โกโก้พุ่งขึ้นมากกว่า 25% นับจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน

- การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง: ราคากาโก้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 25% นับตั้งแต่จุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ทำให้ราคาทะลุ 6,000 ดอลลาร์ และทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วัน (ประมาณ 6,350 ดอลลาร์) หลังจากที่มีการปรับลดคาดการณ์ส่วนเกินโลกอย่างรุนแรง
- การเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐาน: องค์กรสำคัญอย่าง ICCO และ Rabobank ได้ปรับลดประมาณการส่วนเกินสำหรับปี 2024/25 และ 2025/26 อย่างมาก สะท้อนถึงความตึงตัวต่อเนื่องในตลาด และเป็นตัวเร่งให้ราคากาโก้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
- เงินทุนใหม่ไหลเข้าสู่ตลาด: การนำ สัญญากาโก้ฟิวเจอร์ส NY เข้าใน Bloomberg Commodity Index (BCOM) ในเดือนมกราคมอาจดึงดูดเงินลงทุนแบบ passive fund สูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ร่วมกับปริมาณสต็อกในสหรัฐฯ ที่ต่ำ และการส่งมอบจากท่าเรือโคตดิวัวร์ที่ลดลง ทำให้เกิดแรงกดดันด้านอุปทานสูง
ราคากาโก้ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากแรงซื้อในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ในวันนี้ ส่งผลให้ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายนเกิน 25% แล้ว ราคาล่าสุดได้ทดสอบระดับ 5,000 ดอลลาร์ และปัจจุบันอยู่เหนือ 6,000 ดอลลาร์ อย่างมีนัยสำคัญ กำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วันใกล้ 6,350 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณสี่สัปดาห์ นอกจากนี้ เมื่อวานราคายังทะลุกรอบของการปรับฐานครั้งใหญ่ที่สุดในแนวโน้มขาลงที่เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม
การปรับคาดการณ์กระตุ้นตลาด
การปรับประมาณการล่าสุดจากองค์กรสำคัญแสดงให้เห็นว่า ส่วนเกินกาโก้โลกมีขนาดเล็กกว่าที่คาดการณ์เดิมอย่างมาก
-
ICCO (International Cocoa Organization) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ได้ปรับลดคาดการณ์ส่วนเกินโลกสำหรับฤดูกาล 2024/25 เหลือ 49,000 ตัน จากเดิม 142,000 ตัน พร้อมปรับลดประมาณการการผลิตเหลือ 4.69 ล้านตัน จาก 4.84 ล้านตัน
-
Rabobank ลดประมาณการส่วนเกินโลกสำหรับฤดูกาล 2025/26 ลงเหลือ 250,000 ตัน จากเดิม 328,000 ตัน
-
ING ระบุว่าฤดูกาล 2025/26 มีส่วนเกินเพียง 175,000 ตัน ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของ Rabobank อย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจัยสนับสนุนทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน
นอกจากการปรับคาดการณ์แล้ว ฟิวเจอร์สกาโก้ NY ยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยตลาดเฉพาะ:
-
ดัชนี BCOM: ฟิวเจอร์สกาโก้ NY จะถูกรวมเข้าใน Bloomberg Commodity Index (BCOM) ตั้งแต่เดือนมกราคม ตามประมาณการของ Citigroup การเข้าร่วมนี้อาจดึงเงินลงทุนจากกองทุน passive ตามดัชนีสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยสนับสนุนราคาปัจจุบัน
-
สต็อกในสหรัฐฯ ลดลง: สต็อกกาโก้ที่อยู่ในท่าเรือสหรัฐฯ ภายใต้การตรวจสอบของ ICE ปรับตัวลดลงในวันอังคารเหลือ 1,672,131 กระสอบ ต่ำสุดในรอบเกือบเก้าเดือน
-
การส่งมอบจากโคตดิวัวร์ลดลง: การส่งมอบกาโก้ไปยังท่าเรือโคตดิวัวร์ ลดลง ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตกาโก้รายใหญ่ที่สุดของโลก ข้อมูลรัฐบาลเมื่อวันจันทร์ระบุว่าการส่งมอบถึงวันที่ 7 ธันวาคมอยู่ที่ 804,288 ตัน ลดลง 1.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการส่งมอบรายสัปดาห์ล่าสุดสูงกว่าช่วงปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ
