ข่าวเด่นวันนี่ 28 มกราคม 2026

- ตลาดรอเฟด – หุ้นสหรัฐฯ บวกนำโดย Big Tech
- ยุโรปทรงตัวบวก – LVMH งบไม่แรง แต่คงปันผล
- สินทรัพย์จริงเด่น – น้ำมันขึ้น ทองทรงตัว เงินยังมีอัพไซด์
ภาพรวมตลาดวันนี้
ตลาดยุโรป ปรับตัวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่
ดัชนี DAX เยอรมนี อ่อนตัวเล็กน้อย ขณะที่ FTSE 100 อังกฤษ ปรับขึ้นเกือบ 0.6% จากน้ำหนักหุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์และโลหะที่ค่อนข้างสูง
หนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดของยุโรปรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด โดย LVMH กลุ่มลักชัวรียักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศส รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025
กำไรสุทธิทั้งปี 2025 ลดลง 13% YoY เหลือ 10.9 พันล้านยูโร
คงเงินปันผลที่ 13 ยูโรต่อหุ้น
ราคาหุ้นแทบไม่ตอบสนองต่อรายงานผลประกอบการ
LVMH ยังคงมุมมองเชิงระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยรายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 80 พันล้านยูโร สะท้อนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในรอบทศวรรษ แม้การเติบโตเชิง organic ทั้งปีจะหดตัว 1% YoY แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี organic growth กลับมาเป็นบวกที่ +1%
วอลล์สตรีท มีบรรยากาศเชิงบวก ก่อนการตัดสินใจของเฟดและการแถลงของประธานเฟด Jerome Powell ในวันพรุ่งนี้
หุ้น Big Tech และเซมิคอนดักเตอร์ เป็นผู้นำการปรับขึ้น ขณะที่แรงกดดันยังเห็นได้ใน:
กลุ่มซอฟต์แวร์: Oracle ร่วงเกือบ 4%
กลุ่มประกัน: UnitedHealth Group ถูกขายหนักราว 20%
ข้อมูลจาก FactSet (ณ วันที่ 23 ม.ค. โดยบริษัทใน S&P 500 รายงานงบแล้ว 13%) ระบุว่า
75% ของบริษัทมีกำไรสุทธิดีกว่าคาด
ราว 70% มีรายได้สูงกว่าประมาณการ
การเติบโตของกำไร S&P 500 YoY อยู่ที่ราว 8% และมีแนวโน้มเร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังกลุ่ม Big Tech รายงานงบ อาจเข้าใกล้ระดับ 15% YoY
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conference Board) ออกมาต่ำกว่าคาด ลดลงเหลือ 84.5 ต่ำสุดในรอบ 12 ปี (ตลาดคาด 90.7 จาก 94.2 เดือนก่อน)
การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันต่ำกว่าคาด และมุมมองอนาคตทรุดลงแรงกว่าที่ตลาดประเมินไว้
ในทางกลับกัน ตลาดที่อยู่อาศัย ส่งสัญญาณบวก
ราคาบ้านเพิ่มขึ้น 0.6% m/m สูงกว่าคาดที่ 0.3%
ดัชนี Case-Shiller 20 เมืองใหญ่ เพิ่มขึ้น 1.4% YoY สูงกว่าคาด
ตัวเลขจ้างงาน ADP รายสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 7.5k ตำแหน่ง
โลหะมีค่า
ทองคำ ทรงตัวใกล้ 5,090 ดอลลาร์/ออนซ์ ฟื้นตัวเร็วหลังย่อตัวเมื่อวาน
เงิน อ่อนลงมาแถว 107 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่นักวิเคราะห์ Citi คาดว่าราคาเงินอาจขึ้นไปถึง 150 ดอลลาร์/ออนซ์
พลังงาน
น้ำมันดิบ ปรับขึ้นใกล้ 65 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดตั้งแต่กลางเดือนมกราคม
ตลาดจับตาความตึงเครียดตะวันออกกลาง และข้อมูลสต็อกน้ำมัน API หลังตลาดสหรัฐฯ
ก๊าซธรรมชาติ พยายามฟื้นตัวอีกครั้ง โดย NOAA คาดอุณหภูมิชายฝั่งตะวันออกสหรัฐฯ ต้นกุมภาพันธ์จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
คริปโทเคอร์เรนซี
บรรยากาศยังอ่อนแอ โดย Bitcoin ซื้อขายใกล้ 87,500 ดอลลาร์ และยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 90,000 ดอลลาร์
ภูมิรัฐศาสตร์
Donald Trump ให้ความเห็นสั้น ๆ ว่าการเจรจาแบบสามฝ่ายระหว่าง ยูเครน–รัสเซีย–สหรัฐฯ มีสัญญาณเชิงบวก และอาจเข้าใกล้จุดเปลี่ยนที่มีนัยสำคัญ
รายงานจากสื่อระบุว่า สหรัฐฯ อาจเสนอหลักประกันด้านความมั่นคงเพิ่มเติมให้ยูเครน แลกกับการที่เคียฟยอมสละพื้นที่ ดอนบาส ให้รัสเซีย
Source: xStation5
