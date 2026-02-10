BREAKING: ยอดขายปลีกสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์

ทำไมตัวเลขยอดขายปลีกถึงสำคัญ?
ยอดขายปลีกเป็น ตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพผู้บริโภคในสหรัฐฯ ซึ่งผู้บริโภคคิดเป็น ส่วนใหญ่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลนี้ โดยเฉพาะเมื่อ ไม่นับรถยนต์และน้ำมัน จะช่วยให้เห็น ความแข็งแกร่งจริงของความต้องการและจังหวะการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจปัจจุบัน
การเติบโตของยอดขายต่อเนื่องสะท้อนว่า ผู้บริโภคยังคงยืดหยุ่น แม้ดอกเบี้ยสูง
จากมุมมอง Fed ตัวเลขนี้มีผลต่อการประเมิน แรงกดดันด้านอุปสงค์และความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยในอนาคต
สำหรับ ตลาดการเงิน ตัวเลขนี้ช่วยกำหนด มูลค่าของดอลลาร์, พันธบัตร, และหุ้น และลดความกังวลเรื่อง เศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง
ผลยอดขายปลีกเดือนธันวาคม
ยอดขายปลีกต่อเดือน (m/m): 0% (คาด 0.4%; ก่อนหน้า 0.6%)
ยอดขายไม่รวมรถยนต์ (m/m): 0% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.5%)
ยอดขายไม่รวมรถยนต์และน้ำมัน (m/m): 0% (ก่อนหน้า 0.4%)
ยอดขายปลีกต่อปี (y/y): 2.4% (ก่อนหน้า 3.3%)
แหล่งที่มา: XTB Research
ผลจริง
ยอดขายปลีก สหรัฐฯ เดือนธันวาคมอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดชัดเจน
ยอดขายปลีกรวมต่อเดือน (Headline) อยู่ที่ 0% เทียบกับเดือนก่อนหน้า ขาดทุนต่อความคาดหมาย 0.4% และลดลงอย่างชัดเจนจาก 0.6% ของเดือนก่อน
ยอดขายไม่รวมรถยนต์ ก็ ไม่เติบโต, ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเพิ่ม 0.3% และลดลงจาก 0.5% ของเดือนก่อนหน้า
ที่สำคัญ ยอดขายไม่รวมรถยนต์และน้ำมัน หยุดเติบโต หลังจากเพิ่ม 0.4% ในเดือนก่อนหน้า บ่งชี้ว่า ความต้องการพื้นฐานของผู้บริโภคลดลง
เมื่อเทียบปีต่อปี (y/y) การเติบโตยอดขายปลีกลดลงเหลือ 2.4% จาก 3.3% ยืนยันว่า การบริโภคลดแรงกระตุ้นไปใกล้สิ้นปี
โดยรวม ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่า เงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นมีผลกดดันต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน และอาจ สนับสนุนความคาดหมายของตลาดต่อ Fed ในท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ผลกระทบต่อตลาด:
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง
อัตราดอกเบี้ยดอลลาร์ที่ลดลง เป็นแรงหนุนให้ EUR/USD แข็งค่าอย่างชัดเจน
Source: xStation5
