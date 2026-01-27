สรุปข่าวเช้า (27.01.2026)

ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐขยายการขึ้นต่อเนื่อง แม้จะเผชิญแรงกดดันจากการประชุม Fed วันนี้ และการประกาศผลประกอบการของ “Magnificent 7” ในวันพุธ
US100 +0.6%
US2000 และ US500 +0.4%
US30 +0.3%
📞 รัฐมนตรีคลังสหรัฐ Scott Bessent เปิดเผยว่า Donald Trump โทรคุยกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา Mark Carney หลังจากเมื่อวานนี้มีการขู่เรื่องการค้ากับแคนาดาอย่างหนัก
Carney ระบุว่า คำพูดของ Trump เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเจรจา
📢 Trump ประกาศเตรียมขึ้นภาษีสินค้าจากเกาหลีใต้จาก 15% เป็น 25%
(สินค้ากลุ่มรถยนต์ ไม้ และยา)
เพื่อตอบโต้ที่รัฐสภาเกาหลีใต้ยังไม่รับรองข้อตกลงการค้า
ตลาดเอเชียตามแนวโน้มตลาดวอลล์สตรีทที่พุ่งแรงเมื่อวานนี้ จากผลประกอบการบริษัทสหรัฐที่แข็งแกร่ง
JP225 +1.45%
Kospi เกาหลีใต้พุ่งสูงสุด 2.6% แม้มีแรงขู่ขึ้นภาษี
HK.cash +1%
ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ผันผวนปะปนกัน
แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีช่วยชดเชยแรงอ่อนตัวของหุ้นกลุ่มรถยนต์
ค่าเงิน:
USDJPY หยุดลง หลังจากปรับตัวลดแรงติดต่อกัน 3 วัน (กังวลเรื่องการแทรกแซงค่าเงิน)
-2.7% จากวันศุกร์ถึงเมื่อวานนี้
+0.3% วันนี้
ดัชนีดอลลาร์ทรงตัว
AUD เป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าแรงที่สุดในช่วงเปิดตลาด (AUDJPY +0.4%, AUDCAD +0.3%)
EURUSD แนวโน้มคงตัวราว 1.187
โลหะมีค่าไม่มีทีท่าหยุดพัก ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางการค้า
ทองคำ +1.5% สู่ 5,087 ดอลลาร์
เงิน +5.8% ทะลุ 110 ดอลลาร์
แพลตตินัมฟื้นตัว +4.6% หลังปรับฐานเมื่อวานนี้
พลังงานปรับตัวลดลงเล็กน้อย
น้ำมัน Brent และ WTI ร่วงประมาณ 0.7–0.8%
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วงวันที่สองติดต่อกัน -2.7%
คริปโตผันผวนน้อย
Bitcoin +0.2% สู่ 88,300 ดอลลาร์
Ethereum แนวโน้มทรงตัวใกล้ 2,925 ดอลลาร์
สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม 2026
🚨 Bitcoin ร่วง 5% ทดสอบจุดต่ำสุดท้องถิ่นใกล้ระดับ 84,000 ดอลลาร์
ราคาน้ำมันพุ่ง 3% ใกล้ระดับ 70 ดอลลาร์ จากความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่าน 📈
NATGAS ร่วง หลังรายงาน EIA Inventories 📉