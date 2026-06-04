  
17:11 · 4 มิถุนายน 2026

US100 เริ่มหมดแรงเหนือระดับ 30,000 จุดแล้วหรือไม่? 📌

US100 ปิดการซื้อขายเมื่อวานด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อย -0.3% แม้ดัชนียังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเพียงประมาณ 0.3% เท่านั้น ภาพรวมใหญ่ยังคงแข็งแกร่ง โดย US100 ปรับขึ้น +10.6% ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา, +21.1% YTD และมากกว่า +42% YoY สะท้อนว่าแรงขาขึ้นระยะกลาง–ยาวยังไม่ถูกทำลาย แต่การย่อตัวในวันล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากการปรับขึ้นแรงต่อเนื่องก่อนหน้า

ในเชิงโครงสร้างตลาด (market internals) ภาพค่อนข้างผสม โดยมีหุ้นเพียง 47% เท่านั้นที่ปิดบวก แรงกดดันเริ่มเห็นชัดในกลุ่มเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ สะท้อนการทำกำไรบางส่วนในหุ้นที่เป็นผู้นำรอบก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม แรงซื้อยังไม่ได้หายไปทั้งหมด โดยมีหุ้นบางตัวที่โดดเด่นด้านบวก เช่น Meta Platforms, Advanced Micro Devices, Intel, Western Digital และ Sandisk ขณะที่บางส่วนของกลุ่ม defensive และ materials ยังช่วยพยุงดัชนีไว้

ด้วยค่า TTM P/E ที่ระดับประมาณ 36.3x ตลาดยังคงมีความอ่อนไหวต่อ:

  • การผิดหวังของผลประกอบการ
  • การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
  • หรือการอ่อนตัวของ sentiment โดยรวม

📌 ดังนั้น การไปต่อของ US100 ในระยะสั้นอาจต้องอาศัย “ตัวกระตุ้นใหม่ (fresh catalysts)” มากกว่าการไหลต่อของโมเมนตัมเดิมเพียงอย่างเดียว มากกว่าที่จะเป็นการไต่ระดับต่อแบบไร้แรงต้าน โดยเฉพาะบริเวณโซนเหนือ 30,000 จุดซึ่งเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรชัดเจนขึ้น

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