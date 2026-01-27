ข่าวเด่นรายวัน 27 มกราคม 2026

- ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มสัปดาห์ได้ดี ดัชนีหลักปรับตัวขึ้น
- ความตึงเครียดสหรัฐ–แคนาดาเพิ่มขึ้น ทำให้ USD/CAD และตลาดค้าสินค้าผันผวน
- โลหะมีค่าพุ่งแรง ขณะที่น้ำมันปรับฐานเล็กน้อยและคริปโตยังเป็นบวก
ตลาดสหรัฐ (Wall Street)
-
S&P 500 ปรับขึ้น 0.5%
-
Nasdaq เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6%
-
Dow Jones ขยับขึ้น 0.4%
ตลาดยุโรป (Old Continent)
-
CAC 40 ของฝรั่งเศสปิดลบเล็กน้อย
-
FTSE 100 ของอังกฤษปรับขึ้นเล็กน้อย
-
DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.2%
-
IBEX 35 ของสเปนปิดบวก 0.8%
ความตึงเครียดสหรัฐ–แคนาดา
-
ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น หลังทรัมป์ประกาศอาจเก็บภาษี 100% กับสินค้าจากแคนาดา
ข้อมูลเศรษฐกิจ
-
ดัชนีกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมของ Dallas Fed เดือนมกราคม ปรับขึ้นจาก -10.9 เป็น -1.2 แสดงการฟื้นตัวที่ชัดเจน แม้ยังอยู่ในช่วงหดตัวเล็กน้อย
-
ข้อมูล Ifo ของเยอรมนีเดือนมกราคมออกมาต่ำกว่าคาด ยืนยันภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการต่ำ และบริษัทระมัดระวังการลงทุน ทำให้ ECB ยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย
ตลาดฟอเร็กซ์ – USD/JPY
-
เยนแข็งค่ารุนแรง หลังสหรัฐและญี่ปุ่นร่วมกันดำเนินการหยุดการอ่อนค่าต่อเนื่อง
โลหะมีค่า
-
ทองคำปรับขึ้นมากกว่า 2% และทดสอบระดับ 5,100 USD/oz
-
เงินพุ่งเกือบ 12% และทะลุ 114 USD/oz
-
พัลลาเดียมขึ้นเกือบ 5% และผ่าน 2,110 USD/oz
-
แพลทินัมขึ้น 1.7% และทดสอบระดับ 2,820 USD/oz
น้ำมัน
-
สัญญา WTI ลดลงประมาณ 0.9%
-
เบรนท์ลดลง 0.6%
คริปโต
-
Bitcoin ปรับขึ้น 2% และทะลุ 88,000 USD
-
Ethereum เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% และอยู่ที่ราว 2,920 USD
