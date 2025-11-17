3 ตลาดเด่นสัปดาห์นี้

3 ตลาดที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้า (14 พ.ย. 2025)
การกลับมาทำงานของรัฐบาลสหรัฐฯ หมายถึงการ กลับมาของการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ตามรายงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์ ข้อมูลบางส่วนที่ล่าช้าอาจถูกปล่อยออกมาในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม การเปิดทำการของรัฐบาลยังไม่ลดความไม่แน่นอนในตลาด ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อ Bitcoin และหนุนราคาทองคำ ดังนั้นจึงควรจับตา US100, GOLD และ BITCOIN
US100
ตั้งแต่วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยุติการปิดทำการที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ว
-
Kevin Hassett ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) จะเผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงานที่ล่าช้า แม้ว่าจะมีขอบเขตจำกัด
-
รายงานเดือนกันยายนได้ถูกจัดทำเรียบร้อยแล้ว และอาจเผยแพร่ในสัปดาห์นี้
-
การเผยแพร่ข้อมูลที่ล่าช้าเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวลงครั้งแรกของ ดัชนีหุ้นและหุ้นเทคโนโลยี ตั้งแต่เดือนเมษายน
-
หนึ่งในสาเหตุคือการลดลงของความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคม ข้อมูลแรงงานที่ล่าช้าอาจเปลี่ยนมุมมองนี้ ทำให้ US100 น่าจับตามองในวันข้างหน้า
GOLD
-
ราคาทองคำกำลัง ใกล้จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์อีกครั้ง ประมาณ 4,360 USD ต่อออนซ์
-
ความไม่แน่นอนในตลาดโลกยังสูง และความต้องการทองคำยังไม่ลดลง
-
น่าสนใจว่าความกระตือรือร้นของนักลงทุนรายย่อยเริ่มเย็นลง ซึ่งเห็นได้จาก จำนวนการค้นหาข้อมูลบน Google
Bitcoin
-
สกุลเงินดิจิทัลกำลังเผชิญ วิกฤติระยะสั้น จากแรงเทขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และนักลงทุนระยะยาวลดการถือครอง
-
ในเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนระยะยาว (ถือครึ่งปีกว่า) ขาย Bitcoin กว่า 850,000 เหรียญ
-
ราคาของ BTC ร่วงสู่ ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2025 และตลาดกำลังอยู่ในภาวะ ความกลัวสูงสุด เทียบกับตลาดขาลงในอดีต
-
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทำงานต่อเนื่องของรัฐบาลใน การออกกฎหมายควบคุมตลาด
-
ความผันผวนคาดว่าจะยังสูงในวันข้างหน้า ทำให้การติดตาม Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญ
ข่าวเด่นวันนี้
📌 ราคาข้าวโกโก้พยายามทรงตัว หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
📌 US500 ร่วง 1%
US Open: ดัชนีวอลล์สตรีทยังถูกกดดันต่อเนื่อง 📌 หุ้นเทคโนโลยีร่วงหนัก