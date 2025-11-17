อ่านเพิ่มเติม
3 ตลาดเด่นสัปดาห์นี้

US100
ดัชนี
-
-
GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

3 ตลาดที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้า (14 พ.ย. 2025)

การกลับมาทำงานของรัฐบาลสหรัฐฯ หมายถึงการ กลับมาของการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ตามรายงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์ ข้อมูลบางส่วนที่ล่าช้าอาจถูกปล่อยออกมาในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม การเปิดทำการของรัฐบาลยังไม่ลดความไม่แน่นอนในตลาด ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อ Bitcoin และหนุนราคาทองคำ ดังนั้นจึงควรจับตา US100, GOLD และ BITCOIN

US100

ตั้งแต่วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยุติการปิดทำการที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ว

  • Kevin Hassett ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) จะเผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงานที่ล่าช้า แม้ว่าจะมีขอบเขตจำกัด

  • รายงานเดือนกันยายนได้ถูกจัดทำเรียบร้อยแล้ว และอาจเผยแพร่ในสัปดาห์นี้

  • การเผยแพร่ข้อมูลที่ล่าช้าเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวลงครั้งแรกของ ดัชนีหุ้นและหุ้นเทคโนโลยี ตั้งแต่เดือนเมษายน

  • หนึ่งในสาเหตุคือการลดลงของความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคม ข้อมูลแรงงานที่ล่าช้าอาจเปลี่ยนมุมมองนี้ ทำให้ US100 น่าจับตามองในวันข้างหน้า

GOLD

  • ราคาทองคำกำลัง ใกล้จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์อีกครั้ง ประมาณ 4,360 USD ต่อออนซ์

  • ความไม่แน่นอนในตลาดโลกยังสูง และความต้องการทองคำยังไม่ลดลง

  • น่าสนใจว่าความกระตือรือร้นของนักลงทุนรายย่อยเริ่มเย็นลง ซึ่งเห็นได้จาก จำนวนการค้นหาข้อมูลบน Google

Bitcoin

  • สกุลเงินดิจิทัลกำลังเผชิญ วิกฤติระยะสั้น จากแรงเทขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และนักลงทุนระยะยาวลดการถือครอง

  • ในเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนระยะยาว (ถือครึ่งปีกว่า) ขาย Bitcoin กว่า 850,000 เหรียญ

  • ราคาของ BTC ร่วงสู่ ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2025 และตลาดกำลังอยู่ในภาวะ ความกลัวสูงสุด เทียบกับตลาดขาลงในอดีต

  • อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทำงานต่อเนื่องของรัฐบาลใน การออกกฎหมายควบคุมตลาด

  • ความผันผวนคาดว่าจะยังสูงในวันข้างหน้า ทำให้การติดตาม Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญ


 
