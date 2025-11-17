ราคาข้าวสาลีร่วง หลังรายงาน WASDE ออกมาสูงกว่าคาด

ราคาฟิวเจอร์สข้าวสาลี (CBOT) ร่วงแรง หลังรายงาน WASDE ของ USDA
-
ข้าวสาลี: สต็อกสิ้นสุดฤดูกาลสูงเกินคาด 901 ล้านบุชเชล (คาด 869 ล้านบุชเชล)
-
ข้าวโพด: สต็อกใกล้เคียงคาดการณ์
-
ถั่วเหลือง: สต็อกต่ำกว่าคาดเล็กน้อย 290 ล้านบุชเชล (คาด 302 ล้านบุชเชล)
ราคาฟิวเจอร์สข้าวสาลีปรับตัวลงตามตัวเลขสต็อกที่สูงกว่าคาด
Source: xStation5
ราคาข้าวสาลียังคงแนวโน้มขาลงระยะยาว
-
กระทิงไม่สามารถเบรกแนวต้านสำคัญใกล้ 550
-
แนวโน้มหลักยังคง ลงต่อ ตามเส้นทางความต้านทานต่ำสุด
Source: xStation5
