ข่าวเด่นวันนี้ 25 ส.ค.

🇺🇸 สหรัฐฯ
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลดลงปานกลาง โดยดัชนีหลักของ Wall Street ส่วนใหญ่ลดลงราว 0.3–0.5% ขณะที่ US100 ปรับตัวลงแรงที่สุด โดยลดลงประมาณ 0.8%
- นักลงทุนจำนวนมากยังคงจับตาการแทรกแซงตลาดตราสารหนี้ของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ โดยขณะนี้ยังประเมินผลกระทบที่แน่ชัดได้ยาก หนึ่งในคำถามสำคัญคือ การดำเนินการครั้งนี้เป็นเพียงครั้งเดียว หรือเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายใหม่ในการบริหารจัดการอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
- แม้การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวอาจมีนัยสำคัญต่อตลาด แต่ขณะนี้นักลงทุนยังรอการประกาศผลประกอบการที่สำคัญของ Nvidia และสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ ตลาดอาจเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น
- สำหรับนักลงทุนในสหรัฐฯ และแคนาดา การเจรจา “การค้า” ที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงก็เป็นอีกประเด็นสำคัญ สหรัฐฯ เตรียมคงมาตรการภาษีในปัจจุบันและเพิ่มมาตรการใหม่ ขณะที่ออตตาวากำลังเตรียมภาษีตอบโต้เพิ่มเติม ผลกระทบสำคัญที่สุดจากนโยบายเผชิญหน้าของ Donald Trump ต่อแคนาดาในบริบทของการค้าระหว่างประเทศ คือ ความสำคัญของข้อตกลง USMCA ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ข้อตกลงนี้เป็นรากฐานสำคัญของการค้าทั่วอเมริกาเหนือ และเป็นข้อตกลงที่ Trump ผลักดันด้วยตัวเอง
- สัญญาณเชิงบวกในระดับปานกลางมาจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย แม้การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ จะยังไม่ประสบความสำเร็จ ตามข้อมูลจากรัฐมนตรีพลังงาน ปริมาณการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบอาจสูงกว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างมาก หรืออาจสูงถึง 2 เท่า แนวโน้มการเพิ่มอุปทานจากภูมิภาคยังได้รับแรงหนุนจากการที่อิหร่านเพิ่งอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักบางส่วนเดินทางผ่านช่องแคบได้
ข่าวบริษัท สหรัฐฯ
- Nucor (NUE.US): หุ้นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กปรับตัวขึ้นราว 4% หลังแคนาดาประกาศภาษีตอบโต้สินค้าจากสหรัฐฯ
- Alibaba (BABA.US): หุ้นบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ลดลงราว 2% หลังการออกหุ้นใหม่มูลค่าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์
- PDD Holdings: ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Temu ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ในช่วงเปิดตลาด หลังรายงานผลประกอบการดีกว่าคาด โดยรายได้จากค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น 13% เป็นจุดที่น่าสนใจ
- Applied Optoelectronics (AAOI.US): หุ้นบริษัทด้านโฟโตนิกส์ร่วงสูงสุด 16% หลังเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าบริษัทกำลังเตรียมเสนอขายหุ้นมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์
- RegenxBio (RGNX.US): หุ้นบริษัทยาร่วงสูงสุด 25% หลัง FDA ระงับการทดลองเพิ่มเติมของยีนบำบัด “RGX-121” ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโรค Hunter syndrome
- ArcelorMittal (MT.US): หุ้นผู้ผลิตเหล็กและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะวิทยาปรับตัวขึ้นราว 2% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากบริษัทด้านการลงทุน
- Samsung Electronics (SMSN.UK): บริษัทประกาศโครงการคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มูลค่าสูงถึง 110 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 65–70 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้นกลับลดลงราว 8%
- IBM (IBM.US): บริษัทเปิดตัวโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่สำหรับระบบ Z และ LinuxONE ในอนาคต ซึ่งสามารถรองรับทั้งสถาปัตยกรรม IBM และโซลูชันที่ใช้ Arm ได้พร้อมกัน ชิปดังกล่าวผลิตด้วยเทคโนโลยี 2 นาโนเมตร และออกแบบมาให้รองรับทั้งซอฟต์แวร์ IBM แบบดั้งเดิมและแอปพลิเคชัน Arm
🇪🇺 ยุโรป
- ตลาดยุโรปในวันจันทร์เคลื่อนไหวในทิศทางผสมอย่างชัดเจน โดยแรงซื้อและแรงขายค่อนข้างสมดุล แม้ราคาฟิวเจอร์สหลังปิดตลาดจะบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกเล็กน้อย โดย SPA35 ของสเปน เป็นตลาดที่โดดเด่นที่สุด ปรับตัวขึ้นสูงสุดราว 0.7%
- ปัจจัยกดดันหลักต่อตลาดยุโรปยังคงเป็นความกังวลเกี่ยวกับ ราคาพลังงานและความพร้อมของก๊าซจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
- Piero Cipollone จาก ECB กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นความเสี่ยงของ Stagflation ในยูโรโซน และเงินเฟ้อยังห่างไกลจากระดับที่น่ากังวล
- Lescure รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศสประกาศว่าจะไม่เสนอการจัดเก็บภาษีใหม่เพื่อรับมือกับการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
ข่าวบริษัท ยุโรป
- Hermès (RMS.FR): บริษัทสินค้าหรูในยุโรปเริ่มเห็นสัญญาณการทรงตัวและการฟื้นตัวของอุปสงค์ในจีน โดยมีแรงหนุนหลักจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีฐานะสูง หุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1%
- กลุ่มพลังงานยุโรป: ผลการดำเนินงานอ่อนแอ โดยได้รับแรงกดดันหลักจากราคาน้ำมันที่ลดลงปานกลาง หุ้นในกลุ่มปรับตัวลงประมาณ 2–3%
- SSAB (SSABA.SE): หุ้นผู้ผลิตเหล็กยุโรปปรับตัวขึ้น หลังการเจรจานโยบายภาษีระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาล้มเหลว ขณะที่รายงานของ Morgan Stanley เกี่ยวกับ ArcelorMittal ช่วยสนับสนุน Sentiment ในกลุ่มโลหะเพิ่มเติม
- Stellantis (STLAM.IT): หุ้นผู้ผลิตรถยนต์อยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาที่ล้มเหลวอาจสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับบริษัทในกลุ่มที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับอเมริกาเหนือ
- Shell (SHELL.NL): บริษัทยังคงเดินหน้ากลยุทธ์ขายสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนต่ำ โดยการขายธุรกิจเคมีภัณฑ์ในสหรัฐฯ ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อหลายราย รวมถึง ExxonMobil และ Apollo Asset Management ข้อเสนอเบื้องต้นประเมินมูลค่าสินทรัพย์สูงถึง 8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในอดีตอย่างมาก
FOREX
- ตลาด FX วันนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ ดอลลาร์สหรัฐ โดย USD แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ CAD, CHF และ JPY ราว 0.2–0.4% ส่วนใหญ่เป็นผลจากความตึงเครียดและการประกาศมาตรการต่าง ๆ หลังสหรัฐฯ และแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้า
สินค้าโภคภัณฑ์
- ในกลุ่มสินค้าเกษตร กาแฟ ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น โดยฟิวเจอร์สกาแฟเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากรายงานเกี่ยวกับผลผลิตในบราซิลที่อ่อนแอ
- ตลาดพลังงาน: ราคาน้ำมันปรับลดลงหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น โดย Brent ลดลง 2% สู่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ก๊าซธรรมชาติในยุโรปสวนทางและปรับตัวขึ้น 3% ในวันนี้ โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวน่าจะเกิดจากช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความต้องการใช้ก๊าซกับความสามารถในการขนส่งสินค้าออกจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย หากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้น
- โลหะมีค่า: การปรับตัวขึ้นเริ่มชะลอลง แม้ทองคำและเงินยังอยู่ในแดนบวก แต่ราคาปรับขึ้นไม่ถึง 1%
Crypto
- ตลาดคริปโตปรับลดกำไรลงเป็นส่วนใหญ่ หลังจากการพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดที่ได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนด้านการคลัง อย่างไรก็ตาม แรงขายส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในโทเคนขนาดเล็ก
- Bitcoin เพิ่มขึ้นอีก 1% และทะลุระดับ 78,000 ดอลลาร์
- Ethereum แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ประมาณ 2,460 ดอลลาร์
- Solana เคลื่อนไหวทรงตัวเช่นกัน โดยปิดตลาดบริเวณ 95 ดอลลาร์
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