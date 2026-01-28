อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่นวันนี่ 28 มกราคม 2026

ประเด็นหลัก
  • ตลาดรอเฟด – หุ้นสหรัฐฯ บวกนำโดย Big Tech
  • ยุโรปทรงตัวบวก – LVMH งบไม่แรง แต่คงปันผล
  • สินทรัพย์จริงเด่น – น้ำมันขึ้น ทองทรงตัว เงินยังมีอัพไซด์

ภาพรวมตลาดวันนี้

ตลาดยุโรป ปรับตัวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่
ดัชนี DAX เยอรมนี อ่อนตัวเล็กน้อย ขณะที่ FTSE 100 อังกฤษ ปรับขึ้นเกือบ 0.6% จากน้ำหนักหุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์และโลหะที่ค่อนข้างสูง

หนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดของยุโรปรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด โดย LVMH กลุ่มลักชัวรียักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศส รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025

  • กำไรสุทธิทั้งปี 2025 ลดลง 13% YoY เหลือ 10.9 พันล้านยูโร

  • คงเงินปันผลที่ 13 ยูโรต่อหุ้น

  • ราคาหุ้นแทบไม่ตอบสนองต่อรายงานผลประกอบการ

LVMH ยังคงมุมมองเชิงระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยรายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 80 พันล้านยูโร สะท้อนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในรอบทศวรรษ แม้การเติบโตเชิง organic ทั้งปีจะหดตัว 1% YoY แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี organic growth กลับมาเป็นบวกที่ +1%

วอลล์สตรีท มีบรรยากาศเชิงบวก ก่อนการตัดสินใจของเฟดและการแถลงของประธานเฟด Jerome Powell ในวันพรุ่งนี้
หุ้น Big Tech และเซมิคอนดักเตอร์ เป็นผู้นำการปรับขึ้น ขณะที่แรงกดดันยังเห็นได้ใน:

  • กลุ่มซอฟต์แวร์: Oracle ร่วงเกือบ 4%

  • กลุ่มประกัน: UnitedHealth Group ถูกขายหนักราว 20%

ข้อมูลจาก FactSet (ณ วันที่ 23 ม.ค. โดยบริษัทใน S&P 500 รายงานงบแล้ว 13%) ระบุว่า

  • 75% ของบริษัทมีกำไรสุทธิดีกว่าคาด

  • ราว 70% มีรายได้สูงกว่าประมาณการ

  • การเติบโตของกำไร S&P 500 YoY อยู่ที่ราว 8% และมีแนวโน้มเร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังกลุ่ม Big Tech รายงานงบ อาจเข้าใกล้ระดับ 15% YoY

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conference Board) ออกมาต่ำกว่าคาด ลดลงเหลือ 84.5 ต่ำสุดในรอบ 12 ปี (ตลาดคาด 90.7 จาก 94.2 เดือนก่อน)

  • การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันต่ำกว่าคาด และมุมมองอนาคตทรุดลงแรงกว่าที่ตลาดประเมินไว้

ในทางกลับกัน ตลาดที่อยู่อาศัย ส่งสัญญาณบวก

  • ราคาบ้านเพิ่มขึ้น 0.6% m/m สูงกว่าคาดที่ 0.3%

  • ดัชนี Case-Shiller 20 เมืองใหญ่ เพิ่มขึ้น 1.4% YoY สูงกว่าคาด

  • ตัวเลขจ้างงาน ADP รายสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 7.5k ตำแหน่ง

โลหะมีค่า

  • ทองคำ ทรงตัวใกล้ 5,090 ดอลลาร์/ออนซ์ ฟื้นตัวเร็วหลังย่อตัวเมื่อวาน

  • เงิน อ่อนลงมาแถว 107 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่นักวิเคราะห์ Citi คาดว่าราคาเงินอาจขึ้นไปถึง 150 ดอลลาร์/ออนซ์

พลังงาน

  • น้ำมันดิบ ปรับขึ้นใกล้ 65 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดตั้งแต่กลางเดือนมกราคม

  • ตลาดจับตาความตึงเครียดตะวันออกกลาง และข้อมูลสต็อกน้ำมัน API หลังตลาดสหรัฐฯ

  • ก๊าซธรรมชาติ พยายามฟื้นตัวอีกครั้ง โดย NOAA คาดอุณหภูมิชายฝั่งตะวันออกสหรัฐฯ ต้นกุมภาพันธ์จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

คริปโทเคอร์เรนซี
บรรยากาศยังอ่อนแอ โดย Bitcoin ซื้อขายใกล้ 87,500 ดอลลาร์ และยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 90,000 ดอลลาร์

ภูมิรัฐศาสตร์
Donald Trump ให้ความเห็นสั้น ๆ ว่าการเจรจาแบบสามฝ่ายระหว่าง ยูเครน–รัสเซีย–สหรัฐฯ มีสัญญาณเชิงบวก และอาจเข้าใกล้จุดเปลี่ยนที่มีนัยสำคัญ
รายงานจากสื่อระบุว่า สหรัฐฯ อาจเสนอหลักประกันด้านความมั่นคงเพิ่มเติมให้ยูเครน แลกกับการที่เคียฟยอมสละพื้นที่ ดอนบาส ให้รัสเซีย

