อ่านเพิ่มเติม
09:46 · 23 ตุลาคม 2025

ข่าวล่าสุด 23.10.2025| ข้อจำกัดการส่งออกสหรัฐฯ และผลประกอบการอ่อนแอกดดันวอลล์สตรีทร่วง

GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
Netflix
หุ้น
NFLX.US, Netflix Inc
-
-
US100
ดัชนี
-
-

สรุปตลาดรายวัน – ข้อจำกัดการส่งออกสหรัฐฯ ไปจีนและผลประกอบการอ่อนแอ กดดันวอลล์สตรีทปรับฐาน

  • ฟิวเจอร์ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กำลังปรับฐานอย่างรุนแรง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
  • US100 ร่วงสูงสุด 1.4%
  • US500 ลดลงมากกว่า 0.8%
  • การปรับฐานยังเกี่ยวข้องกับข่าวว่า รัฐบาลทรัมป์วางแผนกำหนดข้อจำกัดการส่งออกสินค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์สหรัฐฯ ไปยังจีน
  • ประธานสภาผู้แทนราษฎร แนะนำว่าความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณอย่างรวดเร็วกำลังลดลง
  • Netflix ร่วงเกือบ 10% วันนี้ เนื่องจากผลกำไรสุทธิอ่อนแอจากข้อพิพาทด้านภาษีในบราซิล
  • ความเชื่อมั่นเชิงลบยังได้รับแรงกดดันจาก Texas Instruments ที่ส่งสัญญาณอุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์อ่อนตัว หุ้นลดลงเกือบ 7%
  • Tesla ร่วงกว่า 1% วันนี้ ก่อนประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิด คาดว่าจะรายงานไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่มีแนวโน้มชะลอตัวหลังจากนี้ เนื่องจากการสิ้นสุดมาตรการสนับสนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและการลดบทบาทของการขายใบรับรองการปล่อยก๊าซ
  • Beyond Meat เปิดตลาดพุ่งเกือบ 100% หลังถูกรวมใน ETF ใหม่ที่เน้น meme stocks แม้ว่ากำไรช่วงเปิดตลาดจะถูกปรับลดลง แต่หุ้นยังคงเพิ่มเกือบ 400% ในห้าวันทำการที่ผ่านมา
  • ค่าเงิน EURUSD ฟื้นตัวเหนือ 1.1600 จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่า 4%
  • Bitcoin ร่วง 2% ใกล้ระดับ $108,000
  • ทองคำ ลดลงอย่างรุนแรงต่อเนื่อง เพิ่มอีก 2% จากการขายเมื่อวาน และใกล้ระดับ $4,000
  • ราคาน้ำมันดิบ พุ่งกว่า 2% ใกล้ $59 ต่อบาร์เรล หลังข่าวความเป็นไปได้ที่ อินเดียและสหรัฐฯ จะบรรลุข้อตกลงให้อินเดียหยุดซื้อปิโตรเลียรัสเซีย
  • ทรัมป์ เลื่อนการประชุมกับปูติน หลังรัสเซียปฏิเสธโอกาสในการหยุดยิงทันทีกับยูเครน
  • ยูเครนยังคงโจมตีในรัสเซีย แต่ความสามารถในการกลั่นน้ำมันของรัสเซียเริ่มฟื้นตัว
  • GBP เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดใน G10 ตลอดวัน หลังข้อมูลเงินเฟ้ออังกฤษต่ำกว่าคาด
  • เงินเฟ้ออยู่ที่ 3.8% y/y เทียบกับคาดการณ์ 4.0% เพิ่มโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน
  • Google ประสบความสำเร็จด้าน Quantum Computing ด้วยชิป "Willow" ที่ประสิทธิภาพเหนือคอมพิวเตอร์คลาสสิก
  • OpenAI เปิดตัว Atlas เว็บเบราว์เซอร์ AI
24 ตุลาคม 2025, 16:18

ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
24 ตุลาคม 2025, 15:30

วิเคราะห์กราฟทองคำ GOLD (24.10.2025)
24 ตุลาคม 2025, 11:15

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)
24 ตุลาคม 2025, 10:58

IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก