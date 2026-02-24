สรุปข่าวเช้า 24 ก.พ.

- การขายสินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับ AI (“AI-driven scare trade”) ล่าสุด ดูเหมือนจะเริ่มบรรเทาลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ตลาดค่อนข้างอ่อนแอ โดย DJIA ลดลงมากกว่า 1.65% และ Nasdaq 100 ลดลง 1.2%
- หุ้นซอฟต์แวร์ของสหรัฐฯ ยังคงอ่อนตัวต่อเนื่อง โดย หุ้น IBM ลดลง 11% หลังจากเปิดตัวฟังก์ชันใหม่ของ Anthropic Claude
- หุ้นเอเชียปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าตลาดสหรัฐฯ เพิ่งปรับตัวลดลง โดย ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ขณะที่หุ้นยุโรปก็มีแนวโน้มเปิดตลาดแข็งแกร่งขึ้น
- นักลงทุนเริ่มหมุนไปลงทุนในผู้ผลิตชิปซึ่งถือเป็น “picks and shovels” ของห่วงโซ่ AI; SK Hynix, Samsung และ TSMC ทำจุดสูงสุดใหม่
- ความแข็งแกร่งของหุ้นเอเชียเป็นไปตามการลดลงของตลาดสหรัฐฯ ในวันจันทร์ นำโดยหุ้นเทคโนโลยี การขนส่ง และการชำระเงิน หลังจากที่ Citrini Research เตือนถึงความเสี่ยงของ AI ในหลายอุตสาหกรรม
- แรงขายถูกซ้ำเติมจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ความเสี่ยงภาษีของทรัมป์
- ไฮไลท์ผลการดำเนินงานภูมิภาค: เกาหลีใต้ +2%, ไต้หวัน +2.7% และจีนปรับตัวขึ้นหลังจากเปิดทำการหลังวันหยุดตรุษจีน อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าอ่อนตัวลง เมื่อหุ้นของตลาดเซี่ยงไฮ้เปิดทำการ
- ทองคำและเงินปรับตัวลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน และพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับลดผลตอบแทนบางส่วนเมื่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
- โดยรวม MSCI Asia Pacific Index ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2%
- Bitcoin ลดลง 2% และแกว่งตัวราว $63,000 หลังจากการขายออก
- ทางรัฐบาลทรัมป์เชื่อว่า DeepSeek ของจีนใช้ชิป AI ขั้นสูงที่สุดของ Nvidia ในการฝึกโมเดลล่าสุด
GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
