08:30 · 29 ธันวาคม 2025

3 ตลาดที่หน่าจับตาในสัปดาห์นี้

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
US500
ดัชนี
-
-

เมื่อเข้าสู่ช่วงวันสุดท้ายของปี 2025 และต้นปี 2026 ช่วงเปลี่ยนปี—ซึ่งมักเป็นช่วงที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวน้อย—กลับมีปฏิทินเศรษฐกิจที่ค่อนข้างหนาแน่น รายงานสำคัญได้แก่ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่ถูกเลื่อนวัน และบันทึกการประชุม FOMC แม้ว่าสัปดาห์หน้าจะตรงกับวันศุกร์แรกของเดือน แต่รายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ถูกเลื่อนวัน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ปิดทำการในวันที่ 31 ธันวาคมและ 1 มกราคม นักลงทุนจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ EURUSD, เงิน (Silver) และ US500

EURUSD

ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ หลายรายการ ได้แก่ การขายบ้านรอปิดการขายวันจันทร์ การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกวันพุธ และดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของเดือนธันวาคมทั้งยูโรโซนและสหรัฐฯ วันพุธซึ่งเป็นวันก่อนวันสิ้นปี การประชุม FOMC เดือนธันวาคมถูกเลื่อนเป็นวันอังคาร ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์ หลังการตัดสินใจของเฟดครั้งล่าสุดถ้อยคำของเจ้าหน้าที่ยังคลุมเครือ มีทั้งเสียงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในคณะผู้โหวต และการคาดการณ์ที่สนับสนุนการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม บันทึกการประชุมอาจชี้ชัดว่ากำลังใดจะมีอิทธิพลต่อการประเมินค่าของสกุลเงิน

เงิน (Silver)

ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างรุนแรงและการขาดดุลโครงสร้างด้านอุปทานทำให้เงินเป็นสินทรัพย์ที่โดดเด่นที่สุดในปี 2025 ภาพรวมปลายปีน่าสนใจ: นักลงทุนบางรายอาจเลือกทำกำไร ขณะที่บางรายอาจไล่ตามแนวโน้มราคาขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าข้อมูลสหรัฐฯ และบันทึกการประชุม FOMC จะยังมีความสำคัญ แต่ทิศทางราคาของเงินอาจได้รับอิทธิพลมากขึ้นจากความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครน–รัสเซีย และสถานการณ์การปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ต่อเวเนซุเอลา

US500

ปี 2025 ที่ปั่นป่วนกำลังปิดท้ายด้วยมุมมองเชิงบวกสำหรับฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ โดย US500 ทำจุดสูงสุดใหม่ก่อนช่วงพักคริสต์มาส ขณะที่ US100 ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงตามหลัง เช่นเดียวกับตลาดโลหะมีค่า ฟิวเจอร์สดัชนีอาจได้รับผลกระทบจากการปรับพอร์ตสิ้นปี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยฤดูกาลยังมีบทบาท ช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมมักเป็นผลดีต่อหุ้นสหรัฐฯ และตอนนี้ตลาดกำลังเข้าสู่เดือนมกราคม ซึ่งตามสถิติเป็นหนึ่งในเดือนที่ให้ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยสูงที่สุด

