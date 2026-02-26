ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาการเจรจา สหรัฐอเมริกา–อิหร่าน ที่ เจนีวา

ช่วงการซื้อขายยุโรปวันนี้คาดว่าจะค่อนข้างเงียบ เนื่องจากไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ทำให้นักลงทุนหันไปจับตาการเจรจานิวเคลียร์รอบที่สามระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ที่ เจนีวา ซึ่งถูกมองว่าเป็นโอกาสสุดท้ายในการหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้ง
ในช่วงตลาดสหรัฐฯ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจะเป็นไฮไลต์หลัก อย่างไรก็ตาม หากผลออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาดมากนัก นอกจากนี้ นักลงทุนอาจให้ความสนใจกับสุนทรพจน์ของ Lagarde และ Lombardelli จาก ธนาคารกลางยุโรป และ ธนาคารกลางอังกฤษ อีกด้วย
ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลา GMT+1):
09:30 🇪🇺 สุนทรพจน์โดยประธาน ECB Lagarde (ไม่มีคาดการณ์)
11:00 🇪🇺 ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ก.พ.): คาดการณ์ -12.2 | ก่อนหน้า -12.2
11:00 🇪🇺 ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ (ก.พ.): คาดการณ์ 99.4 | ก่อนหน้า 99.8
11:00 🇪🇺 ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ (ก.พ.): คาดการณ์ 7.2 | ก่อนหน้า 7.5
11:00 🇪🇺 ความเชื่อมั่นภาคบริการ (ก.พ.): คาดการณ์ -6.8 | ก่อนหน้า -6.1
11:20 🇬🇧 สุนทรพจน์โดย Lombardelli จากธนาคารกลางอังกฤษ (ไม่มีคาดการณ์)
14:30 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ (13 ก.พ.): คาดการณ์ 1.869 ล้าน | ก่อนหน้า 1.860 ล้าน
14:30 🇺🇸 ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ (20 ก.พ.): คาดการณ์ 219,000 | ก่อนหน้า 219,000
14:30 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ (20 ก.พ.): คาดการณ์ 216,000 | ก่อนหน้า 206,000
16:00 🇺🇸 ดุลบัญชีเดินสะพัด (ไตรมาส 4): คาดการณ์ -9.68 พันล้าน | ก่อนหน้า -7.70 พันล้าน
16:30 🇺🇸 การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติ โดย สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (20 ก.พ.): คาดการณ์ -144 พันล้าน | ก่อนหน้า -144 พันล้าน
17:00 🇺🇸 ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตเขตแคนซัส โดย ธนาคารกลางสหรัฐ สาขาแคนซัสซิตี้ (ก.พ.): คาดการณ์ -2 | ก่อนหน้า -2
GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
