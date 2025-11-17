สรุปช่วงฤดูกาลรายงานผลประกอบการสหรัฐ 🗽 สิ่งที่ข้อมูลล่าสุดของ FactSet แสดงให้เห็น

สรุปฤดูกาลรายงานผลประกอบการสหรัฐ 🗽
Source: FactSet
สรุปฤดูกาลรายงานผลประกอบการ Q3 ของ S&P 500 🗽
แม้ตลาดจะอยู่ในช่วงปรับฐาน ฤดูกาลรายงานผลประกอบการ ยังแข็งแกร่งเกินคาด ตามข้อมูลล่าสุดจาก FactSet (ณ วันที่ 7 พ.ย.)
ไฮไลท์สำคัญ
1. กำไรเกินคาดอย่างชัดเจน
-
จาก 91% ของบริษัท S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการแล้ว:
-
82% ทำกำไรเกินคาด (EPS beat)
-
3% ตรงตามคาด
-
15% ต่ำกว่าคาด
-
-
อัตรา 82% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1 ปี (77%), 5 ปี (78%) และ 10 ปี (75%)
-
หากตัวเลขนี้คงที่ จะเทียบเท่ากับ ระดับ beat สูงสุดตั้งแต่ Q3 2021
2. ขนาดของความเหนือความคาดหมาย (Earnings Surprise)
-
โดยเฉลี่ย บริษัทรายงานกำไร 7% เกินคาด
-
ภาคอุตสาหกรรมที่ทำได้ดีสุด: Industrials (+15.6%)
-
ตัวอย่าง:
-
Southwest Airlines ($0.11 vs. –$0.04)
-
Uber Technologies ($3.11 vs. $0.69)
-
UPS ($1.74 vs. $1.29)
-
-
3. การเติบโตของกำไรและรายได้
-
กำไร Q3 S&P 500 คาดเติบโต 13.1% YoY → ไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน ที่กำไรเติบโตสองหลัก
-
การเติบโตของรายได้:
-
77% ของบริษัททำรายได้เกินคาด
-
รายได้รวมเกินคาด 2.1%
-
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ Q3 ปรับขึ้นเป็น 8.3% จาก 7.9% สัปดาห์ก่อน และ 6.3% ณ สิ้น Q3
-
หากคงที่ จะเป็น การเติบโตของรายได้สูงสุดตั้งแต่ Q3 2022 และเป็น ไตรมาสที่ 20 ติดต่อกันของรายได้เติบโต YoY
-
4. ภาคส่วนเด่นในการเติบโตของกำไร
-
Information Technology, Financials, Utilities, Materials, Industrials → เติบโตแข็งแกร่ง
-
ภาคที่อ่อนแอ: Communication Services
5. ภาคส่วนเด่นในการทำ EPS beat
-
Health Care – 93%
-
Consumer Staples – 93%
-
Information Technology – 92%
-
Financials – 89%
-
อ่อนที่สุด: Communication Services – 62%
6. แนวโน้มต่อเนื่อง
-
นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไร Q4 2025: +7.5%
-
Q1 2026: +11.8%
-
Q2 2026: +12.7%
-
สำหรับทั้งปี 2025 consensus: +11.6%
7. มูลค่าหุ้นปัจจุบัน
-
S&P 500 ซื้อขายที่ Forward P/E 22.7
-
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (20.0) และ 10 ปี (18.6)
-
ใกล้เคียงกับระดับ 22.8 ณ สิ้น Q3
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
📉 หุ้น Home Depot ร่วง 4% หลังปรับลดแนวโน้มรายได้ อ้างอิงการบริโภคที่อ่อนตัว
📌 US500 ร่วง 1%
US Open: ดัชนีวอลล์สตรีทยังถูกกดดันต่อเนื่อง 📌 หุ้นเทคโนโลยีร่วงหนัก