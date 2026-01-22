ข่าวเด่นวันนี้ 22 มกราคม 2026

- ทรัมป์ส่งสัญญาณผ่อนคลายเรื่องกรีนแลนด์ ช่วยคลายความกังวลของตลาด
การกล่าวสุนทรพจน์ของโดนัลด์ ทรัมป์ที่ World Economic Forum ที่ดาวอส มีน้ำเสียง “ลดความร้อนแรง” มากกว่าช่วงที่ผ่านมา โดยเขาระบุว่าไม่มีความตั้งใจจะใช้กำลังในการเข้าซื้อกรีนแลนด์ แต่ยังคงยืนยันว่าจะไม่ละทิ้งแผนการนี้
การที่ทรัมป์ไม่ได้กล่าวถึงการขึ้นภาษีใหม่หรือแนวทางนโยบายภายในที่เป็นข้อถกเถียง เช่น การจำกัดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต ทำให้ตลาดวอลล์สตรีทคลายความกังวล และเกิดแรงซื้อขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากที่มีการเทขายหนักเมื่อวานนี้
ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐมีแรงซื้อชัดเจน
- US500 ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึง 1% ในช่วงต้นวัน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นรายวันที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม เมื่อเหลือเวลาอีก 2 ชั่วโมงก่อนปิดตลาดจริง สัญญาได้ปรับตัวลดขึ้นเหลือเพียง 0.4%
- ดัชนีหลักอื่น ๆ ในสหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดย US100 (เทคโนโลยีนำตลาด) บวก 0.5% ขณะที่ US2000 (หุ้นขนาดเล็ก) และ US30 (หุ้นบลูชิพ) ต่างก็ขึ้นมากกว่า 0.4%
ตลาดยุโรปอ่อนแรงกว่า
- DE40 (ติดตาม DAX เยอรมนี) ร่วง 0.3% ขณะที่ UK100 กลับขึ้น 0.5%
- ตลาดเอเชียทำผลงานได้ดีขึ้น โดย JP225 พุ่งมากกว่า 1% ในวันเดียว
Netflix กลายเป็นจุดสนใจหลัก
-
แม้ผลประกอบการไตรมาส 4 จะออกมาตามคาด แต่แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 1 และทั้งปี 2026 กลับทำให้นักลงทุนผิดหวัง
-
นอกจากนี้ Netflix ยังประกาศปรับเป็นข้อเสนอซื้อ Warner Bros ด้วยเงินสดทั้งหมด และระงับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อรักษาสภาพคล่อง
-
ราคาหุ้น Netflix ซึ่งดิ่งกว่า 7% ในช่วง pre-market ปัจจุบันยังคงติดลบ 4% ทำให้หุ้นตัวนี้สูญเสียมูลค่ามากกว่าหนึ่งในสามจากจุดสูงสุดตลอดกาล
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนโลหะมีค่า
- ทองคำและแพลตตินั่มเป็นสินทรัพย์ที่ยังคงทำกำไรได้มากกว่า 1% ตลอดวัน
- ทองคำแตะระดับเกือบ 4,900 ดอลลาร์/ออนซ์ ทำให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 12%
- การคาดการณ์ใหม่ระบุว่าทองคำอาจขึ้นถึง 7,000 ดอลลาร์ หากความตึงเครียดจากเรื่องภาษีเกี่ยวกับกรีนแลนด์ยังคงอยู่ แม้ว่าตลาดจะคลายความกังวลลงบางส่วน แต่ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนในระดับสูง
Silver ลดลง
-
เงินปรับตัวลง 1.3% สู่ 93 ดอลลาร์/ออนซ์ แรงกดดันมาจากการส่งมอบสัญญาฟิวเจอร์สในอนาคตและความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ในภาคโซลาร์
-
Bloomberg NEF รายงานว่า สัดส่วนต้นทุนของเงินในแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มจากประมาณ 3% ในปี 2023 เป็นเกือบ 30% ในปัจจุบัน และเตือนว่าอัตรากำไรอาจติดลบหากราคาสร้างฐานเหนือ 100 ดอลลาร์ ต่อออนซ์
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) พุ่งแรง 22%
- ราคาก๊าซพุ่งขึ้นถึง 22% เนื่องจากมีการคาดการณ์ “ความหนาวเย็นจัด” ในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการใช้ก๊าซและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานการผลิตในเท็กซัสหยุดชะงัก
- ทำให้เกิดสภาพ backwardation อย่างรุนแรง โดยสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ซื้อขายแพงกว่าสัญญามาร์ชกว่า 1 ดอลลาร์
ค่าเงิน EURUSD
- คู่ EURUSD ปรับตัวขึ้นได้เพียงเล็กน้อยและถูกจำกัดกำไรไว้ที่ประมาณ 1% โดยทดสอบระดับ 1.17
- รัฐมนตรีคลังสหรัฐ Scott Bessent พยายามสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าไม่มีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของหนี้สหรัฐ และไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่สถาบันยุโรปจะเทขายพันธบัตรสหรัฐ
สกุลเงินสินค้าพื้นฐาน (Commodity currencies) แข็งค่า
- สกุลเงินที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ทำผลงานดีกว่าดอลลาร์ โดยนำโดย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ซึ่งนักลงทุนมองว่ามีความเป็น “เกาะ” จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและยุโรป
- อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์ยังคงต่ำกว่าสหรัฐและออสเตรเลีย
เยนยังทรงตัวแม้ผลตอบแทน JGB พุ่ง
- เยนยังคงนิ่ง แม้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 40 ปี พุ่งทะลุ 4% เป็นครั้งแรก จากแผนการใช้จ่ายขนาดใหญ่ของรัฐบาล Sanae Takaichi
- ความเห็นตลาดตอนนี้คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) อาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 3 ครั้งในปี 2026
