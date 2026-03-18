ข่าวเด่นวันนี้ 18 มี.ค.

09:38 · 18 มีนาคม 2026

ประเด็นหลัก
  • ตลาดปรับตัวขึ้น จากความหวังว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะยุติลงอย่างรวดเร็ว 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 

  • น้ำมันดิบ (Brent): ยังคงยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย

  • โลหะมีค่า:

    • ทองคำ เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

    • เงิน ลดลงมากกว่า 1.5% และต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์

  • โลหะอุตสาหกรรม: ส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดย นิกเกิลและทองแดง ลดลงมากกว่า 1%

ตลาดหุ้น 

  • วอลล์สตรีท: บรรยากาศเชิงบวกระดับปานกลาง จากความคาดหวังว่าความขัดแย้งจะยุติลงได้เร็ว

    • S&P 500: +0.4%

    • Nasdaq: +0.5%

    • Dow Jones: +0.2%

  • ยุโรป: ปิดตลาดในแดนบวก

    • FTSE 100: +0.8%

    • CAC 40: +0.5%

    • DAX: +0.7%

    • IBEX 35: +0.9%

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 

  • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก สะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อการคลี่คลายความขัดแย้ง

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี 

  • Bitcoin ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อยู่ใกล้ระดับ 75,000 ดอลลาร์

  • Ethereum ลดลงประมาณ 0.8% ต่ำกว่า 2,350 ดอลลาร์

ภาคบริษัท / เทคโนโลยี

  • Nvidia:

    • ปรับเพิ่มคาดการณ์ทางการเงินในการประชุม GTC

    • ตั้งเป้ารายได้ 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2027

  • SK Hynix:

    • ระบุว่าภาวะขาดแคลนหน่วยความจำอาจยืดเยื้อต่อเนื่องถึงปี 2030

    • สนับสนุนแนวโน้มระยะยาวของอุตสาหกรรม AI และหน่วยความจำ

20 มีนาคม 2026, 20:30

⏰ หุ้น GRAB แจกฟรี
20 มีนาคม 2026, 20:00

🔴LIVE: ทองเป็น Safe Haven จริงหรือไม่
20 มีนาคม 2026, 17:42

หุ้นยุโรปฟื้นตัว หลังราคาน้ำมันใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์สหรัฐ
20 มีนาคม 2026, 17:41

EURUSD อยู่ภายใต้แรงกดดันจากธนาคารกลางสหรัฐ อ่าวเปอร์เซีย และเงินเฟ้อ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก