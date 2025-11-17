🚩ราคาฟิวเจอร์สโกโก้และกาแฟร่วงแรง ท่ามกลางข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ–อเมริกาใต้ 📉

วันนี้สัญญาฟิวเจอร์สกาแฟและโกโก้บนตลาด ICE ปรับตัวลดลง โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ทำเนียบขาวประกาศกรอบความร่วมมือทางการค้าใหม่กับ อาร์เจนตินา กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ และเอกวาดอร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในสหรัฐฯ — โดยเฉพาะสินค้าอย่าง กาแฟ โกโก้ กล้วย เนื้อวัว และสินค้าเกษตรนำเข้าอื่น ๆ
การประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และพันธมิตรให้ไว้ว่าจะช่วยลดแรงกดดันจากราคาสินค้าอาหารที่พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังไม่ให้ตัวเลขที่ชัดเจนว่าโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนผู้บริโภคได้มากแค่ไหน
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุเมื่อวานนี้ว่า
“เราคาดว่าจะมีผลเชิงบวกต่อกาแฟและโกโก้จากข้อตกลงเหล่านี้”
ตลาดตีความถ้อยแถลงนี้ว่าเป็นสัญญาณของ สภาพอุปทานที่ดีขึ้น และอาจมี การลดภาษีนำเข้าบางส่วน โดยเฉพาะในความสัมพันธ์กับบราซิล
📊 ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI เดือนกันยายน 2025 ชี้ว่าราคาสินค้านำเข้าหลักพุ่งสูง
-
กาแฟ +18.9%
-
กล้วย +6.9%
-
เนื้อวัว +14.7%
นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่า ราคาที่พุ่งแรงส่วนหนึ่งมาจาก ภาษีนำเข้าหลายรายการในยุคทรัมป์ โดยเฉพาะสินค้าที่สหรัฐฯ ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ เช่น กาแฟ
แม้จะมีข้อตกลงใหม่ แต่ ภาษีนำเข้า 50% สำหรับสินค้าจากบราซิล — หนึ่งในซัพพลายเออร์สำคัญของกาแฟและเนื้อวัว — ยังคงเดิม ซึ่งจำกัดผลบวกต่อการลดราคา
📌 โครงสร้างภาษีนำเข้าที่จะยังคงเดิม
-
กัวเตมาลา / เอลซัลวาดอร์ / เอกวาดอร์: ภาษีต่างตอบแทนอยู่ที่ 10%
-
เอกวาดอร์: มีภาษีเพิ่มเติมอีก 15%
ทำเนียบขาวระบุว่า กรอบข้อตกลงใหม่นี้จะ ยกเลิกภาษีบางรายการ สำหรับสินค้าที่สหรัฐฯ ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ — แต่ยังไม่ให้รายละเอียดว่าคือสินค้าอะไรและปริมาณเท่าใด
สำหรับ อาร์เจนตินา สหรัฐฯ มีแผนลดภาษีสำหรับ ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบทางเภสัชภัณฑ์ บางรายการที่ไม่มีผลิตในประเทศ
เจ้าหน้าที่รัฐเน้นย้ำผลบวกที่อาจเกิดขึ้นต่อราคากาแฟและโกโก้ แต่ก็ยอมรับว่า ไม่สามารถระบุขนาดผลกระทบ หรือรับประกันว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์โดยตรงมากน้อยเพียงใด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนจริงยังขึ้นอยู่กับว่า
-
ภาษีถูกแบกรับโดยใครในห่วงโซ่อุปทาน (ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง หรือผู้ค้าปลีก)
-
และปัจจัยควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพอากาศและผลผลิตพืชผลที่ผันผวน
ทำเนียบขาวคาดว่าข้อตกลงการค้าแบบต่างตอบแทนกับทั้งสี่ประเทศจะถูกลงนามและประกาศภายใน สองสัปดาห์ แม้ว่าจะยังมีอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีจำนวนมากอยู่ก็ตาม
ข้อตกลงชุดนี้ยังสะท้อนแนวโน้มที่คล้ายคลึงกับการทัวร์เอเชียของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศกรอบความร่วมมือกับ เวียดนาม (ผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้ารายใหญ่) และ ไทย รวมถึงข้อตกลงต่างตอบแทนแบบเต็มรูปแบบกับ มาเลเซีย และ กัมพูชา
📉 ความเคลื่อนไหวราคาตลาด: COCOA & COFFEE (กราฟรายวัน – D1)
-
ฟิวเจอร์สโกโก้และกาแฟ ลดลงในวันนี้
-
กาแฟ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
-
โกโก้ ถูกที่สุดตั้งแต่ต้นปี 2024
-
RSI ของโกโก้ ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ภาวะ oversold
-
สำหรับกาแฟ เห็นรูปแบบ หัวไหล่กลับด้าน (reversed head & shoulders)
โดยมีโซนรับสำคัญที่ 315–320 จุด
Source: xStation5
Source: xStation5
