14:50 · 27 มกราคม 2026

สรุปข่าวเช้า (27.01.2026)

ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐขยายการขึ้นต่อเนื่อง แม้จะเผชิญแรงกดดันจากการประชุม Fed วันนี้ และการประกาศผลประกอบการของ “Magnificent 7” ในวันพุธ

  • US100 +0.6%

  • US2000 และ US500 +0.4%

  • US30 +0.3%

📞 รัฐมนตรีคลังสหรัฐ Scott Bessent เปิดเผยว่า Donald Trump โทรคุยกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา Mark Carney หลังจากเมื่อวานนี้มีการขู่เรื่องการค้ากับแคนาดาอย่างหนัก
Carney ระบุว่า คำพูดของ Trump เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเจรจา

📢 Trump ประกาศเตรียมขึ้นภาษีสินค้าจากเกาหลีใต้จาก 15% เป็น 25%
(สินค้ากลุ่มรถยนต์ ไม้ และยา)
เพื่อตอบโต้ที่รัฐสภาเกาหลีใต้ยังไม่รับรองข้อตกลงการค้า

ตลาดเอเชียตามแนวโน้มตลาดวอลล์สตรีทที่พุ่งแรงเมื่อวานนี้ จากผลประกอบการบริษัทสหรัฐที่แข็งแกร่ง

  • JP225 +1.45%

  • Kospi เกาหลีใต้พุ่งสูงสุด 2.6% แม้มีแรงขู่ขึ้นภาษี

  • HK.cash +1%

  • ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ผันผวนปะปนกัน
    แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีช่วยชดเชยแรงอ่อนตัวของหุ้นกลุ่มรถยนต์

ค่าเงิน:

  • USDJPY หยุดลง หลังจากปรับตัวลดแรงติดต่อกัน 3 วัน (กังวลเรื่องการแทรกแซงค่าเงิน)

    • -2.7% จากวันศุกร์ถึงเมื่อวานนี้

    • +0.3% วันนี้

  • ดัชนีดอลลาร์ทรงตัว

  • AUD เป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าแรงที่สุดในช่วงเปิดตลาด (AUDJPY +0.4%, AUDCAD +0.3%)

  • EURUSD แนวโน้มคงตัวราว 1.187

โลหะมีค่าไม่มีทีท่าหยุดพัก ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางการค้า

  • ทองคำ +1.5% สู่ 5,087 ดอลลาร์

  • เงิน +5.8% ทะลุ 110 ดอลลาร์

  • แพลตตินัมฟื้นตัว +4.6% หลังปรับฐานเมื่อวานนี้

พลังงานปรับตัวลดลงเล็กน้อย

  • น้ำมัน Brent และ WTI ร่วงประมาณ 0.7–0.8%

  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วงวันที่สองติดต่อกัน -2.7%

คริปโตผันผวนน้อย

  • Bitcoin +0.2% สู่ 88,300 ดอลลาร์

  • Ethereum แนวโน้มทรงตัวใกล้ 2,925 ดอลลาร์

30 มกราคม 2026, 08:19

สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม 2026
30 มกราคม 2026, 08:16

🚨 Bitcoin ร่วง 5% ทดสอบจุดต่ำสุดท้องถิ่นใกล้ระดับ 84,000 ดอลลาร์
30 มกราคม 2026, 08:12

ราคาน้ำมันพุ่ง 3% ใกล้ระดับ 70 ดอลลาร์ จากความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่าน 📈
29 มกราคม 2026, 23:51

NATGAS ร่วง หลังรายงาน EIA Inventories 📉

