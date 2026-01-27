อ่านเพิ่มเติม
08:48 · 27 มกราคม 2026

ข่าวเด่นรายวัน 27 มกราคม 2026

  • ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มสัปดาห์ได้ดี ดัชนีหลักปรับตัวขึ้น
  • ความตึงเครียดสหรัฐ–แคนาดาเพิ่มขึ้น ทำให้ USD/CAD และตลาดค้าสินค้าผันผวน
  • โลหะมีค่าพุ่งแรง ขณะที่น้ำมันปรับฐานเล็กน้อยและคริปโตยังเป็นบวก

ตลาดสหรัฐ (Wall Street)

  • S&P 500 ปรับขึ้น 0.5%

  • Nasdaq เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6%

  • Dow Jones ขยับขึ้น 0.4%

ตลาดยุโรป (Old Continent)

  • CAC 40 ของฝรั่งเศสปิดลบเล็กน้อย

  • FTSE 100 ของอังกฤษปรับขึ้นเล็กน้อย

  • DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.2%

  • IBEX 35 ของสเปนปิดบวก 0.8%

ความตึงเครียดสหรัฐ–แคนาดา

  • ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น หลังทรัมป์ประกาศอาจเก็บภาษี 100% กับสินค้าจากแคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจ

  • ดัชนีกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมของ Dallas Fed เดือนมกราคม ปรับขึ้นจาก -10.9 เป็น -1.2 แสดงการฟื้นตัวที่ชัดเจน แม้ยังอยู่ในช่วงหดตัวเล็กน้อย

  • ข้อมูล Ifo ของเยอรมนีเดือนมกราคมออกมาต่ำกว่าคาด ยืนยันภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการต่ำ และบริษัทระมัดระวังการลงทุน ทำให้ ECB ยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย

ตลาดฟอเร็กซ์ – USD/JPY

  • เยนแข็งค่ารุนแรง หลังสหรัฐและญี่ปุ่นร่วมกันดำเนินการหยุดการอ่อนค่าต่อเนื่อง

โลหะมีค่า

  • ทองคำปรับขึ้นมากกว่า 2% และทดสอบระดับ 5,100 USD/oz

  • เงินพุ่งเกือบ 12% และทะลุ 114 USD/oz

  • พัลลาเดียมขึ้นเกือบ 5% และผ่าน 2,110 USD/oz

  • แพลทินัมขึ้น 1.7% และทดสอบระดับ 2,820 USD/oz

น้ำมัน

  • สัญญา WTI ลดลงประมาณ 0.9%

  • เบรนท์ลดลง 0.6%

คริปโต

  • Bitcoin ปรับขึ้น 2% และทะลุ 88,000 USD

  • Ethereum เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% และอยู่ที่ราว 2,920 USD

