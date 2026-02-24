อ่านเพิ่มเติม
13:57 · 24 กุมภาพันธ์ 2026

สรุปข่าวเช้า 24 ก.พ.

-
-
Open account Download free app
  • การขายสินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับ AI (“AI-driven scare trade”) ล่าสุด ดูเหมือนจะเริ่มบรรเทาลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ตลาดค่อนข้างอ่อนแอ โดย DJIA ลดลงมากกว่า 1.65% และ Nasdaq 100 ลดลง 1.2%
  • หุ้นซอฟต์แวร์ของสหรัฐฯ ยังคงอ่อนตัวต่อเนื่อง โดย หุ้น IBM ลดลง 11% หลังจากเปิดตัวฟังก์ชันใหม่ของ Anthropic Claude
  • หุ้นเอเชียปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าตลาดสหรัฐฯ เพิ่งปรับตัวลดลง โดย ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ขณะที่หุ้นยุโรปก็มีแนวโน้มเปิดตลาดแข็งแกร่งขึ้น
  • นักลงทุนเริ่มหมุนไปลงทุนในผู้ผลิตชิปซึ่งถือเป็น “picks and shovels” ของห่วงโซ่ AI; SK Hynix, Samsung และ TSMC ทำจุดสูงสุดใหม่
  • ความแข็งแกร่งของหุ้นเอเชียเป็นไปตามการลดลงของตลาดสหรัฐฯ ในวันจันทร์ นำโดยหุ้นเทคโนโลยี การขนส่ง และการชำระเงิน หลังจากที่ Citrini Research เตือนถึงความเสี่ยงของ AI ในหลายอุตสาหกรรม
  • แรงขายถูกซ้ำเติมจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ความเสี่ยงภาษีของทรัมป์
  • ไฮไลท์ผลการดำเนินงานภูมิภาค: เกาหลีใต้ +2%, ไต้หวัน +2.7% และจีนปรับตัวขึ้นหลังจากเปิดทำการหลังวันหยุดตรุษจีน อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าอ่อนตัวลง เมื่อหุ้นของตลาดเซี่ยงไฮ้เปิดทำการ
  • ทองคำและเงินปรับตัวลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน และพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับลดผลตอบแทนบางส่วนเมื่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
  • โดยรวม MSCI Asia Pacific Index ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2%
  • Bitcoin ลดลง 2% และแกว่งตัวราว $63,000 หลังจากการขายออก
  • ทางรัฐบาลทรัมป์เชื่อว่า DeepSeek ของจีนใช้ชิป AI ขั้นสูงที่สุดของ Nvidia ในการฝึกโมเดลล่าสุด
 

(summary in progress) 

27 กุมภาพันธ์ 2026, 23:22

GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
27 กุมภาพันธ์ 2026, 23:20

GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
27 กุมภาพันธ์ 2026, 15:00

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยุโรปและดัชนี PPI สหรัฐฯ เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา
27 กุมภาพันธ์ 2026, 09:03

ข่าวเด่นวันนี้ 27 ก.พ.
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก