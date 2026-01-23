สรุปข่าวเช้า 23 มกราคม 2026

- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น หลังได้รับแรงหนุนจากข่าวเชิงบวกหลายประเด็น โดยดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นกว่า 0.5%, Nasdaq พุ่งขึ้น 0.9% และ Dow Jones ขยับขึ้นมากกว่า 0.6%
- ปัจจัยหลักที่หนุนความเชื่อมั่นมาจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค โดย GDP ของสหรัฐฯ ขยายตัว 4.4% ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 2.8% ซึ่งยังถือว่าสูงกว่าระดับเป้าหมายเล็กน้อย
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อพื้นฐานและเน้นย้ำถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
- แม้เงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นจะเริ่มชะลอตัวลง แต่ยังคงอยู่เหนือเป้าหมายของ BoJ โดยอยู่ที่ 2.4% ในเดือนธันวาคม เทียบกับ 3% ในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ ดัชนี PMI ยังปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 17 เดือน สะท้อนถึงการกลับมาเติบโตของภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
- ธนาคารกลางจีน (PBOC) กำหนดอัตราอ้างอิง USD/CNY ในวันนี้ที่ระดับ 6.9929 ซึ่งสูงกว่าระดับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.9481
- ตลาดหุ้นเอเชียปิดสัปดาห์ในแดนบวก โดยดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.29%, Hang Seng ของฮ่องกงขยับขึ้น 0.33%, Shanghai Composite ของจีนเพิ่มขึ้น 0.27% และ ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.06% ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้โดดเด่นด้วยการปรับขึ้น 0.6%
- ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน คู่เงิน USD/JPY มีความผันผวนสูงที่สุด และยังคงปรับตัวขึ้น หลังการตัดสินใจของธนาคารกลางและการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ
- ตลาดน้ำมันเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น โดยสัญญาน้ำมัน Brent และ WTI ตอบสนองต่อคำเตือนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับการส่ง “กองเรือ” ไปยังอิหร่าน ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลต่อความเสี่ยงในการหยุดชะงักของอุปทานจากผู้ผลิตน้ำมันรายสำคัญรายนี้
- ในตลาดโลหะมีค่า ทองคำและเงินได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.3% เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินพุ่งขึ้น 3% ทะลุระดับ 99 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ปรับตัวขึ้นราว 0.3% ขณะที่อีเธอเรียมแทบไม่เปลี่ยนแปลง
- ด้านผลประกอบการ Intel รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่ดีกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม บริษัทเตือนว่าคาดว่าอัตรากำไรและรายได้ในไตรมาสแรกจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
