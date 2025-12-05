อีกหนึ่งวันของ Meta – ค่าปรับ, AI และงบลงทุน (CAPEX)

Meta – อีกหนึ่งปีของ “ม้ามืด” เทคโนโลยี กับค่าปรับ, AI และงบลงทุน
Meta หรือที่หลายคนยังเรียกกันว่า “Facebook” ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งใน “ม้ามืด” ของตลาดและเซ็กเมนต์เทคโนโลยี ต่อเนื่องหลายปี นักลงทุนส่วนใหญ่เคยมองข้ามบริษัทนี้ในปี 2022 แม้หลังจากนั้นราคาหุ้นจะเติบโตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวนักลงทุนบางกลุ่มได้
วันนี้ Meta กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง จากข่าวลือเรื่อง การลดค่าใช้จ่ายในโครงการ Metaverse และกรณีทางกฎหมายใหม่จากสหภาพยุโรป
Metaverse / Reality Labs
Metaverse หรือที่รู้จักในชื่อ Reality Labs เป็นโครงการส่วนตัวของ Mark Zuckerberg ซีอีโอของบริษัท
เขาพยายามโน้มน้าวนักลงทุนเรื่องโครงการนี้มาเป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่สำเร็จ
โครงการนี้สร้างภาระหนักต่อรายงานการเงินของบริษัท ใช้เงินมหาศาลโดยแทบไม่มีโมเดลธุรกิจรองรับ
Bloomberg รายงานว่า Mark Zuckerberg อาจลดค่าใช้จ่ายในโครงการลงถึง 30% ซึ่งหมายถึงการประหยัดเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ที่สามารถนำไปลงทุนอย่างอื่นได้
ข่าวลือดังกล่าวทำให้ราคาหุ้น Meta ปรับขึ้น 4%
CAPEX และการลงทุนเทคโนโลยี
เหมือนบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ Meta ลงทุนมหาศาลใน โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์/AI
ในปี 2025 คาดการณ์งบ CAPEX ของ Meta อยู่ที่ 65 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ปีนี้อาจมากกว่านั้น
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ กำไรและรายได้ ทำให้บริษัทสามารถทุ่มเงินมหาศาลในโครงการที่ยังไม่มีกำไรได้
แต่ความท้าทายจาก การปฏิวัติ AI ดูเหมือนจะมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่บริษัทจะสนับสนุนโครงการที่มีโอกาสน้อย
ค่าปรับและคดีทางยุโรป
แม้ค่าใช้จ่ายสูง บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ ยังคงละเมิดกฎหมายยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรป เริ่มดำเนินคดีต่อ Meta เพราะละเมิดกฎหมายผูกขาด โดยจำกัดการเข้าถึง WhatsApp Business Solution ของบริษัทอื่น
ค่าปรับที่ Meta เผชิญอยู่สูงถึง 16.5 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 10% ของรายได้ทั่วโลก
หากคดีสิ้นสุดไม่เป็นผลดีกับ Meta จะไม่ใช่ค่าปรับครั้งแรกที่บริษัทเคยได้รับจากคณะกรรมาธิการยุโรป
การลาออกของ Yann Andre LeCun
เมื่อไม่ถึงเดือนที่ผ่านมา Dr. Yann Andre LeCun ผู้บุกเบิก AI ของ Meta ได้ลาออก
เขาระบุว่า การเปลี่ยนยุทธศาสตร์ AI ของบริษัท “นำไปสู่ทางตัน”
Dr. LeCun เคยเป็นหนึ่งในผู้สงสัยเทคโนโลยีนี้ โดยระบุว่ามันไม่สามารถบรรลุความซับซ้อนและความก้าวหน้าที่สัญญากับนักลงทุนได้
เขายังวิจารณ์การถอยออกจากโซลูชัน open-source ของบริษัท
สรุป
เวลาจะเป็นตัวบอกว่า การเติบโตของรายได้จากโฆษณาในไตรมาสต่อไตรมาส จะช่วยให้ Meta สามารถทำยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อไปได้หรือไม่ ในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น
META.US (D1)
Source: xStation5
