08:20 · 24 กุมภาพันธ์ 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 24 ก.พ.

  • ความกังวลเกี่ยวกับ AI ฉุดบรรยากาศตลาดหุ้นให้ซบเซา 💡

Source: xStation

  • ตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบส่วนใหญ่:

    • DAX เยอรมัน -1.1%

    • CAC40 ฝรั่งเศส -0.22%

    • FTSE100 อังกฤษ -0.02%
      นักลงทุนวิตกกังวลจากการที่ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศ เก็บภาษีโลก 15% ทันที และสภายุโรปชะลอการรับรองข้อตกลงการค้า EU-US Turnberry Agreement

  • Novo Nordisk (NOVOB.DK) ร่วงกว่า 16% หลังยาลดความอ้วน CagriSema ไม่ผ่านผลลัพธ์หลักของการทดลองทางคลินิก

  • Wall Street ถูกกดดันจากหุ้นขนาดเล็กและเทคโนโลยี:

    • Russell 2000 -1.6%

    • Nasdaq 100 -0.94%
      หุ้นซอฟต์แวร์และการชำระเงินร่วงแรง หลังรายงานของ Citrini Research เตือนความเสี่ยงจาก AI ที่อาจคัดลอก SaaS ลดกำไร และทำลายความภักดีของผู้ใช้ (DoorDash, American Express, Visa, Mastercard, Salesforce, ServiceNow, MongoDB, AppLovin)

  • หุ้น ภาคป้องกัน (defensive) ของ S&P 500 นำตลาด แม้ดัชนีรวมลดลง โดยสินค้าบริโภคพื้นฐาน +1.3%

  • Cybersecurity ร่วงวันสองติดต่อกันหลัง Anthropic เปิดตัวเครื่องมือสแกนโค้ด AI นักลงทุนกลัว AI จะเข้ามาแทนธุรกิจแบบเดิม:

    • CrowdStrike -10.9%

    • Zscaler -10.2%

    • Netskope -11.5%

    • Cloudflare -9.2%

  • PayPal (PYPL) ดึงดูดความสนใจการเข้าซื้อหลังหุ้นร่วง 46% ในปีนี้ มูลค่าตลาดเหลือ ~$38.4 พันล้าน มีข้อเสนอไม่เป็นทางการจากคู่แข่งและการประชุมกับธนาคาร

  • Domino’s Pizza จบปีการเงิน 2025 ด้วยผลกำไรดี ยืนยันความสำเร็จของกลยุทธ์ "Hungry for MORE"

  • โลหะมีค่า ได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอน:

    • เงิน +3.7%

    • ทอง +2.2%

  • ค่าเงิน: เยนญี่ปุ่นและฟรังก์สวิสแข็งค่าที่สุดในวันนี้ ขณะที่เงินสกุล Antipodean อ่อนตัว

  • Bitcoin ร่วงต่ำกว่า £65,000 มูลค่ารวมยังลดลงมากกว่า 4%

