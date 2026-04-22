ข่าวเด่นวันนี้ 22 เม.ย.

- บรรยากาศตลาดการเงินในวันนี้ได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อความคืบหน้าของข้อตกลงหยุดยิงเริ่มถอยห่างออกไป ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง และสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวอ่อนแรงลงในภาพรวม
- แรงขายสะท้อนความกังวลว่าความตึงเครียดอาจยืดเยื้อ ซึ่งทำให้ตลาดกลับเข้าสู่โหมดระมัดระวังอีกครั้ง ทั้งในฝั่งหุ้นและสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงสนับสนุนบางส่วนจากความไม่แน่นอนดังกล่าว
- โดยรวม ภาพตลาดวันนี้ยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก มากกว่าปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ทำให้การเคลื่อนไหวมีลักษณะ “risk-off” ชัดเจนขึ้นในระยะสั้น
สรุปตลาดรายวัน: บรรยากาศ “ระมัดระวัง” ท่ามกลางความตึงเครียดที่กลับมาเพิ่มขึ้น
การซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้ดำเนินไปในบรรยากาศที่ค่อนข้างระมัดระวัง โดยกำไรช่วงต้นตลาดถูกลบออกทั้งหมด และดัชนีหลักกลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อย
- Dow Jones ลดลงประมาณ 0.2%
- S&P 500 และ Nasdaq ลดลงราว 0.5%
แรงกดดันจากปัจจัยการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์
ถ้อยแถลงจากทำเนียบขาวยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลัก โดยโดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่าเขาไม่ตั้งใจขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่าน และพร้อม “กลับไปสู่ความขัดแย้ง” หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงก่อนข้อตกลงหยุดยิงหมดอายุในวันพรุ่งนี้
มีรายงานว่า J.D. Vance ไม่ได้เดินทางไปเจรจากับอิหร่าน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า “ทุกทางเลือกยังอยู่บนโต๊ะ” และมีการเตรียมแผนปฏิบัติการหากมีคำสั่งจากทรัมป์
ด้านอิหร่าน กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการดำเนินการของสหรัฐฯ ต่อเรือของอิหร่าน 2 ลำเป็น “การละเมิดทางทะเลและการก่อการร้ายโดยรัฐ” พร้อมตั้งคำถามต่อความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ในกระบวนการเจรจา
นอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีด้วยจรวดจาก Hezbollah ต่อกองกำลังอิสราเอล เพิ่มแรงตึงเครียดในภูมิภาค
ตามรายงานจาก The New York Times กระบวนการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านถูกระงับชั่วคราว และยังไม่มีการตอบรับจากเตหะรานเกี่ยวกับการเดินหน้าการเจรจา ขณะที่อิหร่านยังเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมของสหรัฐฯ เป็นเงื่อนไขในการกลับสู่โต๊ะเจรจา
ตลาดพลังงาน
ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันฟื้นตัวอย่างชัดเจน
- Brent crude ปรับขึ้นเกือบ 5%
- เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนความแข็งแกร่งของผู้บริโภค และลดความกังวลต่อภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ในขณะเดียวกัน Kevin Warsh ให้การต่อวุฒิสภา โดยเน้นย้ำความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง พร้อมเสนอแนวคิดปฏิรูปบทบาทและกรอบนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
ตลาดยุโรป
บรรยากาศในยุโรปเป็นลบเช่นกัน:
- FTSE 100 และ CAC 40 ลดลงมากกว่า 1%
- DAX และ IBEX 35 ลดลงประมาณ 0.5%
สินทรัพย์ปลอดภัยและคริปโต
โลหะมีค่าถูกกดดันอย่างหนัก:
- ทองคำลดลงมากกว่า 2% เหลือราว 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- เงิน (Silver) ลดลงประมาณ 4.5% เหลือ 76 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ตลาดคริปโตปรับตัวลงเล็กน้อย:
- Bitcoin และ Ethereum ลดลงประมาณ 0.9%
- Bitcoin ยังยืนเหนือ 75,000 ดอลลาร์
- Ethereum อยู่ต่ำกว่า 2,300 ดอลลาร์
ภาพรวม: ตลาดทั่วโลกกำลังเคลื่อนไหวภายใต้แรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯยังแข็งแกร่ง ทำให้เกิดภาวะ “ตึงตัวระหว่างความเสี่ยงการเมืองและพื้นฐานเศรษฐกิจ” ในระยะสั้น
วอร์ชให้การต่อวุฒิสภา: “ผมจะไม่เป็นเครื่องมือของประธานาธิบดี” และส่งสัญญาณวาระการปฏิรูปธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
ผลประกอบการภาคกลาโหม: RTX Corporation, Thales Group และ Northrop Grumman
BREAKING: ยอดขายของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้!
สรุปตลาด: ความหวังในการกลับมาเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านกำลังช่วยหนุนบรรยากาศตลาด ⚡