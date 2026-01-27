อ่านเพิ่มเติม
15:03 · 27 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการเป็นจุดสนใจหลัก (27.01.2026)

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก

  • ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารแทบไม่มีข้อมูล ทำให้ตลาดโฟกัสที่ผลประกอบการมากขึ้น

  • ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้เป็นระดับรอง จึงไม่น่ากระตุ้นความผันผวนใหญ่

  • บริษัทอย่าง LVMH, UnitedHealth, Boeing, GM และ RTX จะรายงานผลประกอบการวันนี้

📌 ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารยังแทบว่างเปล่า ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่า ตลาดกำลังโฟกัสไปที่ผลประกอบการของบริษัทในวอลล์สตรีทเป็นหลัก

ในสหรัฐฯ วันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจระดับรอง (second-tier) ได้แก่

  • ตัวเลขราคาบ้าน

  • ดัชนีการผลิต Richmond Fed

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board

 แม้จะมีข้อมูลเหล่านี้ร่วมกับความคาดหวังก่อนการตัดสินใจของ Fed พรุ่งนี้ และฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่กำลังดำเนินอยู่ แต่คาดว่าจะไม่สร้างความผันผวนรุนแรงในวอลล์สตรีท

💼 บริษัทที่ประกาศผลประกอบการวันนี้ได้แก่:

  • LVMH

  • UnitedHealth

  • Boeing

  • General Motors

  • RTX Corp.

 
 

All times CET; filtered on: US, UK, Eurozone, France, Germany. Source: xStation5

30 มกราคม 2026, 14:43

ปฏิทินเศรษฐกิจ 30 ม.ค.
30 มกราคม 2026, 14:00

สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม
30 มกราคม 2026, 08:16

🚨 Bitcoin ร่วง 5% ทดสอบจุดต่ำสุดท้องถิ่นใกล้ระดับ 84,000 ดอลลาร์
30 มกราคม 2026, 08:12

ราคาน้ำมันพุ่ง 3% ใกล้ระดับ 70 ดอลลาร์ จากความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่าน 📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก