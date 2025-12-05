ตลาดเด่น: CHN.cash

ตลาดหุ้นจีนปรับตัวฟื้นตัวเล็กน้อยในวันศุกร์ เพิ่มขึ้นระหว่าง 0.60% ถึง 1.30% โดยดัชนี HSCEI ที่ฮ่องกง ทำผลงานโดดเด่นที่สุด อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดยังคงผสมปนเป — หุ้นอสังหาริมทรัพย์ยังคงอ่อนค่า ขณะที่หุ้นเทคโนโลยียังคงเคลื่อนไหวในกรอบ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้หลัง IPO สุดร้อนแรงของ “Nvidia เวอร์ชันจีน” — Moore Threads
J.P. Morgan เพิ่งออกมุมมองเชิงบวกรอบใหม่ต่อสินทรัพย์จีน ชี้ถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม AI มาร์จิ้นที่ดีขึ้น ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น และกระแสสภาพคล่องภายในประเทศที่ไหลกลับสู่สินทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยคาดว่า ดัชนี MSCI China จะฟื้นตัวราว 19% ภายในปี 2026
ในกลุ่มเทคโนโลยีจีน บรรยากาศเป็นบวกจากแรงส่งของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ ซึ่งได้แรงหนุนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และความเร่งรีบของปักกิ่งในการผลักดันความพึ่งพาตนเองด้านชิป Moore Threads — ผู้ออกแบบ GPU สำหรับ AI รายสำคัญที่ถูกเปรียบกับ Nvidia และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับแรงสนับสนุนสูงจากนโยบายกึ่งตัวนำเชิงยุทธศาสตร์ของจีน — เปิดตัวในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้อย่างยอดเยี่ยม พุ่งขึ้นเกือบ 500% จากราคา IPO หลังระดมทุนได้ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (8 พันล้านหยวน)
การพุ่งแรงดังกล่าวสะท้อนความคึกคักของนักลงทุน ขณะที่สงครามการค้าชิประหว่างสหรัฐ–จีนที่ยังยืดเยื้อ ทำให้บริษัทนี้เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ ผลประกอบการของ Moore Threads — รายได้เติบโตเร็ว ขาดทุนลดลง และการสนับสนุนด้านกฎระเบียบ — ช่วยให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์ชัดเจนจากยุทธศาสตร์เทคโนโลยี–อุตสาหกรรมระลอกใหม่ของปักกิ่ง ร่วมกับบริษัทอย่าง Cambricon, Huawei, Enflame, Biren, Yangtze Memory และ ChangXin ซึ่งต่างแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดในช่วงที่ Nvidia ต้องลดกิจกรรมในจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
