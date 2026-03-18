ข่าวเด่นวันนี้ 18 มี.ค.

- ตลาดปรับตัวขึ้น จากความหวังว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะยุติลงอย่างรวดเร็ว
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
น้ำมันดิบ (Brent): ยังคงยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
โลหะมีค่า:
ทองคำ เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
เงิน ลดลงมากกว่า 1.5% และต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
โลหะอุตสาหกรรม: ส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดย นิกเกิลและทองแดง ลดลงมากกว่า 1%
ตลาดหุ้น
วอลล์สตรีท: บรรยากาศเชิงบวกระดับปานกลาง จากความคาดหวังว่าความขัดแย้งจะยุติลงได้เร็ว
S&P 500: +0.4%
Nasdaq: +0.5%
Dow Jones: +0.2%
ยุโรป: ปิดตลาดในแดนบวก
FTSE 100: +0.8%
CAC 40: +0.5%
DAX: +0.7%
IBEX 35: +0.9%
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก สะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อการคลี่คลายความขัดแย้ง
₿ ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
Bitcoin ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อยู่ใกล้ระดับ 75,000 ดอลลาร์
Ethereum ลดลงประมาณ 0.8% ต่ำกว่า 2,350 ดอลลาร์
ภาคบริษัท / เทคโนโลยี
Nvidia:
ปรับเพิ่มคาดการณ์ทางการเงินในการประชุม GTC
ตั้งเป้ารายได้ 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2027
SK Hynix:
ระบุว่าภาวะขาดแคลนหน่วยความจำอาจยืดเยื้อต่อเนื่องถึงปี 2030
สนับสนุนแนวโน้มระยะยาวของอุตสาหกรรม AI และหน่วยความจำ
