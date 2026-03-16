USDCAD ฟื้นตัว หลังตัวเลข CPI ของแคนาดาออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ 🇨🇦 📈

12:30 GMT, แคนาดา – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์
-
CPI YoY: 1.8% (คาดการณ์ 1.9%, ครั้งก่อน 2.3%) 📉
-
CPI MoM: 0.5% (คาดการณ์ 0.7%, ครั้งก่อน 0.0%)
-
CPI Trim: 2.3% (คาดการณ์ 2.3%, ครั้งก่อน 2.4%)
-
CPI Median: 2.3% (คาดการณ์ 2.4%, ครั้งก่อน 2.5%)
อัตราเงินเฟ้อของแคนาดายังคงต่ำกว่าเป้าหมาย 2%
แหล่งที่มา: XTB Research
เงินเฟ้อรายปีของแคนาดาชะลอลงเหลือ 1.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ จาก 2.3% ในเดือนมกราคม การชะลอตัวครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก ผลของฐานเปรียบเทียบ (base-year effect) หลังสิ้นสุดมาตรการลดภาษี GST/HST ชั่วคราวในปี 2025 เมื่อแรงกดดันด้านราคาที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อนหลุดออกจากการคำนวณ 12 เดือน ทำให้ตัวเลขหมวดหลัก เช่น อาหารในร้านอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และของเล่น ลดลง
แรงกดดันขาลงเพิ่มเติมมาจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ชะลอลง และราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลง 14.2% เมื่อเทียบรายปี อย่างไรก็ตาม ในเชิงรายเดือน ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 3.6% จากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาด้านอุปทาน
เมื่อไม่รวมผลกระทบจากภาษีทางอ้อม เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1.9% ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025
USDCAD (กรอบเวลา M30)
หลังการประกาศข้อมูล คู่เงิน USDCAD หยุดการปรับตัวลงและดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากความแตกต่างของทิศทางนโยบายการเงินระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา ปัจจุบันราคากำลังทดสอบระดับ Fibonacci 23.6% ของรอบขาลงล่าสุด
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะยาวยังคงมีโทนค่อนข้างเป็นลบเล็กน้อย เนื่องจากราคาน้ำมันที่ยังคงยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ อาจหนุนค่าเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์และกดดันภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ–แคนาดาในระยะต่อไป
Source: xStation5
