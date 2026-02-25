สรุปข่าวเช้า 25 ก.พ.

แรงรับความเสี่ยง (Risk appetite) กำลังกลับมา
การรีบาวด์ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยหนุนดัชนีวอลล์สตรีท ได้ส่งต่อโมเมนตัมเชิงบวกมายังตลาดเอเชีย หลังความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ “เชิงพลิกโฉม” ของ AI ต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจเริ่มคลี่คลายลง หลังจากตลาดผันผวนมาหลายสัปดาห์
ขณะเดียวกัน อิหร่านระบุว่าพร้อมยื่นข้อเสนอประนีประนอมต่อสหรัฐฯ เพื่อบรรลุสันติภาพ ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องสงครามและความเสี่ยงราคาน้ำมันพุ่ง
เอเชียทำจุดสูงสุดใหม่
- ดัชนีหุ้นเอเชียของ MSCI ปรับขึ้น 1.5% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่เกาหลีใต้และไต้หวัน ซึ่งมักถูกมองเป็นตัวชี้วัดวัฏจักรการลงทุนด้าน AI ก็ทำจุดสูงสุดใหม่เช่นกัน
หุ้นเทคฯ นำตลาด รอปัจจัยกระตุ้นสำคัญ
- หุ้นซอฟต์แวร์ที่ก่อนหน้านี้ถูกเทขายเริ่มฟื้นตัว ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในสหรัฐฯ โดยตลาดกำลังจับตางบกำไรของ NVIDIA ซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญของธีม AI
- ยุโรปมีแนวโน้มเปิดบวก ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ รวมถึง US100 ขยับขึ้นเล็กน้อย
ดอลลาร์อ่อนค่า หนุนค่าเงินเอเชีย
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงราว 0.2% ส่งผลให้หยวนแข็งค่า และสกุลเงินเอเชียโดยรวมแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน
ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ลดช่วงบวกบางส่วน
- สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ลดแรงบวกลงหลังสุนทรพจน์ State of the Union ของ Donald Trump สะท้อนการรับความเสี่ยงที่ระมัดระวังมากขึ้น
บอนด์ยีลด์ทรงตัว
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เคลื่อนไหวแถว 4.04% (+1bps) บ่งชี้ว่ายังไม่มีแรงเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยชัดเจน
เงินเยนผันผวนตามสัญญาณธนาคารกลางญี่ปุ่น
- ความเคลื่อนไหวของ JPY เกิดขึ้นหลังมีการเสนอชื่อสองนักวิชาการสาย “reflationist” เข้าสู่คณะกรรมการนโยบายของ Bank of Japan ทำให้ตลาดคาดว่ารัฐบาลอาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้น
โลหะมีค่ายังแข็งแกร่ง
- ทองคำและเงินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงในปีนี้
คริปโตทรงตัว
- Bitcoin ย่อลงจากจุดสูงสุดบางส่วน แต่ยังยืนเหนือระดับ 65,000 ดอลลาร์ได้
PayPal รีบาวด์จากข่าวเทคโอเวอร์
- หุ้นของ PayPal พุ่งเกือบ 7% หลังมีรายงานว่า Stripe กำลังพิจารณาเข้าซื้อกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด
อุตสาหกรรมชิปจีนเร่งเครื่อง
- จีนตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตชิประดับค่อนข้างก้าวหน้าเป็น 100,000 เวเฟอร์ภายใน 1–2 ปี ตามรายงานของ Nikkei Asia
Anthropic เปิดตัวปลั๊กอินใหม่ให้ Claude
- Anthropic เปิดตัวปลั๊กอินที่พัฒนาเอง 5 ตัวสำหรับ Claude โดยลูกค้าสามารถปรับแต่งการใช้งานให้เหมาะกับ workflow ได้ ปัจจุบัน Claude ทำงานร่วมกับ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้แล้ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร
มุมมองทางเทคนิค – US100 (กรอบเวลา H1)
ตั้งแต่เกิดแรงขายรอบล่าสุด สัญญา Nasdaq-100 พยายามทะลุเส้นค่าเฉลี่ย EMA200 หลายครั้ง แต่ไม่สามารถยืนเหนือได้และกลับตัวลงทุกครั้ง
อย่างไรก็ตาม การรีบาวด์ครั้งล่าสุดเริ่มสร้างความหวังว่าราคาอาจทะลุแนวต้านนี้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งอาจเปิดทางให้ดัชนีฟื้นตัวสู่บริเวณ 25,500 จุด
