🥇 GOLD - ฟื้นตัวหลังทดสอบจุดต่ำสุดในรอบ 2 เดือน สัญญาณการกลับตัวเริ่มชัดเจนหรือยัง?

ความลังเลของตลาดยังคงกดดันทิศทางทองคำ
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อย ท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคที่ส่งสัญญาณสวนทางกัน
ด้านหนึ่ง แรงขายในตลาดทองคำเริ่มคลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงพร้อมกัน โดยปกติแล้ว เมื่อผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งถือเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองทองคำลดลง รวมถึงดอลลาร์อ่อนค่า ทองคำมักได้รับแรงหนุนเชิงบวก
อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่ง ตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานในระยะยาว แม้ว่าสหรัฐฯ และอิหร่านอาจสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ในอนาคต แต่หลายฝ่ายยังคงตั้งคำถามว่าราคาน้ำมันจะสามารถกลับไปอยู่ในระดับก่อนเกิดสงครามได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ หากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อก็จะยังคงอยู่ ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกจำเป็นต้องรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงต่อไป ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบสำหรับทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
ชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัปดาห์นี้: ทุกสายตาจับจ้อง NFP
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดทิศทางราคาทองคำในขณะนี้ คือคำถามที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะดำเนินนโยบายดอกเบี้ยไปในทิศทางใดต่อจากนี้
เพื่อตอบคำถามดังกล่าว นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ตลอดทั้งสัปดาห์ ได้แก่
📅 วันจันทร์
ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบัน ISM ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของภาคการผลิตสหรัฐฯ
📅 วันอังคาร
รายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS ซึ่งสะท้อนความตึงตัวของตลาดแรงงาน
📅 วันพุธ
รายงานการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และดัชนี PMI ภาคบริการจาก ISM
📅 วันพฤหัสบดี
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์
📅 วันศุกร์
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls: NFP) จากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ
ข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยเติมเต็มภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนประเมินว่า เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวมากพอที่จะผลักดันให้ Fed ลดดอกเบี้ยหรือไม่ หรือยังคงแข็งแกร่งพอที่จะทำให้ Fed รักษานโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไป
ในบรรดาข้อมูลทั้งหมด รายงาน NFP ในวันศุกร์ถูกมองว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่สุด และอาจกำหนดทิศทางระยะสั้นของราคาทองคำโดยตรง
ผลกระทบจากข้อมูลแรงงาน และบททดสอบแรกของประธาน Fed คนใหม่
ปัจจุบัน นักวิเคราะห์มีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนต่อภาวะตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม
กลุ่มแรกเชื่อว่าการจ้างงานเริ่มชะลอตัวลง หลังจากอัตราดอกเบี้ยสูงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่อีกกลุ่มมองว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งเพียงพอที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป
เจ้าหน้าที่ Fed ได้ย้ำมาโดยตลอดว่าการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมา
หากตัวเลขการจ้างงานออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ ตลาดจะเพิ่มความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ย ซึ่งอาจเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น
ในทางกลับกัน หากข้อมูลแรงงานแข็งแกร่งกว่าคาด ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อทองคำ
อย่างไรก็ตาม คุณ Bob Haberkorn นักกลยุทธ์ตลาดจาก StoneX ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มทองคำในระยะกลาง โดยชี้ให้เห็นว่า แม้ธนาคารกลางรายใหญ่บางแห่ง เช่น ตุรกีและรัสเซีย จะมีการขายทองคำออกมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในช่วงที่ผ่านมา แต่ทองคำยังสามารถรักษาระดับแนวรับทางเทคนิคสำคัญเอาไว้ได้
อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ตลาดกำลังรอคอย คือการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในวันที่ 17 มิถุนายน ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้การนำของประธาน Fed คนใหม่ นาย Kevin Warsh
การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากสำหรับผู้กำหนดนโยบายคนใหม่ เนื่องจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจช่วยควบคุมเงินเฟ้อได้ในระยะสั้น แต่ในขณะเดียวกัน หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงมากก็ทำให้การรักษาดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานานอาจสร้างภาระต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจในระยะยาว
บทสรุป
Fed ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะกำหนดทิศทางราคาทองคำในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
ในระยะสั้น กลยุทธ์สำคัญสำหรับนักลงทุนคือการรอคอยสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นจากชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ รวมถึงถ้อยแถลงและมุมมองด้านนโยบายจากประธาน Fed คนใหม่ในการประชุมวันที่ 17 มิถุนายน
แม้ความผันผวนระยะสั้นอาจยังคงอยู่ แต่แนวโน้มของทองคำในระยะกลางถึงระยะยาวยังคงสดใส โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ที่มา: xStation5
หลังจากกลับลงไปทดสอบบริเวณจุดต่ำสุดที่ก่อตัวขึ้นในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ราคาทองคำสามารถดีดตัวกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 4,590 USD/oz อย่างไรก็ตาม ตลาดยังขาดแรงหนุนมากพอที่จะผลักดันให้เกิดการทะลุผ่านระดับดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ก่อนที่จะเผชิญแรงขายทำกำไรอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาปรับฐานลงและกลับมาทดสอบโซนใกล้ 4,500 USD/oz
เมื่อพิจารณาจากบริบทของแนวโน้มในช่วงที่ผ่านมา การอ่อนตัวครั้งนี้อาจเป็นเพียงการปรับฐานทางเทคนิค เพื่อให้ตลาดสะสมแรงซื้อใหม่และดูดซับแรงขายที่เกิดขึ้นหลังการฟื้นตัวรอบก่อน นอกจากนี้ กระบวนการดังกล่าวยังช่วยสร้างโซนสภาพคล่องสำคัญ ซึ่งอาจเป็นรากฐานให้กับโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากขึ้น หากแรงซื้อกลับเข้ามาสนับสนุนตลาดอีกครั้ง
ในระยะสั้น มี 2 ระดับราคาที่นักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ บริเวณ 4,500 USD/oz ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับใกล้ที่สุด และบริเวณ 4,460 USD/oz ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมที่เพิ่งถูกทะลุขึ้นมาก่อนหน้านี้ และมีโอกาสเปลี่ยนบทบาทเป็นแนวรับสำคัญในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังไม่หมดไป เนื่องจากระดับ 4,590 USD/oz ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญของตลาด การที่ราคายังไม่สามารถผ่านระดับดังกล่าวได้อย่างชัดเจน สะท้อนว่าการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นยังต้องการสัญญาณยืนยันเพิ่มเติม และหากแรงขายกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ความเป็นไปได้ของการปรับฐานในระดับที่ลึกกว่านี้ยังคงมีอยู่
Max Tran - XTB Analyst
