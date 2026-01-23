ข่าวเด่นวันนี้ 23 มกราคม

สรุปประจำวัน: วอลล์สตรีท, สินทรัพย์มีค่า และ EURUSD พุ่ง📈 ขณะที่ Bitcoin ถูกกดดัน
หลังจากที่หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย DAX เพิ่มกว่า 1.2% ดัชนีวอลล์สตรีทก็ปรับตัวขึ้นตามในวันนี้
Nasdaq 100 บวกเกือบ 1% ได้แรงหนุนจากหุ้น Meta Platforms พุ่ง 4.5% หลัง Jefferies ยืนยันคำแนะนำ “ซื้อ”
S&P 500 ขึ้นเกือบ 0.8%
ด้านกรีนแลนด์: นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์กล่าวว่ายังไม่ได้เห็นรายละเอียดของข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับสหรัฐ และเรียกโทนเสียงของทำเนียบขาวว่า “ยอมรับไม่ได้” แต่ยังเปิดกว้างต่อการพูดคุยด้านการป้องกันประเทศ
Kaja Kallas กล่าวว่าเธอยังไม่รู้ว่าข้อตกลงเกี่ยวกับกรีนแลนด์จะมีอะไรบ้าง และทรัมป์ยืนยันว่าเขาจะไม่จ่ายเงินใครเพื่อกรีนแลนด์
การประชุมระหว่าง Zelensky และ Trump ไม่มีความคืบหน้าใหญ่ แต่ทั้งสองฝ่ายบอกว่าเป็นการประชุมเชิงบวก
รายงานข่าวระบุว่า ยูเครนได้สรุปข้อความข้อตกลงกับสหรัฐแล้ว ก่อนการเยือนของ Jared Kushner และ Steve Witkoff ไปยังมอสโก ทั้งสองคนมุ่งหน้าสู่เครมลินเพื่อเจรจา 2 วัน
ที่ Davos Zelensky กล่าวว่ายุโรปยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันพอในความพยายามสันติภาพ และขาดความเด็ดขาด เขาเรียกร้องให้ผู้นำยุโรป “ตัดสินใจอย่างกล้าหาญ”
ตัวแทนพิเศษทำเนียบขาว Steve Witkoff กล่าวว่า ประเด็นยูเครนมีความคืบหน้ามากและกำลังใกล้ถึงเส้นชัย
ตลาดคริปโตยังอ่อนแรง
Bitcoin หลุดต่ำกว่า $90,000 และยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้
Ripple ร่วงเกือบ 2%
ในกราฟ BTC การกลับขึ้นเหนือ $90,000 และ $92,000 (EMA50 และ EMA200) จะเป็นกุญแจสำคัญในการรีสตาร์ทโมเมนตัมบวก
รอบรีบาวด์ล่าสุดเจอแรงต้านใกล้ Fibonacci 38.2% ของการเทขายในเดือนตุลาคม ใกล้ $97,000 และ BTC กำลังทดสอบขอบล่างของช่องราคา
EURUSD พุ่งขึ้น ในวันนี้ รีบาวด์จาก 1.166 → 1.174 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
ผู้จัดการกองทุนบำนาญในยุโรปเหนือกล่าวว่า “พรีเมียมความเสี่ยงในการถือสินทรัพย์สหรัฐเพิ่มขึ้น” จากความกังวลเรื่องหนี้และภูมิรัฐศาสตร์ และพวกเขาตั้งใจจะระมัดระวังมากขึ้น
ทรัมป์เตือนว่าจะมีการตอบโต้ทางการเงินครั้งใหญ่หากยุโรปเริ่มขายสินทรัพย์สหรัฐ เช่น Treasury
ก๊าซธรรมชาติ หยุดพักหลังจากพุ่งขึ้นต่อเนื่อง แม้มีการดึงสต็อกมากกว่าคาดจาก EIA
น้ำมัน ดึงกลับ หลังรายงาน EIA แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมากในสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันดิบ ปัจจุบันราคายืนราว $64/บาร์เรล
ตัวเลขสต็อกน้ำมัน (EIA):
-
Crude Oil Inventories: +3.602M bbl (คาด: -0.108M, ก่อนหน้า: +3.391M)
- Gasoline Inventories: +5.977M bbl (คาด: +1.466M, ก่อนหน้า: +8.977M)
- Distillate Inventories: +3.348M bbl (คาด: 0M, ก่อนหน้า: -0.029M)
- Cushing Crude Inventories: +1.478M bbl (ก่อนหน้า: +0.745M)
- Natural Gas Storage: -120 bcf (คาด: -98 bcf, ก่อนหน้า: -71 bcf)
สินทรัพย์มีค่า ยังคงทำผลงานดีต่อเนื่องและกลับมาทำกำไรได้อย่างรวดเร็วหลังจากดิ่งเมื่อวาน
- ทองคำ บวกเกือบ 1.5% และยืนเหนือ $4,900/ออนซ์
- เงิน (Silver) ขึ้นกว่า 3% และทำจุดสูงสุดใหม่เหนือ $95/ออนซ์ — ทั้งสองสินทรัพย์ทำจุดสูงสุดตลอดกาลใหม่
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐไม่มีอะไรน่าตกใจมาก
GDP (QoQ) อยู่ที่ 4.4% เทียบกับคาดการณ์ 4.3%
ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มจาก 198k เป็น 200k แต่ยังต่ำกว่าคาด 208k
PCE inflation อยู่ที่ 2.8% YoY ตามคาด
รายจ่ายและรายได้ส่วนบุคคลออกมาสอดคล้องกับคาดการณ์
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI ของยุโรปและสหรัฐฯ จับตาเป็นพิเศษ (
สรุปข่าวเช้า 23 มกราคม 2026
น้ำมันร่วงต่ำกว่า $64 หลังข้อมูล EIA 📌 NATGAS ดิ่ง แม้รายงานสต็อกเป็นบวก
ทองคำขึ้น 1% เงินพุ่ง 3% 📈 โลหะมีค่าใกล้แตะระดับสูงสุดอีกครั้ง