08:24 · 24 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 24 เม.ย.

 

ตลาดหุ้นสหรัฐ

หลังจากเปิดตลาดแบบผสมผสาน ตลาดหุ้นสหรัฐเข้าสู่โหมด “ป้องกันความเสี่ยง” อย่างชัดเจน

  • Nasdaq: -1% (ถูกกดดันหนักจากกลุ่มซอฟต์แวร์)
  • S&P 500: -0.7%
  • DJIA: -0.65%
  • Russell 2000: -0.9%

แรงกดดันหลักมาจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และแรงขายในหุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่ม

หุ้นเทคโนโลยี / AI

  • ServiceNow ร่วงแรง -19%
    • นักลงทุนผิดหวังต่อการทำรายได้จาก AI
    • การเติบโต subscription +22% YoY ถูกมองว่า “พอใช้แต่ไม่โดดเด่น”
  • Meta Platforms ลดลง -2.5%
    • ประกาศลดพนักงาน 10% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ตลาดหุ้นยุโรป 

ภาพรวม “ผสมผสาน”

📉 ตลาดที่อ่อนตัว:

  • BUX (ฮังการี): -1.1%
  • IBEX 35 (สเปน): -1.1%
  • DAX (เยอรมนี): -0.15%
  • FTSE 100 (สหราชอาณาจักร): -0.19%

📈 ตลาดที่โดดเด่น:

  • CAC 40 (ฝรั่งเศส): +0.87%
    • หนุนจากผลประกอบการแข็งแกร่งของ
      • STMicroelectronics (+14.4%)
      • L'Oréal (+9%)

ตลาดค่าเงิน 

ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าชัดเจน

  • USDIDX: +0.2% 📈
  • EURUSD: -0.2% (ที่ 1.1680)
  • AUDUSD: -0.5%
  • NZDUSD: -0.8%

📌 ปัจจัยหลัก:

  • ความกังวลสงครามตะวันออกกลาง → risk-off
  • เงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย → หนุน USD

ตลาดพลังงาน 

  • Brent oil: +3.4% 📈 (ใกล้ $100/บาร์เรล)
  • NATGAS: -4.25% 📉 (สต็อก EIA สูงกว่าคาด)

📌 น้ำมันได้แรงหนุนจากความเสี่ยงสงคราม แต่ก๊าซธรรมชาติกดดันจาก supply สูง

 ทองคำ 

  • Gold: -0.75% → $4,705/oz 📉

📌 แม้เป็น risk-off แต่ทองถูกกดจากแรงขายทำกำไรและการหมุนเงินไป USD/energy assets

ภาพรวมตลาด

  • Risk-off ชัดเจน → หุ้นลง USD แข็ง
  • พลังงานขึ้น (oil)
  • ทองไม่ใช่ตัวนำรอบนี้
  • AI/Tech ยังเป็นจุดอ่อนของตลาด
24 เมษายน 2026, 08:20

