาคต
เมื่อพิจารณาว่า Stephen Miran ยังโหวตสนับสนุนการลดดอกเบี้ย นี่จึงถือเป็นความเห็นแตกแยกในการโหวตที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1992
ประเด็นสำคัญจากรายงานประชุม:
• การอภิปรายส่วนใหญ่ชี้ว่า หากเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ไม่ชะลอลง การเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของ Fed อาจเป็น “การขึ้นดอกเบี้ย”
• แม้ Powell จะพยายามส่งสัญญาณแบบสมดุลในการแถลงข่าวเดือนเมษายน แต่รายงานประชุมเผยให้เห็นถึงความกังวลที่แท้จริงของคณะกรรมการ โดยสมาชิกหลายคนมองว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคง “เอียงไปทางขาขึ้นอย่างชัดเจน”
• กลุ่มสาย Hawkish ภายใน Fed ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่าง Hammack, Kashkari และ Logan ได้ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจน แม้ก่อนที่ Warsh จะเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
• รายงานยังเผยให้เห็นความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการปรับขึ้นของเส้นโค้งฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ ซึ่งเริ่มผลักดันคาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้นในตลาดให้สูงขึ้น
• การวิเคราะห์ของทีมงาน Fed ระบุว่า หลังจากตลาดแรงงานชะลอลงก่อนหน้านี้ ล่าสุดเริ่ม “ทรงตัว” แล้ว ซึ่งสำหรับกรรมการบางคน นี่เป็นหลักฐานว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่ได้อยู่ใกล้ภาวะถดถอย และยังไม่จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นผ่านดอกเบี้ยที่ต่ำลง
หลังการเผยแพร่รายงาน:
• EUR/USD ยังทรงตัวบริเวณ 1.162
• ดัชนี S&P 500 และ NASDAQ Composite ยังคงรักษาแรงบวกไว้ได้
Michał Jóźwiak, นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB
