ข่าวเด่นวันนี้ 26 ส.ค.

ดัชนีและหุ้น
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สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงปิดตลาดด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง (OIL: -3.75%) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลง (US 10-Year และ 30-Year Yields: -6 bps)
- Nasdaq ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุด (US100: +0.3%) จากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (Nvidia: +1.9%, AMD: +4.3%) และกลุ่มหน่วยความจำ (SK Hynix: +1.9%, Micron: +1.5%) ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 (US500) และ DJIA (US30) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ 0.1%
- ดัชนีหุ้นยุโรปปิดตลาดในแดนบวกเช่นกัน โดย DAX เยอรมนี (+0.6%) และ SMI สวิตเซอร์แลนด์ (+0.54%) ฟื้นตัวโดดเด่นที่สุด ขณะที่ FTSE 100 ของอังกฤษและ FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% ส่วน CAC 40 ของฝรั่งเศส (-0.16%) และ IBEX 35 ของสเปน (-0.2%) ปิดตลาดในแดนลบ
- Nvidia ยุติสถิติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 7 วัน ก่อนการประกาศผลประกอบการในวันพรุ่งนี้
- SpaceX มีแผนก่อสร้างฐานปล่อยจรวดแห่งใหม่สำหรับจรวด Starship บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของรัฐลุยเซียนา โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์
- CD Projekt ของโปแลนด์เป็นหุ้นที่ปรับตัวแย่ที่สุดในดัชนี Stoxx 600 วันนี้ โดยร่วง 5.5% หลังบริษัทประกาศว่า The Witcher 4 จะไม่เปิดตัวก่อนปี 2028 ซึ่งเป็นการยืนยันความกังวลเกี่ยวกับกำหนดการเปิดตัวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
- ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมลดลงมากกว่าคาดมาอยู่ที่ 607,000 ยูนิต เทียบกับคาดการณ์ที่ 610,000 ยูนิต และตัวเลขก่อนหน้าที่ 678,000 ยูนิต
- แคนาดาประกาศมาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐฯ ในอัตรา 15–50% ครอบคลุมสินค้ามูลค่ารวม 20,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายไปที่เหล็ก อะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์นม และสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภท
- มีรายงานว่าปากีสถานกำลังเตรียมข้อเสนอข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่สำหรับสหรัฐฯ ขณะที่แหล่งข่าวยังรายงานถึงความเป็นไปได้ที่นักการทูตสหรัฐฯ จะกลับไปประจำการในตะวันออกกลาง
สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
- ตลาด FX เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) เคลื่อนไหวทรงตัว ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุด (USDJPY: +0.1%) ส่วน EURUSD ปรับตัวขึ้น 0.1% สู่ระดับ 1.1670
- ราคาน้ำมัน Brent ร่วงลง 3.7% สู่ระดับ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และหลุดระดับ 90 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งสัปดาห์ หลังวอชิงตันหันมาใช้กลยุทธ์ที่เน้นมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน แนวทางที่ผ่อนคลายลงต่อความขัดแย้งช่วยลดความเสี่ยงของการยกระดับทางทหารเพิ่มเติม และช่วยลดความกังวลต่อห่วงโซ่อุปทาน
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติยุโรป (NATGAS.EU) ปรับตัวลง 2.8% ขณะที่ NYMEX NATGAS เคลื่อนไหวทรงตัว
คริปโตเคอร์เรนซี
- ความผันผวนในตลาดคริปโตลดลง โดย Bitcoin ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.35% ในวันนี้ สู่ระดับ 79,200 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ลดลง 0.2% สู่ระดับ 2,470 ดอลลาร์
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