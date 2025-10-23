ข่าวล่าสุด 23.10.2025| ข้อจำกัดการส่งออกสหรัฐฯ และผลประกอบการอ่อนแอกดดันวอลล์สตรีทร่วง

สรุปตลาดรายวัน – ข้อจำกัดการส่งออกสหรัฐฯ ไปจีนและผลประกอบการอ่อนแอ กดดันวอลล์สตรีทปรับฐาน
- ฟิวเจอร์ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กำลังปรับฐานอย่างรุนแรง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
- US100 ร่วงสูงสุด 1.4%
- US500 ลดลงมากกว่า 0.8%
- การปรับฐานยังเกี่ยวข้องกับข่าวว่า รัฐบาลทรัมป์วางแผนกำหนดข้อจำกัดการส่งออกสินค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์สหรัฐฯ ไปยังจีน
- ประธานสภาผู้แทนราษฎร แนะนำว่าความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณอย่างรวดเร็วกำลังลดลง
- Netflix ร่วงเกือบ 10% วันนี้ เนื่องจากผลกำไรสุทธิอ่อนแอจากข้อพิพาทด้านภาษีในบราซิล
- ความเชื่อมั่นเชิงลบยังได้รับแรงกดดันจาก Texas Instruments ที่ส่งสัญญาณอุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์อ่อนตัว หุ้นลดลงเกือบ 7%
- Tesla ร่วงกว่า 1% วันนี้ ก่อนประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิด คาดว่าจะรายงานไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่มีแนวโน้มชะลอตัวหลังจากนี้ เนื่องจากการสิ้นสุดมาตรการสนับสนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและการลดบทบาทของการขายใบรับรองการปล่อยก๊าซ
- Beyond Meat เปิดตลาดพุ่งเกือบ 100% หลังถูกรวมใน ETF ใหม่ที่เน้น meme stocks แม้ว่ากำไรช่วงเปิดตลาดจะถูกปรับลดลง แต่หุ้นยังคงเพิ่มเกือบ 400% ในห้าวันทำการที่ผ่านมา
- ค่าเงิน EURUSD ฟื้นตัวเหนือ 1.1600 จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่า 4%
- Bitcoin ร่วง 2% ใกล้ระดับ $108,000
- ทองคำ ลดลงอย่างรุนแรงต่อเนื่อง เพิ่มอีก 2% จากการขายเมื่อวาน และใกล้ระดับ $4,000
- ราคาน้ำมันดิบ พุ่งกว่า 2% ใกล้ $59 ต่อบาร์เรล หลังข่าวความเป็นไปได้ที่ อินเดียและสหรัฐฯ จะบรรลุข้อตกลงให้อินเดียหยุดซื้อปิโตรเลียรัสเซีย
- ทรัมป์ เลื่อนการประชุมกับปูติน หลังรัสเซียปฏิเสธโอกาสในการหยุดยิงทันทีกับยูเครน
- ยูเครนยังคงโจมตีในรัสเซีย แต่ความสามารถในการกลั่นน้ำมันของรัสเซียเริ่มฟื้นตัว
- GBP เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดใน G10 ตลอดวัน หลังข้อมูลเงินเฟ้ออังกฤษต่ำกว่าคาด
- เงินเฟ้ออยู่ที่ 3.8% y/y เทียบกับคาดการณ์ 4.0% เพิ่มโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน
- Google ประสบความสำเร็จด้าน Quantum Computing ด้วยชิป "Willow" ที่ประสิทธิภาพเหนือคอมพิวเตอร์คลาสสิก
- OpenAI เปิดตัว Atlas เว็บเบราว์เซอร์ AI
