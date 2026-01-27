ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการเป็นจุดสนใจหลัก (27.01.2026)

-
ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารแทบไม่มีข้อมูล ทำให้ตลาดโฟกัสที่ผลประกอบการมากขึ้น
-
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้เป็นระดับรอง จึงไม่น่ากระตุ้นความผันผวนใหญ่
-
บริษัทอย่าง LVMH, UnitedHealth, Boeing, GM และ RTX จะรายงานผลประกอบการวันนี้
-
ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารแทบไม่มีข้อมูล ทำให้ตลาดโฟกัสที่ผลประกอบการมากขึ้น
-
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้เป็นระดับรอง จึงไม่น่ากระตุ้นความผันผวนใหญ่
-
บริษัทอย่าง LVMH, UnitedHealth, Boeing, GM และ RTX จะรายงานผลประกอบการวันนี้
📌 ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารยังแทบว่างเปล่า ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่า ตลาดกำลังโฟกัสไปที่ผลประกอบการของบริษัทในวอลล์สตรีทเป็นหลัก
ในสหรัฐฯ วันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจระดับรอง (second-tier) ได้แก่
-
ตัวเลขราคาบ้าน
-
ดัชนีการผลิต Richmond Fed
-
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board
แม้จะมีข้อมูลเหล่านี้ร่วมกับความคาดหวังก่อนการตัดสินใจของ Fed พรุ่งนี้ และฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่กำลังดำเนินอยู่ แต่คาดว่าจะไม่สร้างความผันผวนรุนแรงในวอลล์สตรีท
💼 บริษัทที่ประกาศผลประกอบการวันนี้ได้แก่:
-
LVMH
-
UnitedHealth
-
Boeing
-
General Motors
-
RTX Corp.
All times CET; filtered on: US, UK, Eurozone, France, Germany. Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ 30 ม.ค.
สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม
🚨 Bitcoin ร่วง 5% ทดสอบจุดต่ำสุดท้องถิ่นใกล้ระดับ 84,000 ดอลลาร์
ราคาน้ำมันพุ่ง 3% ใกล้ระดับ 70 ดอลลาร์ จากความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่าน 📈