Bitcoin ร่วงต่อ 3% ขยายแรงขายในตลาด 📉 ลุ้นเกิดรูปแบบ Double Bottom หรือไม่?

Bitcoin ร่วงลงแตะบริเวณ 61,000 ดอลลาร์ในวันนี้ ก่อนพยายามทรงตัวในกรอบ 63,000–64,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางโมเมนตัมที่อ่อนแรงลงทั่วทั้งตลาดคริปโต โดยเมื่อดูจาก RSI รายวันซึ่งลดลงสู่ระดับ 19 ตลาดเริ่มส่งสัญญาณเข้าสู่ภาวะ Oversold อย่างรุนแรง และสะท้อนแรงซื้อที่เริ่มอ่อนล้า
อย่างไรก็ตาม หากย้อนดูแรงขายครั้งใหญ่สองรอบก่อนหน้า จะพบว่าการปรับฐานแต่ละครั้งมีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ และนำไปสู่การปรับตัวลงราว 40% หากเกิดสถานการณ์คล้ายกันอีกครั้ง เป้าหมายทางเทคนิคถัดไปอาจอยู่ใกล้ระดับ 50,000 ดอลลาร์
ถึงกระนั้น ฝั่งกระทิงยังมีโอกาสป้องกันแนวรับสำคัญบริเวณ 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนที่ราคาเคยเกิดแรงซื้อกลับหลายครั้งในอดีต การหลุดระดับนี้อย่างชัดเจนอาจไม่เกิดขึ้นง่าย และต้องอาศัยความเชื่อมั่นสูงว่าตลาดหมีรอบใหม่กำลังกลับมา
📌 ประเด็นสำคัญ
• ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin ร่วงเกือบ 8% โดยราคาปรับตัวลงมากกว่า 5,000 ดอลลาร์จากจุดสูงสุดรายวัน
• การปรับตัวลงครั้งนี้ทำให้ BTC เข้าใกล้แนวจิตวิทยาสำคัญที่ 60,000 ดอลลาร์ และลบการฟื้นตัวหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 126,000 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2025 ราว 50%
• แรงกดดันในตลาดเพิ่มขึ้นจากกระแสเงินทุนไหลออกของนักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะ Bitcoin ETFs รวมถึงการถูกบังคับปิดสถานะ Leveraged และความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์
• Sentiment ตลาดยิ่งอ่อนแอลงหลังมีข่าวว่า Strategy ขาย Bitcoin จำนวน 32 BTC มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์
• แม้จำนวนดังกล่าวจะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการถือครองกว่า 818,000 BTC ของบริษัท แต่ถือเป็นสัญญาณเชิงสัญลักษณ์สำคัญ เพราะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่บริษัทเปิดเผยการลดสถานะ Bitcoin
• การขายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อนำเงินไปจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น STRC Preferred Shares ซึ่งให้ผลตอบแทนแบบลอยตัวที่ 11.5% ต่อปี
• หลังประกาศข่าว Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 72,000 ดอลลาร์ ขณะที่หุ้นของ Strategy ปรับตัวลงเกือบ 6% ภายในวันเดียว
• ความท้าทายหลักของตลาดยังคงเป็นอุปสงค์ในตลาด Spot ที่อ่อนแอ และความสนใจของนักลงทุนที่จำกัด เนื่องจากเม็ดเงินจำนวนมากไหลออกจากคริปโตไปยังตลาดหุ้นและธีมการลงทุนด้าน AI มากขึ้น
Bitcoin chart (D1 timeframe)
Source: xStation5
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