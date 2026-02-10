อ่านเพิ่มเติม
22:16 · 10 กุมภาพันธ์ 2026

BREAKING: ยอดขายปลีกสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์

ทำไมตัวเลขยอดขายปลีกถึงสำคัญ?

ยอดขายปลีกเป็น ตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพผู้บริโภคในสหรัฐฯ ซึ่งผู้บริโภคคิดเป็น ส่วนใหญ่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

  • ข้อมูลนี้ โดยเฉพาะเมื่อ ไม่นับรถยนต์และน้ำมัน จะช่วยให้เห็น ความแข็งแกร่งจริงของความต้องการและจังหวะการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจปัจจุบัน

  • การเติบโตของยอดขายต่อเนื่องสะท้อนว่า ผู้บริโภคยังคงยืดหยุ่น แม้ดอกเบี้ยสูง

  • จากมุมมอง Fed ตัวเลขนี้มีผลต่อการประเมิน แรงกดดันด้านอุปสงค์และความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยในอนาคต

  • สำหรับ ตลาดการเงิน ตัวเลขนี้ช่วยกำหนด มูลค่าของดอลลาร์, พันธบัตร, และหุ้น และลดความกังวลเรื่อง เศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง

ผลยอดขายปลีกเดือนธันวาคม

  • ยอดขายปลีกต่อเดือน (m/m): 0% (คาด 0.4%; ก่อนหน้า 0.6%)

  • ยอดขายไม่รวมรถยนต์ (m/m): 0% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.5%)

  • ยอดขายไม่รวมรถยนต์และน้ำมัน (m/m): 0% (ก่อนหน้า 0.4%)

  • ยอดขายปลีกต่อปี (y/y): 2.4% (ก่อนหน้า 3.3%)

 

แหล่งที่มา: XTB Research

ผลจริง

ยอดขายปลีก สหรัฐฯ เดือนธันวาคมอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดชัดเจน

  • ยอดขายปลีกรวมต่อเดือน (Headline) อยู่ที่ 0% เทียบกับเดือนก่อนหน้า ขาดทุนต่อความคาดหมาย 0.4% และลดลงอย่างชัดเจนจาก 0.6% ของเดือนก่อน

  • ยอดขายไม่รวมรถยนต์ ก็ ไม่เติบโต, ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเพิ่ม 0.3% และลดลงจาก 0.5% ของเดือนก่อนหน้า

  • ที่สำคัญ ยอดขายไม่รวมรถยนต์และน้ำมัน หยุดเติบโต หลังจากเพิ่ม 0.4% ในเดือนก่อนหน้า บ่งชี้ว่า ความต้องการพื้นฐานของผู้บริโภคลดลง

เมื่อเทียบปีต่อปี (y/y) การเติบโตยอดขายปลีกลดลงเหลือ 2.4% จาก 3.3% ยืนยันว่า การบริโภคลดแรงกระตุ้นไปใกล้สิ้นปี

โดยรวม ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่า เงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นมีผลกดดันต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน และอาจ สนับสนุนความคาดหมายของตลาดต่อ Fed ในท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ผลกระทบต่อตลาด:

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง

  • อัตราดอกเบี้ยดอลลาร์ที่ลดลง เป็นแรงหนุนให้ EUR/USD แข็งค่าอย่างชัดเจน

 

Source: xStation5

 

