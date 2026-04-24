ข่าวเด่นวันนี้ 24 เม.ย.

ตลาดหุ้นสหรัฐ
หลังจากเปิดตลาดแบบผสมผสาน ตลาดหุ้นสหรัฐเข้าสู่โหมด “ป้องกันความเสี่ยง” อย่างชัดเจน
- Nasdaq: -1% (ถูกกดดันหนักจากกลุ่มซอฟต์แวร์)
- S&P 500: -0.7%
- DJIA: -0.65%
- Russell 2000: -0.9%
แรงกดดันหลักมาจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และแรงขายในหุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่ม
หุ้นเทคโนโลยี / AI
- ServiceNow ร่วงแรง -19%
- นักลงทุนผิดหวังต่อการทำรายได้จาก AI
- การเติบโต subscription +22% YoY ถูกมองว่า “พอใช้แต่ไม่โดดเด่น”
- Meta Platforms ลดลง -2.5%
- ประกาศลดพนักงาน 10% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตลาดหุ้นยุโรป
ภาพรวม “ผสมผสาน”
📉 ตลาดที่อ่อนตัว:
- BUX (ฮังการี): -1.1%
- IBEX 35 (สเปน): -1.1%
- DAX (เยอรมนี): -0.15%
- FTSE 100 (สหราชอาณาจักร): -0.19%
📈 ตลาดที่โดดเด่น:
- CAC 40 (ฝรั่งเศส): +0.87%
- หนุนจากผลประกอบการแข็งแกร่งของ
- STMicroelectronics (+14.4%)
- L'Oréal (+9%)
- หนุนจากผลประกอบการแข็งแกร่งของ
ตลาดค่าเงิน
ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าชัดเจน
- USDIDX: +0.2% 📈
- EURUSD: -0.2% (ที่ 1.1680)
- AUDUSD: -0.5%
- NZDUSD: -0.8%
📌 ปัจจัยหลัก:
- ความกังวลสงครามตะวันออกกลาง → risk-off
- เงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย → หนุน USD
ตลาดพลังงาน
- Brent oil: +3.4% 📈 (ใกล้ $100/บาร์เรล)
- NATGAS: -4.25% 📉 (สต็อก EIA สูงกว่าคาด)
📌 น้ำมันได้แรงหนุนจากความเสี่ยงสงคราม แต่ก๊าซธรรมชาติกดดันจาก supply สูง
ทองคำ
- Gold: -0.75% → $4,705/oz 📉
📌 แม้เป็น risk-off แต่ทองถูกกดจากแรงขายทำกำไรและการหมุนเงินไป USD/energy assets
ภาพรวมตลาด
- Risk-off ชัดเจน → หุ้นลง USD แข็ง
- พลังงานขึ้น (oil)
- ทองไม่ใช่ตัวนำรอบนี้
- AI/Tech ยังเป็นจุดอ่อนของตลาด
อิสราเอลพร้อมโจมตีอีกครั้ง❓ดอลลาร์ฟื้นตัว หลังความกังวลสงครามกลับมา 📈
ดัชนี PMI สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด หุ้นกลับมาอยู่ในแดนบวก
ข้าวสาลีพยายามต่อแนวโน้มขาขึ้น แม้สภาพอากาศในสหรัฐจะดีขึ้น 🔎 อะไรต่อไป?
