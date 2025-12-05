อ่านเพิ่มเติม
08:50 · 5 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้:ตลาดเคลื่อนไหวระมัดระวัง รอข้อมูลเงินเฟ้อและการตัดสินใจของ FED

ตลาดระมัดระวัง เคลื่อนไหวจำกัด รอข้อมูลเงินเฟ้อและการประชุม FED

ตลาดยังคงระมัดระวังในการเคลื่อนไหว ราคาหุ้นในสหรัฐฯ ปรับตัวจำกัดช่วงการเคลื่อนไหวก่อนการประกาศ ข้อมูลเงินเฟ้อ และการประชุม FOMC สัปดาห์หน้า
สัญญาฟิวเจอร์ส US100, US30 และ US500 จำกัดการเคลื่อนไหวสูงสุดเพียง 0.1%
ขณะที่สัญญา Russell 2000 ปรับขึ้นชัดเจนกว่า 1% ในช่วงสิ้นวัน

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ และ Challenger เผยข้อมูลการจ้างงาน

    • ผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาด เหลือ 191,000 ราย

    • Challenger แสดงจำนวนการเลิกจ้างที่คาดไว้ 71,300 ราย

  • ข้อมูล คำสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 0.5% ตรงตามคาด

ข่าวบริษัท

  • Meta ประกาศลดค่าใช้จ่ายในโครงการ Meta-Verse ส่งผลบวกต่อมูลค่าหุ้น ราคาหุ้นปรับขึ้นราว 4%

ตลาดยุโรป

เซสชันในยุโรปปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

  • หุ้นเติบโตเด่นที่สุด ได้แก่ สเปนและโปแลนด์

    • สัญญา W20 และ SPA35 ปรับขึ้นราว 0.8% และ 0.7%

    • ตามด้วย DE40 เยอรมัน เพิ่มขึ้น 0.5%

    • ดัชนีฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นราว 0.2%

ยอดขายสุดท้ายจากยูโรโซน เพิ่มขึ้น 1.5% สูงกว่าคาดการณ์ตลาด

ตลาดเงิน

  • ดอลลาร์แข็งค่า

    • ข้อมูลตลาดแรงงานแข็งแกร่ง ทำให้โอกาสการลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าเล็กลง

    • EURUSD ลดลง 0.1%

    • ฟรังก์สวิส ลดลง

    • ฟอรินท์ฮังการี ร่วงหนักสุด -0.7% เทียบดอลลาร์และยูโร

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • ความผันผวนลดลง

  • น้ำมันเป็นตัวนำตลาดปรับขึ้น

    • Brent และ WTI เพิ่มขึ้นราว 1%

  • กาแฟ ราคาเพิ่มขึ้น 1%

  • ในกลุ่มโลหะมีค่า เงิน (Silver) ลดลงราว 2%

ตลาดคริปโต

  • อารมณ์ตลาดค่อนข้างเป็นลบ แม้ระดับการเปลี่ยนแปลงไม่รุนแรง

  • มีการขายเหรียญออกอย่างแพร่หลาย

    • Bitcoin ลดลงกว่า 1.5% แต่ยังคงระดับ $91,000

    • Ethereum ลดลงราว 1.5% อยู่ที่ $3,130

