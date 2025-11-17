อ่านเพิ่มเติม
08:39 · 17 พฤศจิกายน 2025

ราคาข้าวสาลีร่วง หลังรายงาน WASDE ออกมาสูงกว่าคาด

WHEAT
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ราคาฟิวเจอร์สข้าวสาลี (CBOT) ร่วงแรง หลังรายงาน WASDE ของ USDA

  • ข้าวสาลี: สต็อกสิ้นสุดฤดูกาลสูงเกินคาด 901 ล้านบุชเชล (คาด 869 ล้านบุชเชล)

  • ข้าวโพด: สต็อกใกล้เคียงคาดการณ์

  • ถั่วเหลือง: สต็อกต่ำกว่าคาดเล็กน้อย 290 ล้านบุชเชล (คาด 302 ล้านบุชเชล)

ราคาฟิวเจอร์สข้าวสาลีปรับตัวลงตามตัวเลขสต็อกที่สูงกว่าคาด

Source: xStation5

ราคาข้าวสาลียังคงแนวโน้มขาลงระยะยาว

  • กระทิงไม่สามารถเบรกแนวต้านสำคัญใกล้ 550

  • แนวโน้มหลักยังคง ลงต่อ ตามเส้นทางความต้านทานต่ำสุด

Source: xStation5

