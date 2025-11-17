อ่านเพิ่มเติม
สรุปช่วงฤดูกาลรายงานผลประกอบการสหรัฐ 🗽 สิ่งที่ข้อมูลล่าสุดของ FactSet แสดงให้เห็น

สรุปฤดูกาลรายงานผลประกอบการสหรัฐ 🗽
แม้ว่าตลาดวอลล์สตรีทจะอยู่ในช่วงปรับฐาน ข้อมูลล่าสุดจาก FactSet Research ยังชี้ให้เห็นฤดูกาลรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทสาธารณะในสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน หลังรายงานผลประกอบการของ Big Tech ยกเว้น Nvidia)

ไฮไลต์สำคัญ

1. ฤดูกาลรายงาน Q3 แข็งแกร่ง

  • มี 91% ของบริษัท S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการแล้ว

  • 82% ทำกำไรเกินคาด

  • 77% ทำรายได้เกินคาด
    → เป็นไตรมาสที่โดยรวมบวกสำหรับตลาด

2. การเติบโตของกำไรเร่งตัว

  • กำไร S&P 500 คาดว่า เติบโต 13.1% เทียบปีก่อนใน Q3

  • หากยืนยัน จะเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกันที่มีกำไรเติบโต สองหลัก แสดงถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งของบริษัท

3. การปรับประมาณการขึ้นหลายภาคส่วน

  • เมื่อเริ่มไตรมาส (30 กันยายน) คาดการเติบโตกำไร 7.9%

  • บริษัทหลายแห่งทำได้ดีกว่าคาด ส่งผลให้ 10 ภาคส่วนรายงานกำไรสูงขึ้น จากผล EPS ที่เกินคาด

4. แนวโน้มทิศทางอนาคตยังผสมกัน

  • Q4: 42 บริษัท ให้แนวทาง EPS เชิงลบ

  • 31 บริษัท ให้แนวทาง EPS เชิงบวก
    → แสดงมุมมองระมัดระวังแต่ไม่ถึงกับมืดมน

5. มูลค่าหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว

  • S&P 500 ซื้อขายที่ Forward P/E 22.7

  • สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (20.0) และ 10 ปี (18.6)
    → บ่งชี้มูลค่าหุ้นสูงกว่าระดับประวัติศาสตร์

 

Source: FactSet

สรุปฤดูกาลรายงานผลประกอบการ Q3 ของ S&P 500 🗽

แม้ตลาดจะอยู่ในช่วงปรับฐาน ฤดูกาลรายงานผลประกอบการ ยังแข็งแกร่งเกินคาด ตามข้อมูลล่าสุดจาก FactSet (ณ วันที่ 7 พ.ย.)

ไฮไลท์สำคัญ

1. กำไรเกินคาดอย่างชัดเจน

  • จาก 91% ของบริษัท S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการแล้ว:

    • 82% ทำกำไรเกินคาด (EPS beat)

    • 3% ตรงตามคาด

    • 15% ต่ำกว่าคาด

  • อัตรา 82% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1 ปี (77%), 5 ปี (78%) และ 10 ปี (75%)

  • หากตัวเลขนี้คงที่ จะเทียบเท่ากับ ระดับ beat สูงสุดตั้งแต่ Q3 2021

2. ขนาดของความเหนือความคาดหมาย (Earnings Surprise)

  • โดยเฉลี่ย บริษัทรายงานกำไร 7% เกินคาด

  • ภาคอุตสาหกรรมที่ทำได้ดีสุด: Industrials (+15.6%)

    • ตัวอย่าง:

      • Southwest Airlines ($0.11 vs. –$0.04)

      • Uber Technologies ($3.11 vs. $0.69)

      • UPS ($1.74 vs. $1.29)

3. การเติบโตของกำไรและรายได้

  • กำไร Q3 S&P 500 คาดเติบโต 13.1% YoYไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน ที่กำไรเติบโตสองหลัก

  • การเติบโตของรายได้:

    • 77% ของบริษัททำรายได้เกินคาด

    • รายได้รวมเกินคาด 2.1%

    • อัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ Q3 ปรับขึ้นเป็น 8.3% จาก 7.9% สัปดาห์ก่อน และ 6.3% ณ สิ้น Q3

    • หากคงที่ จะเป็น การเติบโตของรายได้สูงสุดตั้งแต่ Q3 2022 และเป็น ไตรมาสที่ 20 ติดต่อกันของรายได้เติบโต YoY

4. ภาคส่วนเด่นในการเติบโตของกำไร

  • Information Technology, Financials, Utilities, Materials, Industrials → เติบโตแข็งแกร่ง

  • ภาคที่อ่อนแอ: Communication Services

5. ภาคส่วนเด่นในการทำ EPS beat

  • Health Care – 93%

  • Consumer Staples – 93%

  • Information Technology – 92%

  • Financials – 89%

  • อ่อนที่สุด: Communication Services – 62%

6. แนวโน้มต่อเนื่อง

  • นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไร Q4 2025: +7.5%

  • Q1 2026: +11.8%

  • Q2 2026: +12.7%

  • สำหรับทั้งปี 2025 consensus: +11.6%

7. มูลค่าหุ้นปัจจุบัน

  • S&P 500 ซื้อขายที่ Forward P/E 22.7

  • สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (20.0) และ 10 ปี (18.6)

  • ใกล้เคียงกับระดับ 22.8 ณ สิ้น Q3

 

Source: xStation5

19 พฤศจิกายน 2025, 08:41

