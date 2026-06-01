ตลาดเด่นรายวัน: OIL (01.06.2026)

Brent crude (OIL) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ มาอยู่ที่ระดับ 93.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันอยู่ที่ 92.52 – 94.20 ดอลลาร์ ปัจจัยหลักที่หนุนการปรับตัวขึ้นครั้งนี้มาจากการยกระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีรายงานการปะทะตอบโต้กันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงกระแสข่าวการลาออกของประธานาธิบดีอิหร่าน Pezeshkian ซึ่งได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อภาพรวมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
สภาพแวดล้อมปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Environment)
ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยกดทับและกำหนดทิศทางของราคาน้ำมัน โดยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่ 4 ยังไม่มีสัญญาณของความคืบหน้า ขณะที่กองทัพเรือสหรัฐฯ ต้องทำหน้าที่คุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพียงประมาณ 70 ลำต่อสัปดาห์ เทียบกับช่วงก่อนความขัดแย้งที่อยู่ในระดับมากกว่า 100 ลำต่อวัน
ในทางกลับกัน ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ราคาน้ำมันกลับปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบปี (เกือบ -17%) จากความคาดหวังของตลาดต่อข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ราคาฟื้นตัวขึ้นจากความผิดหวังต่อความคืบหน้าดังกล่าว รวมถึงรายงานสถานการณ์ทางทหารล่าสุด
แรงหนุนเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในวันนี้ มาจากรายงานการโจมตีฐานทัพอากาศ Ali Al Salem ในคูเวต รวมถึงกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการลาออกของประธานาธิบดีอิหร่าน
ในจดหมายที่ถูกส่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Pezeshkian ระบุว่า ประธานาธิบดีและรัฐบาลถูกตัดออกจากกระบวนการตัดสินใจในประเด็นสำคัญของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดช่องว่างอำนาจ ซึ่งเปิดทางให้กลุ่มภายในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เข้าควบคุมอำนาจที่แท้จริงของรัฐ
กราฟน้ำมันดิบ Brent (OIL) – มุมมองทางเทคนิค
ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (EMA50) ที่ระดับ 98.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนภาพรวมได้อย่างชัดเจนว่า แรงขายยังคงครอบงำตลาดในระยะกลาง และทุกครั้งที่ราคาพยายามรีบาวด์ขึ้น ก็มักเผชิญแรงกดดันบริเวณเส้นดังกล่าวเสมือนเป็นแนวต้านสำคัญ
การปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมบริเวณ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกระทั่งราคาลงมาทดสอบโซนปัจจุบันใกล้กับเส้น EMA100 ที่ระดับ 91.09 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สุดบนกราฟในเวลานี้ เนื่องจาก EMA100 เคยทำหน้าที่รองรับแรงขายและช่วยพยุงราคาหลังภาวะขายมากเกินไป (Oversold) หลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และขณะนี้กำลังถูกทดสอบอีกครั้งจากด้านบน
ในขณะเดียวกัน ดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 41.47 ซึ่งช่วยยืนยันภาพดังกล่าว แม้ RSI จะยังไม่เข้าสู่โซน Oversold อย่างชัดเจนเหมือนในอดีตที่มักนำไปสู่การฟื้นตัวแรง แต่ก็เริ่มเข้าใกล้ระดับที่ผู้ซื้อมีแนวโน้มกลับเข้ามาในตลาดมากขึ้น ทำให้การเกิดแรงรีบาวด์บริเวณ EMA100 มีเหตุผลรองรับทางเทคนิค
ด้าน Volume Profile แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายสะสมหนาแน่นที่สุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอยู่บริเวณ 100–105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งหมายความว่าหากราคาต้องการกลับขึ้นไปยังโซนดังกล่าว จะต้องสามารถทะลุแนวต้าน EMA50 ได้ก่อน รวมถึงต้องผ่านพื้นที่ที่มีคำสั่งซื้อขายสะสมจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับฝั่งกระทิงในระยะต่อไป
ที่มา: xStation
📈 สรุปตลาด: หุ้น SAP พุ่งแรง ทวงบัลลังก์บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในยุโรปอีกครั้ง 💥
🥇 GOLD - ฟื้นตัวหลังทดสอบจุดต่ำสุดในรอบ 2 เดือน สัญญาณการกลับตัวเริ่มชัดเจนหรือยัง?
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันนี้และตลอดสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง? ❓
สรุปข่าวเช้า: Nvidia และ Microsoft กำลังจุดไฟให้ตลาดเช้านี้ ⚡