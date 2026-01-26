ข่าวเด่นวันนี้ 26 มกราคม 2026

เซสชันวันศุกร์ที่ปิดท้ายสัปดาห์การซื้อขายในตลาดโลก สร้างความปั่นป่วนอย่างแท้จริงในตลาดโลหะมีค่า
เงิน (SILVER) ทะลุระดับ $100 ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และยังพุ่งต่อไปจนแตะ เหนือ $101 ในช่วง intraday ราคาปรับตัวขึ้นมากกว่า 5%
ทองคำ (GOLD) ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน แม้ว่าการปรับตัวขึ้นจะน้อยกว่า อยู่ที่ เพียง 0.7% แต่ก็เคยทำให้ตลาดมีความหวังว่าอาจทะลุ $5,000 ต่อออนซ์ ได้ อย่างไรก็ตามแรงซื้อหยุดลงและตอนนี้ราคากำลังยืนอยู่ใกล้ $4,970 ต่อออนซ์
การขึ้นแรงขนาดนี้เกิดขึ้นได้เพราะ ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสกุลที่แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในวันนี้
เยนเริ่มแข็งค่าตั้งแต่ช่วงเช้า แต่การขึ้นแรงจริง ๆ เกิดขึ้นช่วงเย็น พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่พุ่งขึ้นแบบ “เส้นตรง” ซึ่งสื่อรายงานว่าอาจเป็น การเข้ามาแทรกแซงค่าเงิน อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ แต่พฤติกรรมราคาในช่วงนั้นคล้ายกับช่วงเช้าที่มีข่าวลือการแทรกแซงเช่นกัน
ความเป็นไปได้ที่เยนจะแข็งค่าจริงอาจได้รับการสนับสนุนจาก ดอลลาร์อ่อนค่า ทำให้การแข็งค่าที่ “เป็นการสร้างขึ้น” ของเงินเยนอาจมีต้นทุนต่ำกว่า และอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุนคือ การตัดสินใจของ BoJ ที่เพิ่มสภาพคล่องในตลาด
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.75% แต่การคาดการณ์ทั้งการเติบโตและเงินเฟ้อมีแนวโน้ม “เหยี่ยว” มากขึ้น
BoJ ปรับขึ้นคาดการณ์ GDP ของปีงบประมาณ 2025–2026 สู่ระดับประมาณ 0.9–1.0%
และปรับขึ้นเส้นทางเงินเฟ้อแกนหลัก โดยเฉพาะ เงินเฟ้อแกนหลัก-แกนหลัก (core-core) ที่คาดว่าจะอยู่เหนือ 2% ไปจนถึงปีงบประมาณ 2027
ในยุโรปวันนี้ เยอรมนี ทำตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมและบริการออกมาดีกว่าคาด ส่วน ฝรั่งเศส ภาคบริการอ่อนแอกว่าคาด ทำให้ความรู้สึกเชิงบวกถูกกดดัน
สำหรับ ยูโรโซน ตัวเลข PMI ยังคงชี้การขยายตัวอย่างปานกลาง แม้ว่าอัตราการเติบโตของภาคบริการจะชะลอลง
ช่วงต้นวันตลาดยังได้รับข่าว PMI ของสหรัฐ
Manufacturing PMI 51.9 (คาด 52.0)
Services PMI 52.5 (คาด 52.8)
Composite PMI 52.8 (เพิ่มจาก 52.7)
ข้อมูลชี้ว่าภาคเอกชนยังขยายตัว แต่แรงขับเคลื่อนเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ
Bloomberg รายงานว่า จีนอนุญาตให้ Alibaba, Tencent และ ByteDance เริ่มเจรจานำเข้า AI Chip H200 จาก Nvidia ส่งผลให้หุ้น Nvidia กลับมายืนเหนือ EMA50 ที่ราว ๆ $187 ต่อหุ้น
Wall Street ยังผสมกัน
Nasdaq ยังขึ้นเล็กน้อย ไม่เกิน 0.3%
ดัชนีอื่น ๆ ส่วนใหญ่ยังติดลบ
ในตลาด FX ที่แข็งค่าที่สุดคือ เยนญี่ปุ่นและปอนด์อังกฤษ ขณะที่ USD และ NZD อ่อนค่าลงมากที่สุด
แม้จะมีการ rollover สัญญา NATGAS แต่ราคายังปรับขึ้นได้ โดยฟื้นกลับจากราคาเปิดหลัง rollover
แนวโน้มสภาพอากาศยังชี้ว่าอากาศเย็นจะยังต่อเนื่อง
ข้อมูลอากาศชุดใหม่จะมีหลังสุดสัปดาห์
