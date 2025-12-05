ข่าวเด่นวันนี้:ตลาดเคลื่อนไหวระมัดระวัง รอข้อมูลเงินเฟ้อและการตัดสินใจของ FED

ตลาดระมัดระวัง เคลื่อนไหวจำกัด รอข้อมูลเงินเฟ้อและการประชุม FED
ตลาดยังคงระมัดระวังในการเคลื่อนไหว ราคาหุ้นในสหรัฐฯ ปรับตัวจำกัดช่วงการเคลื่อนไหวก่อนการประกาศ ข้อมูลเงินเฟ้อ และการประชุม FOMC สัปดาห์หน้า
สัญญาฟิวเจอร์ส US100, US30 และ US500 จำกัดการเคลื่อนไหวสูงสุดเพียง 0.1%
ขณะที่สัญญา Russell 2000 ปรับขึ้นชัดเจนกว่า 1% ในช่วงสิ้นวัน
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
-
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ และ Challenger เผยข้อมูลการจ้างงาน
-
ผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาด เหลือ 191,000 ราย
-
Challenger แสดงจำนวนการเลิกจ้างที่คาดไว้ 71,300 ราย
-
-
ข้อมูล คำสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 0.5% ตรงตามคาด
ข่าวบริษัท
-
Meta ประกาศลดค่าใช้จ่ายในโครงการ Meta-Verse ส่งผลบวกต่อมูลค่าหุ้น ราคาหุ้นปรับขึ้นราว 4%
ตลาดยุโรป
เซสชันในยุโรปปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
-
หุ้นเติบโตเด่นที่สุด ได้แก่ สเปนและโปแลนด์
-
สัญญา W20 และ SPA35 ปรับขึ้นราว 0.8% และ 0.7%
-
ตามด้วย DE40 เยอรมัน เพิ่มขึ้น 0.5%
-
ดัชนีฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นราว 0.2%
-
ยอดขายสุดท้ายจากยูโรโซน เพิ่มขึ้น 1.5% สูงกว่าคาดการณ์ตลาด
ตลาดเงิน
-
ดอลลาร์แข็งค่า
-
ข้อมูลตลาดแรงงานแข็งแกร่ง ทำให้โอกาสการลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าเล็กลง
-
EURUSD ลดลง 0.1%
-
ฟรังก์สวิส ลดลง
-
ฟอรินท์ฮังการี ร่วงหนักสุด -0.7% เทียบดอลลาร์และยูโร
-
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
-
ความผันผวนลดลง
-
น้ำมันเป็นตัวนำตลาดปรับขึ้น
-
Brent และ WTI เพิ่มขึ้นราว 1%
-
-
กาแฟ ราคาเพิ่มขึ้น 1%
-
ในกลุ่มโลหะมีค่า เงิน (Silver) ลดลงราว 2%
ตลาดคริปโต
-
อารมณ์ตลาดค่อนข้างเป็นลบ แม้ระดับการเปลี่ยนแปลงไม่รุนแรง
-
มีการขายเหรียญออกอย่างแพร่หลาย
-
Bitcoin ลดลงกว่า 1.5% แต่ยังคงระดับ $91,000
-
Ethereum ลดลงราว 1.5% อยู่ที่ $3,130
-
ตลาดเด่น: CHN.cash
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
อีกหนึ่งวันของ Meta – ค่าปรับ, AI และงบลงทุน (CAPEX)
Dollar General – ราคาหุ้นพุ่งสองหลักหลังประกาศผลประกอบการ