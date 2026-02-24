ข่าวเด่นวันนี้ 24 ก.พ.

- ความกังวลเกี่ยวกับ AI ฉุดบรรยากาศตลาดหุ้นให้ซบเซา 💡
Source: xStation
ตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบส่วนใหญ่:
DAX เยอรมัน -1.1%
CAC40 ฝรั่งเศส -0.22%
FTSE100 อังกฤษ -0.02%
นักลงทุนวิตกกังวลจากการที่ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศ เก็บภาษีโลก 15% ทันที และสภายุโรปชะลอการรับรองข้อตกลงการค้า EU-US Turnberry Agreement
Novo Nordisk (NOVOB.DK) ร่วงกว่า 16% หลังยาลดความอ้วน CagriSema ไม่ผ่านผลลัพธ์หลักของการทดลองทางคลินิก
Wall Street ถูกกดดันจากหุ้นขนาดเล็กและเทคโนโลยี:
Russell 2000 -1.6%
Nasdaq 100 -0.94%
หุ้นซอฟต์แวร์และการชำระเงินร่วงแรง หลังรายงานของ Citrini Research เตือนความเสี่ยงจาก AI ที่อาจคัดลอก SaaS ลดกำไร และทำลายความภักดีของผู้ใช้ (DoorDash, American Express, Visa, Mastercard, Salesforce, ServiceNow, MongoDB, AppLovin)
หุ้น ภาคป้องกัน (defensive) ของ S&P 500 นำตลาด แม้ดัชนีรวมลดลง โดยสินค้าบริโภคพื้นฐาน +1.3%
Cybersecurity ร่วงวันสองติดต่อกันหลัง Anthropic เปิดตัวเครื่องมือสแกนโค้ด AI นักลงทุนกลัว AI จะเข้ามาแทนธุรกิจแบบเดิม:
CrowdStrike -10.9%
Zscaler -10.2%
Netskope -11.5%
Cloudflare -9.2%
PayPal (PYPL) ดึงดูดความสนใจการเข้าซื้อหลังหุ้นร่วง 46% ในปีนี้ มูลค่าตลาดเหลือ ~$38.4 พันล้าน มีข้อเสนอไม่เป็นทางการจากคู่แข่งและการประชุมกับธนาคาร
Domino’s Pizza จบปีการเงิน 2025 ด้วยผลกำไรดี ยืนยันความสำเร็จของกลยุทธ์ "Hungry for MORE"
โลหะมีค่า ได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอน:
เงิน +3.7%
ทอง +2.2%
ค่าเงิน: เยนญี่ปุ่นและฟรังก์สวิสแข็งค่าที่สุดในวันนี้ ขณะที่เงินสกุล Antipodean อ่อนตัว
Bitcoin ร่วงต่ำกว่า £65,000 มูลค่ารวมยังลดลงมากกว่า 4%
