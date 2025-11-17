อ่านเพิ่มเติม
🚩ราคาฟิวเจอร์สโกโก้และกาแฟร่วงแรง ท่ามกลางข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ–อเมริกาใต้ 📉

วันนี้สัญญาฟิวเจอร์สกาแฟและโกโก้บนตลาด ICE ปรับตัวลดลง โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ทำเนียบขาวประกาศกรอบความร่วมมือทางการค้าใหม่กับ อาร์เจนตินา กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ และเอกวาดอร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในสหรัฐฯ — โดยเฉพาะสินค้าอย่าง กาแฟ โกโก้ กล้วย เนื้อวัว และสินค้าเกษตรนำเข้าอื่น ๆ

การประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และพันธมิตรให้ไว้ว่าจะช่วยลดแรงกดดันจากราคาสินค้าอาหารที่พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังไม่ให้ตัวเลขที่ชัดเจนว่าโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนผู้บริโภคได้มากแค่ไหน

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุเมื่อวานนี้ว่า

“เราคาดว่าจะมีผลเชิงบวกต่อกาแฟและโกโก้จากข้อตกลงเหล่านี้”

ตลาดตีความถ้อยแถลงนี้ว่าเป็นสัญญาณของ สภาพอุปทานที่ดีขึ้น และอาจมี การลดภาษีนำเข้าบางส่วน โดยเฉพาะในความสัมพันธ์กับบราซิล

📊 ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI เดือนกันยายน 2025 ชี้ว่าราคาสินค้านำเข้าหลักพุ่งสูง

  • กาแฟ +18.9%

  • กล้วย +6.9%

  • เนื้อวัว +14.7%

นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่า ราคาที่พุ่งแรงส่วนหนึ่งมาจาก ภาษีนำเข้าหลายรายการในยุคทรัมป์ โดยเฉพาะสินค้าที่สหรัฐฯ ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ เช่น กาแฟ

แม้จะมีข้อตกลงใหม่ แต่ ภาษีนำเข้า 50% สำหรับสินค้าจากบราซิล — หนึ่งในซัพพลายเออร์สำคัญของกาแฟและเนื้อวัว — ยังคงเดิม ซึ่งจำกัดผลบวกต่อการลดราคา

📌 โครงสร้างภาษีนำเข้าที่จะยังคงเดิม

  • กัวเตมาลา / เอลซัลวาดอร์ / เอกวาดอร์: ภาษีต่างตอบแทนอยู่ที่ 10%

  • เอกวาดอร์: มีภาษีเพิ่มเติมอีก 15%

ทำเนียบขาวระบุว่า กรอบข้อตกลงใหม่นี้จะ ยกเลิกภาษีบางรายการ สำหรับสินค้าที่สหรัฐฯ ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ — แต่ยังไม่ให้รายละเอียดว่าคือสินค้าอะไรและปริมาณเท่าใด

สำหรับ อาร์เจนตินา สหรัฐฯ มีแผนลดภาษีสำหรับ ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบทางเภสัชภัณฑ์ บางรายการที่ไม่มีผลิตในประเทศ

เจ้าหน้าที่รัฐเน้นย้ำผลบวกที่อาจเกิดขึ้นต่อราคากาแฟและโกโก้ แต่ก็ยอมรับว่า ไม่สามารถระบุขนาดผลกระทบ หรือรับประกันว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์โดยตรงมากน้อยเพียงใด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนจริงยังขึ้นอยู่กับว่า

  • ภาษีถูกแบกรับโดยใครในห่วงโซ่อุปทาน (ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง หรือผู้ค้าปลีก)

  • และปัจจัยควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพอากาศและผลผลิตพืชผลที่ผันผวน

ทำเนียบขาวคาดว่าข้อตกลงการค้าแบบต่างตอบแทนกับทั้งสี่ประเทศจะถูกลงนามและประกาศภายใน สองสัปดาห์ แม้ว่าจะยังมีอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีจำนวนมากอยู่ก็ตาม

ข้อตกลงชุดนี้ยังสะท้อนแนวโน้มที่คล้ายคลึงกับการทัวร์เอเชียของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศกรอบความร่วมมือกับ เวียดนาม (ผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้ารายใหญ่) และ ไทย รวมถึงข้อตกลงต่างตอบแทนแบบเต็มรูปแบบกับ มาเลเซีย และ กัมพูชา

📉 ความเคลื่อนไหวราคาตลาด: COCOA & COFFEE (กราฟรายวัน – D1)

  • ฟิวเจอร์สโกโก้และกาแฟ ลดลงในวันนี้

  • กาแฟ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน

  • โกโก้ ถูกที่สุดตั้งแต่ต้นปี 2024

  • RSI ของโกโก้ ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ภาวะ oversold

  • สำหรับกาแฟ เห็นรูปแบบ หัวไหล่กลับด้าน (reversed head & shoulders)
    โดยมีโซนรับสำคัญที่ 315–320 จุด

 

Source: xStation5

 

Source: xStation5

19 พฤศจิกายน 2025, 08:41

